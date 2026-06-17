«I miei trent'anni a bordo dell'elisoccorso»

Cure più vicine ai cittadini e meno viaggi della speranza: all'ospedale "Iannelli" visite specialistiche, valutazioni radioterapiche e terapia del dolore. Non è soltanto l'attivazione di un nuovo servizio sanitario. Per molti cittadini, soprattutto per chi vive nei centri dell'entroterra, rappresenta una vera e propria conquista
Il decreto prevedeva il passaggio di gran parte dei professionisti nelle nuove strutture ma il disegno di legge ha spaccato il centrodestra e Forza Italia. Stefania Craxi era contraria alla riforma, Occhiuto parlava di una svolta liberale per la medicina
Vi hanno preso parte gli esponenti dei sindacati Cgil, Uil-Fp, Confial; Vitaliano De Salazar, Giovanna Borromeo e Angela Riccetti per l’Asp di Cosenza; il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo; il sindaco di Praia a Mare, comune capofila dell’Ato, Antonino De Lorenzo, e il consigliere regionale Antonio De Caprio
Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
La società che gestisce attualmente la residenza per anziani, smentisce le dichiarazioni del segretario regionale Confial, Mimmo La Regina, che attraverso i nostri microfoni aveva parlato di «clima pesantissimo» e altre criticità, tra cui la presunta carenza di medicinali o di dispositivi come le siringhe
Dopo l'accordo di maggio che sembrava aver scongiurato gli esuberi, il gestore della struttura annuncia 15 licenziamenti, mentre Confial denuncia il mancato rispetto degli impegni assunti, criticità organizzative e presunte carenze nei servizi. Oggi il confronto all'Asp di Cosenza, che potrebbe essere decisivo
Papà Giuseppe e mamma Graziella ringraziano il personale sanitario dell’Annunziata: «Medici, ostetriche, anestesisti e infermieri hanno saputo affrontare ogni fase con competenza, attenzione e grande senso di responsabilità»
L’importante novità arriva dalla collaborazione fra il dottore Giuseppe Barbarossa e il dipartimento di Farmacia dell’Ateneo di Arcavacata con la collaborazione economica della BCC che ha finanziato il progetto
Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
La vera partita della sanità digitale non si giocherà sulla potenza degli algoritmi, ma sulla governance dei dati. È su questo terreno che si misurerà la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in valore pubblico
Nel suo nuovo volume dedicato al diritto sanitario, il docente analizza le criticità del sistema: «Le opere del Pnrr rischiano di restare contenitori vuoti. Le cure? Non dovrebbe dipendere né dal codice postale né dalla capacità economica dei pazienti»
Il sindaco sollecita interventi urgenti, mentre l’Asp richiama la carenza di personale sanitario. Una criticità che rischia di incidere sul diritto alla salute e al contempo sull’immagine e sull’economia di una delle principali mete turistiche della Riviera dei Cedri