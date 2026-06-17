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Sanità

«I miei trent'anni a bordo dell'elisoccorso»

Pasquale Gagliardi racconta 30 anni di missioni a bordo dell'elisoccorso

17 giugno, 2026
ULTIMA ORA
Eccellenze

Castrovillari, a Giovanni Bisignani il titolo di Primario Emerito: «La Calabria riparte da chi sceglie di restare»

L'Asp di Cosenza conferisce per la prima volta in Calabria il riconoscimento a uno dei pionieri della telecardiologia. De Salazar annuncia il rilancio dell'ospedale del Pollino
Redazione
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La proposta

Ospedale Cosenza: «Dividere gli 800 posti letto tra l’Annunziata e il policlinico universitario di Rende»

Carlo De Gaetano chiarisce la posizione del Comitato a difesa del presidio ospedaliero bruzio: «In questo  modo si realizzerebbero ricadute positive per tutta l’area urbana»
Redazione
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L’annuncio

Ospedale di Cetraro, nasce l'ambulatorio oncologico: una svolta per centinaia di pazienti del Tirreno cosentino

Cure più vicine ai cittadini e meno viaggi della speranza: all'ospedale "Iannelli" visite specialistiche, valutazioni radioterapiche e terapia del dolore. Non è soltanto l'attivazione di un nuovo servizio sanitario. Per molti cittadini, soprattutto per chi vive nei centri dell'entroterra, rappresenta una vera e propria conquista
Francesca Lagatta
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Sanità territoriale

Cariati, Pronto soccorso approvato ma il nodo resta il personale

Le Lampare BJC e Nursind Cosenza sulla delibera Asp: «Senza medici, infermieri e servizi h24 resta solo sulla carta»
Redazione
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Antonio Caruso, l'Avvocato di Quattromiglia: «Do voce ai giovani dell'Unical per amore della Calabria»

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"Radio2Live - Il cielo è sempre più blu" accende Cosenza: le voci dei protagonisti

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Sanità e lavoro

Ospedale della Sibaritide, Feneal UIL: «Opera strategica per il futuro»

Il sindacato esprime soddisfazione per l’avanzamento dei lavori e chiede attenzione su cronoprogramma, sicurezza e occupazione
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Sanità territoriale

Case della Comunità, Rosa: «Per Cosenza passo decisivo verso la sanità di prossimità»

Il consigliere regionale plaude alla delibera dell’Asp: approvati i modelli organizzativi di 17 strutture tra Hub e Spoke
Redazione
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Lettera aperta

Endometriosi, il grido di una 28enne calabrese: «Basta ai viaggi fuori regione per curarsi». E lancia una petizione

La testimonianza di Alexia: la sua battaglia per ottenere percorsi diagnostici adeguati e l'esenzione dal ticket a tutti gli stadi della patologia
Rossella Galati
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Sanità e territorio

Rsa San Nicola Arcella, De Caprio replica: «Basta polemiche sterili»

Il consigliere regionale interviene dopo il tavolo all’Asp di Cosenza sui licenziamenti: «Il mio posto è accanto a lavoratori e pazienti»
Redazione
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Sanità territoriale

Vaccarizzo Albanese, Guardia medica sospesa in più date fino al 10 luglio

Il servizio di continuità assistenziale sarà interrotto per carenza di personale sanitario. Pomillo: «In caso di necessità rivolgersi al 118»
Redazione
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il caso

Con lo stop alla riforma dei medici di famiglia resta il nodo delle Case di comunità

Il decreto prevedeva il passaggio di gran parte dei professionisti nelle nuove strutture ma il disegno di legge ha spaccato il centrodestra e Forza Italia. Stefania Craxi era contraria alla riforma, Occhiuto parlava di una svolta liberale per la medicina
Massimo Clausi
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VERTENZA APERTA

Rsa “San Francesco di Paola” di San Nicola Arcella, nuovo confronto all’Asp di Cosenza sul futuro dei lavoratori

Vi hanno preso parte gli esponenti dei sindacati Cgil, Uil-Fp, Confial; Vitaliano De Salazar, Giovanna Borromeo e Angela Riccetti per l’Asp di Cosenza; il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo; il sindaco di Praia a Mare, comune capofila dell’Ato, Antonino De Lorenzo, e il consigliere regionale Antonio De Caprio
Francesca Lagatta
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Asp Crotone, accordo con la Fimmg per rendere operative le Case di Comunità

L’intesa definisce l’inserimento dei medici di medicina generale nelle strutture territoriali e punta all’integrazione dei servizi
Redazione
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Rinforzi in arrivo

Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria: 257 le domande ma solo 168 gli idonei

Un buon numero di professionisti già presenti negli elenchi regionali, c’è poi chi con procedura sospesa e infine gli specializzandi. L’elenco è stato trasmesso al settore competente per l’assegnazione alle aziende, con priorità agli enti territoriali
Luana Costa
Chiuso il bando per reclutare medici (anche stranieri) in Calabria:\u00A0257 le domande ma solo\u00A0168 gli idonei\n
La replica

Rsa di San Nicola Arcella, Gruppo San Michele a Confial: «Dichiarazioni fuorvianti, disponibili a risolvere ogni problematica»

La società che gestisce attualmente la residenza per anziani, smentisce le dichiarazioni del segretario regionale Confial, Mimmo La Regina, che attraverso i nostri microfoni aveva parlato di «clima pesantissimo» e altre criticità, tra cui la presunta carenza di medicinali o di dispositivi come le siringhe
Francesca Lagatta
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Sanità pubblica

Riforma dei medici di famiglia, il Governo frena: stop al decreto sulle Case di Comunità

Congelato il provvedimento che avrebbe trasformato parte dei medici di base in dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Protestano i sindacati, si apre una nuova trattativa
Redazione
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Passo avanti

Ospedale della Sibaritide, dopo mesi di stop partono i lavori per il depuratore da 7 milioni di euro

L’opera era rimasta ferma a causa di una serie di ostacoli legati agli espropri dei terreni e alla realizzazione dei sottoservizi necessari per collegare la nuova struttura alle reti esistenti
Matteo Lauria
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LA PROTESTA DEI LAVORATORI

Alla Rsa di San Nicola Arcella torna l'incubo dei licenziamenti, sit-in dei lavoratori: «Clima pesantissimo»

Dopo l'accordo di maggio che sembrava aver scongiurato gli esuberi, il gestore della struttura annuncia 15 licenziamenti, mentre Confial denuncia il mancato rispetto degli impegni assunti, criticità organizzative e presunte carenze nei servizi. Oggi il confronto all'Asp di Cosenza, che potrebbe essere decisivo
Francesca Lagatta
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Benvenuti al mondo!

Parto trigemellare monocoriale all’ospedale di Cosenza: un caso ogni 100mila nascite

Papà Giuseppe e mamma Graziella ringraziano il personale sanitario dell’Annunziata: «Medici, ostetriche, anestesisti e infermieri hanno saputo affrontare ogni fase con competenza, attenzione e grande senso di responsabilità»
Redazione
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SCOPERTA STORICA

Dall’Unical una possibile nuova cura contro il melanoma

L’importante novità arriva dalla collaborazione fra il dottore Giuseppe Barbarossa e il dipartimento di Farmacia dell’Ateneo di Arcavacata con la collaborazione economica della BCC che ha finanziato il progetto 
Francesco La Luna
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Sanità e formazione

A Rende le Giornate calabresi di Otorinolaringoiatria tra ricerca, clinica e innovazione

A Villa Fabiano la quinta edizione del congresso dedicato alle patologie del distretto testa-collo e ai nuovi percorsi di cura
Redazione
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Sanità e concorsi

Concorso infermieri di Azienda Zero, gli OPI calabresi attaccano: «Commissione senza adeguate competenze»

Il Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche chiede la revoca della delibera sul concorso per 349 infermieri: «Paradossale che a valutare laureati siano commissari senza laurea»
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oltre gli algoritmi

Dietro le quinte dell’intelligenza artificiale in sanità: la vera sfida è la sovranità del dato

La vera partita della sanità digitale non si giocherà sulla potenza degli algoritmi, ma sulla governance dei dati. È su questo terreno che si misurerà la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in valore pubblico
Stefania Galassi*
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«La sanità italiana è universale solo sulla carta e in Calabria domina il caos amministrativo»: l’analisi del prof Jorio

Nel suo nuovo volume dedicato al diritto sanitario, il docente analizza le criticità del sistema: «Le opere del Pnrr rischiano di restare contenitori vuoti. Le cure? Non dovrebbe dipendere né dal codice postale né dalla capacità economica dei pazienti»
Battista Bruno
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Diamante senza guardia medica all'inizio della stagione turistica: un'emergenza che non può attendere

Il sindaco sollecita interventi urgenti, mentre l’Asp richiama la carenza di personale sanitario. Una criticità che rischia di incidere sul diritto alla salute e al contempo sull’immagine e sull’economia di una delle principali mete turistiche della Riviera dei Cedri
Domenico Oliva
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