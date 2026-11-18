È tornato a indossare i guantoni da portiere. Lo ha fatto nei giorni scorsi, sul terreno dello stadio Pasquale Castrovillari di Acri, per la prima volta dall'incidente che nell'ottobre del 2025 lo aveva costretto a un lungo ricovero e a un complesso percorso di cure e riabilitazione. È la storia di Rocco, il piccolo portiere dell'Acri Academy, che è tornato in campo insieme al suo allenatore Massimo Scavello e al papà Enrico. Non una partita, ma un momento che per il bambino ha avuto un significato particolare: riprendere in mano quei guanti che per mesi erano rimasti lontani dalla sua quotidianità.

«Mi è piaciuto tantissimo tornare a indossare i guantoni e sentire l'odore dell'erba di uno stadio - racconta Rocco ai nostri microfoni –. Poi aggiunge: «In questi mesi mi sono mancati i miei compagni e mister Massimo».

Sono passati più di tredici mesi da quel 22 ottobre 2025, quando la vita di Rocco e della sua famiglia è cambiata. Il bambino era a Roma, dove precipitò dal balcone di un bed & breakfast al terzo piano, nella zona Tiburtina. Una caduta che provocò conseguenze molto gravi e che rese necessario un lungo ricovero al Bambino Gesù. Da allora è iniziato un percorso fatto di interventi chirurgici, terapia e fisioterapia. Secondo quanto riferito dalla famiglia, sono state circa 50 le ore trascorse in sala operatoria nel corso dei mesi successivi all'incidente. Un percorso lungo, durante il quale Rocco ha dovuto affrontare anche un periodo di immobilità e una riabilitazione complessa. Nel maggio scorso, dopo sette mesi trascorsi lontano da casa, il ritorno ad Acri. Ad aspettarlo, nella frazione di San Giacomo d'Acri, c'era stata una comunità intera. I genitori Enrico e Santina, amici, parenti, vicini e istituzioni si erano ritrovati per riabbracciarlo.

«Grazie a tutti per essere qui, adesso voglio mangiare la torta», aveva detto Rocco quel giorno. Il ritorno a casa non aveva però segnato la fine delle cure. Il bambino ha continuato il percorso di recupero, accompagnato dalla fisioterapia e dalle persone che gli sono state vicine durante questi mesi. Tra queste c'è anche mister Massimo Scavello. Il suo allenatore non ha mai interrotto il rapporto con Rocco e ha continuato a seguirne il percorso anche lontano dal campo. Per questo, rivederlo con i guantoni è stato anche per lui un momento particolare. Accanto a Rocco, allo stadio Castrovillari, c'era il padre Enrico. La sua voce tradisce l'emozione quando gli viene chiesto cosa significhi vedere nuovamente il figlio sul terreno di gioco: «Meraviglioso – ci dice –. Siamo molto contenti di come stanno andando le cose. Speriamo di vederlo presto in campo».

È una speranza, perché per il momento quello di Rocco è soprattutto un ritorno graduale. Il calcio è tornato nella sua vita, ma il percorso di recupero non è ancora concluso. Eppure quel pomeriggio allo stadio c'è stato un segnale importante. Rocco ha rimesso i guanti, è tornato sull'erba e ha ritrovato il suo allenatore. Quando gli si chiede chi sia il suo portiere preferito, la risposta arriva senza esitazioni e ci lascia anche sorpresi: «Lev Yashin», il leggendario portiere sovietico, l'unico estremo difensore ad aver vinto il Pallone d'Oro. Rocco sorride. Il campo, almeno per qualche minuto, è tornato a essere semplicemente quello che era prima di tutto: il luogo dove andare a giocare a calcio. Per il resto, c'è ancora tempo. C'è la fisioterapia, ci sono gli esercizi, ci sono i progressi quotidiani. E c'è quella porta da difendere che, un giorno, Rocco spera di poter tornare a occupare con la maglia dell'Acri Academy.