Alle 12 il taglio del nastro alla presenza del Governatore Roberto Occhiuto e del commissario per l’edilizia sanitaria regionale Claudio Moroni

Domani, martedì 6 ottobre, alle ore 12, alla presenza del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, Claudio Moroni, e delle massime autorità regionali e locali, saranno inaugurati 22 ambulatori dell’ospedale della Sibaritide.

«L’apertura degli ambulatori – si legge in una breve nota istituzionale – rappresenta il primo passo del percorso di attivazione per step temporali del nuovo ospedale, secondo un piano concordato con l’Azienda sanitaria per consentire il graduale trasferimento delle attività dagli attuali presidi ospedalieri di Corigliano e Rossano. La giornata di domani segnerà dunque l’avvio operativo del nuovo ospedale della Sibaritide e di un percorso destinato a portare progressivamente tutte le attività sanitarie nel nuovo presidio».