Sarà Carlo Cottarelli il protagonista di un appuntamento di rilievo culturale e istituzionale promosso dal Rotary Club Rende, in programma martedì 24 marzo alle ore 17:30 presso l’Aula Magna del Centro Congressi B. Andreatta dell’Università della Calabria. Al centro dell’iniziativa il conferimento dell’“Encomio Speciale alla Carriera”, riconoscimento con cui il club intende valorizzare il percorso di uno degli economisti italiani più autorevoli anche sul piano internazionale.

L’evento, aperto alla cittadinanza, porterà all’Unical una figura che negli anni ha attraversato alcuni dei luoghi più importanti dell’economia pubblica e della governance finanziaria, contribuendo al dibattito nazionale sui temi del bilancio, della spesa pubblica e della sostenibilità del debito.

Un riconoscimento a un percorso di alto profilo

L’Encomio speciale alla carriera assegnato a Cottarelli punta a mettere in evidenza un itinerario professionale costruito tra istituzioni italiane e organismi internazionali. Nel corso della sua attività, l’economista ha lavorato presso il Servizio Studi della Banca d’Italia e ha ricoperto incarichi di primo piano nel Fondo Monetario Internazionale, dove è stato Direttore Esecutivo e Direttore del Dipartimento Affari Fiscali.

In Italia è stato inoltre Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, ruolo che lo ha reso uno dei riferimenti più conosciuti nel confronto sulle politiche economiche e sul contenimento della spesa. Attualmente insegna presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è autore di numerosi volumi dedicati all’analisi economica.

La lectio magistralis sull’economia italiana

Dopo la cerimonia di conferimento del riconoscimento, Carlo Cottarelli terrà una lectio magistralis dal titolo «L’economia italiana nell’ultimo quarto di secolo e le prospettive future». Un intervento atteso, che offrirà una lettura delle trasformazioni attraversate dal Paese negli ultimi venticinque anni e delle sfide che attendono il sistema produttivo e istituzionale.

Il tema si annuncia particolarmente rilevante perché consentirà di ragionare sul presente e sul futuro dell’Italia attraverso lo sguardo di un economista che ha maturato esperienza diretta nei principali centri decisionali nazionali e internazionali.

A moderare sarà il professor Francesco Aiello

A coordinare l’incontro sarà il professor Francesco Aiello, ordinario di Politica Economica e direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria. La sua presenza rafforza il profilo accademico dell’appuntamento e il legame con l’ateneo calabrese, che ospiterà un momento di confronto su temi centrali per il futuro economico del Paese.

Un’iniziativa aperta alla cittadinanza

Il Rotary Club Rende propone così un evento che vuole essere non soltanto una cerimonia celebrativa, ma anche un’occasione pubblica di approfondimento. L’ingresso è libero.