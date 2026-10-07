Tra le novità più significative, l’introduzione del sistema eliminacode e di un’app per le prenotazioni, per ridurre i tempi di attesa e garantire una maggiore disponibilità di personale e di sportelli

Si rafforza il rapporto tra il Comune e il cittadino. Nell’ottica di una sempre maggiore razionalizzazione degli orari di accesso del pubblico agli uffici comunali, finalizzata ad agevolare il rapporto tra l’Ente e l’utenza, con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi ed assicurare il regolare svolgimento delle attività, il Settore Servizi demografici, su impulso del Sindaco Franz Caruso e del Vicesindaco Maria Locanto, titolare della delega agli affari generali, comunica l’entrata in vigore, a partire da lunedì prossimo 12 ottobre, di nuove misure che mirano a riorganizzare gli sportelli con l’introduzione anche del sistema eliminacode. Le nuove misure riguarderanno anzitutto nuovi orari di apertura, presso gli uffici di Piazza Giacomo Mancini, 33, del protocollo e degli sportelli al pubblico.

In particolare, l’Ufficio Protocollo (Bollo d’Entrata) sarà aperto dalle ore 9,00 alle 13,00, dal lunedì al venerdì, con apertura anche il giovedì pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00.

Gli sportelli al pubblico, per operazioni e certificazioni, saranno aperti il lunedì e il giovedì, dalle 9,00 alle 13,00 e il giovedì pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00.

Nuova organizzazione anche per il centralino del Settore Servizi demografici (tel.0984813760) che risponderà dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle 12,00. Premendo il tasto 1 si potrà contattare l’URP (Ufficio Relazioni con il pubblico); premendo il tasto 2 si potranno contattare i servizi demografici e chiedere informazioni.

La nuova organizzazione dei servizi di sportello sarà accompagnata dall’introduzione del Totem eliminacode, di un link e di una APP per le prenotazioni.

L'obiettivo è quello di rendere l'accesso ai servizi più semplice e ordinato, ridurre i tempi di attesa e garantire una maggiore disponibilità di personale e di sportelli a disposizione dei cittadini.

Con l'introduzione del sistema eliminacode sarà migliorata l'attuale organizzazione. Dal 12 ottobre, tutti i 25 dipendenti, tra operatori, ufficiali di anagrafe e ufficiali di stato civile, saranno, infatti, impegnati, contemporaneamente nelle attività di sportello, ciascuno direttamente nella propria stanza d’ufficio.

Con riferimento all’apposita APP per le prenotazioni, sarà attiva dal 12 ottobre e grazie ad essa sarà possibile fissare appuntamenti sia per le Carte d’identità elettroniche (CIE) urgenti, sia per gli sportelli dedicati alle operazioni e certificazioni. La nuova modalità consentirà ai cittadini di programmare l’accesso ai servizi e ridurre la necessità di recarsi presso gli uffici senza appuntamento.

Per le CIE urgenti, il servizio di sportello sarà disponibile nelle giornate di: martedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00. Saranno disponibili: 5 prenotazioni a distanza, effettuabili tramite APP, con appuntamenti ogni 30 minuti, 10 accessi in presenza, attraverso i numeri rilasciati dal Totem eliminacode. Continueranno ad essere, inoltre, regolarmente garantite le prenotazioni ministeriali, previste nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì.

Per le attività relative alle operazioni e alle certificazioni saranno disponibili: 5 prenotazioni a distanza tramite APP, con appuntamenti ogni 30 minuti; 10 accessi in presenza attraverso i numeri rilasciati dal Totem eliminacode. Il servizio sarà attivo: lunedì e giovedì, dalle 9,00 alle 13,00 e giovedì pomeriggio, dalle ore 15,00 alle 17,00.

La nuova organizzazione è stata pensata per ottimizzare l'impiego del personale, distribuire in maniera più efficace l'afflusso degli utenti e ridurre i tempi di attesa e la formazione di code. L'integrazione tra prenotazioni tramite APP, accessi attraverso il Totem eliminacode e la contemporanea presenza del personale consentirà di mettere a disposizione dei cittadini un numero maggiore di sportelli e un servizio più efficiente, ordinato e accessibile.

Dal 12 Ottobre, quindi, sarà operativo un nuovo modello di accesso ai servizi, progettato per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e migliorare complessivamente la qualità del servizio offerto.

Si ricorda, infine, che i link per le prenotazioni ministeriali delle CIE sono disponibili nella pagina dedicata alle Carte d'Identità del Comune di Cosenza. Per le CIE urgenti e per l'APP relativa alle prenotazioni a distanza, nonché per ulteriori informazioni, è possibile cliccare sull'apposito banner presente nella Home Page del Comune di Cosenza e che sarà attivo a partire da lunedì 12 ottobre.