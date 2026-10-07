Sarà inaugurato giovedì 8 ottobre alle ore 10, nell’ex area mercatale di Vagliolise, il nuovo Centro di raccolta comunale di Cosenza. La struttura si aggiungerà ai servizi di gestione dei rifiuti già presenti sul territorio cittadino.

Il centro consentirà ai cittadini di conferire diverse tipologie di rifiuti, integrando la raccolta differenziata porta a porta. L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è rendere più agevole il corretto conferimento e rafforzare i servizi di igiene urbana.

Caruso: «La pulizia della città è una priorità»

Il sindaco Franz Caruso presenta l’apertura come un ulteriore intervento sul fronte della pulizia e del decoro urbano, richiamando gli investimenti effettuati dal Comune.

«L’apertura del nuovo Centro di Raccolta di Vagliolise – afferma – è un altro passo concreto verso una città più pulita e decorosa. In questi anni abbiamo destinato risorse importanti ai servizi di raccolta e igiene urbana, pur operando dentro i vincoli stringenti del dissesto e del piano di rientro. Continuiamo a investire perché la pulizia della città è una priorità».

L’appello contro l’abbandono dei rifiuti

Accanto agli interventi sui servizi, il sindaco richiama la collaborazione dei cittadini e il rispetto delle modalità di conferimento.

«Per ottenere risultati sempre migliori, però – aggiunge Caruso – è indispensabile che ciascuno faccia la propria parte. Il Comune deve garantire servizi efficienti e strutture adeguate, ma ai cittadini chiediamo di rispettare le regole, utilizzare correttamente i servizi e non abbandonare i rifiuti».

«Il decoro di Cosenza è un bene comune e si costruisce attraverso la responsabilità di tutti», conclude il primo cittadino.