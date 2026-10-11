A Caloveto sono state liquidate risorse per 17.425 euro, destinate a 17 attività economiche, con un contributo di 1.025 euro ciascuna. Lo annuncia il sindaco Umberto Mazza, comunicando il completamento della terza e ultima annualità della misura rivolta ai Comuni delle aree interne.

I contributi rientrano nel Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, previsto dal DPCM del 24 settembre 2020 e nato anche per contenere gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulle economie locali.

Mazza: «Non abbiamo perso nemmeno un euro»

Il primo cittadino sottolinea che l’Amministrazione ha seguito l’intero percorso della misura, dalla gestione delle annualità alla rendicontazione, fino alla liquidazione finale.

«Non abbiamo perso nemmeno un euro», rivendica Mazza, indicando nell’utilizzo integrale dei finanziamenti il risultato del lavoro amministrativo svolto per accompagnare le attività beneficiarie.

Il sostegno alle attività delle aree interne

Per il sindaco, il contributo riconosce anche il ruolo sociale delle attività commerciali e artigianali nei piccoli centri. Imprese che, pur confrontandosi con costi crescenti e mercati locali limitati, continuano a garantire servizi e presenza sul territorio.

La misura interviene in un contesto nel quale le difficoltà legate all’emergenza sanitaria si sono sommate alla fragilità delle economie dei borghi e alla distanza dai principali flussi commerciali. Secondo Mazza, destinare tutte le risorse disponibili alle attività locali rappresenta un sostegno a chi ha continuato a operare negli anni più difficili.