L’obiettivo principale è la digitalizzazione immersiva degli spazi espositivi e delle opere d’arte custodite nel prestigioso Palazzo Arnone

Il Liceo Scientifico G.B. Scorza è lieto di annunciare la presentazione del progetto “Visioni a 360°: Il Museo Virtuale della Galleria Nazionale di Cosenza”, realizzato nell’ambito del progetto PON ESTATE. Si svolgerà lunedì 12 ottobre alle ore 15:00 presso l’aula magna del Liceo.

Saranno presenti la dirigente dell’istituto, prof.ssa Rosanna Rizzo, l’arch. Rossana Baccari, Direttrice della Galleria Nazionale di Cosenza, il prof. Armando Rossi, docente del progetto, e la prof.ssa Barbara Diaco, tutor del corso.

La manifestazione ospiterà, in qualità di ospiti d’eccezione, il prof. Spartaco Pupo, docente dell’Università della Calabria e componente del comitato scientifico della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria, e il dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nonché delegato alla Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria.

Il progetto "Visioni a 360°” nasce dalla sinergia tra il Liceo Scientifico G.B. Scorza e la Galleria Nazionale di Cosenza attraverso un protocollo d’intesa istituzionale. L’obiettivo principale è la digitalizzazione immersiva degli spazi espositivi e delle opere d’arte custodite nel prestigioso Palazzo Arnone, con particolare focus sulla collezione permanente della Galleria Nazionale.

Le attività si sono articolate in tre fasi principali: - Fase di Studio e Rilievo: Gli studenti svolgeranno sopralluoghi presso la Galleria per catalogare le opere e pianificare i percorsi di visita. Acquisiranno anche nozioni storico-artistiche per la redazione delle schede descrittive. - Fase Tecnica e di Ripresa: Utilizzeranno strumentazione fotografica professionale per realizzare scatti a 360°. Gli studenti apprenderanno tecniche di esposizione, posizionamento del treppiede e gestione della luce in ambienti museali. - Fase di Post-produzione e Sviluppo: Gli studenti elaboreranno i file tramite software di stitching e creeranno un tour virtuale interattivo, integrazioni tecniche all’interno del sito istituzionale della Galleria Nazionale comprese. Il progetto si propone di coniugare competenze umanistiche con quelle digitali (Digital Humanities), promuovendo: - Competenze Tecnico-Scientifiche: Padronanza delle tecnologie di fotografia immersiva e dei software di editing per la realtà virtuale. - Valorizzazione del Patrimonio: Consapevolezza del valore del patrimonio artistico locale e delle modalità moderne per la sua conservazione e diffusione. - Competenze Trasversali (Soft Skills): Potenziamento del lavoro di gruppo, della capacità di risoluzione di problemi tecnici in contesti reali e della comunicazione efficace.

Il risultato finale di questo progetto, un virtual tour della Galleria Nazionale di Cosenza perfettamente utilizzabile e “navigabile” per la sezione "acquisizioni”; dell’esposizione permanente, sarà svelato durante l’incontro del 12 ottobre. Siamo entusiasti di invitare la comunità a partecipare a questo evento significativo e di condividere i risultati di una collaborazione così fruttuosa».