Un incarico professionale annuale del valore complessivo di 5.000 euro per gestire i canali social di un maestro cioccolatiere. È l’opportunità proposta dai “Chocolate Social Awards – Cosenza 2026”, l’iniziativa collegata alla XXIII Festa del Cioccolato, in programma dal 22 al 25 ottobre. Le candidature dovranno essere inviate entro il 10 ottobre.

La manifestazione, organizzata da Publiepa con Pino De Rose e dalla CNA di Cosenza con il presidente Michele Marchese, invita creator, influencer, social media manager, videomaker, fotografi, agenzie e appassionati a raccontare l’evento attraverso una campagna social.

Le risorse per l’incarico sono messe a disposizione da CNA Calabria. L’organizzazione precisa che i 5.000 euro non costituiscono un premio in denaro, ma il compenso complessivo per le prestazioni professionali concordate nell’ambito della collaborazione annuale.

La campagna: «Perché venire alla Festa del Cioccolato di Cosenza?»

I partecipanti dovranno ideare e pubblicare una campagna sul tema «Perché venire alla Festa del Cioccolato di Cosenza?», composta da quattro contenuti:

Un reel, della durata massima di 60 secondi:

Una storia.

Un post.

Un carosello.

Secondo le indicazioni dell’organizzazione, i contenuti dovranno essere pubblicati sui propri profili Instagram, Facebook e TikTok, impostando la modalità di collaborazione, o co-author, con i canali ufficiali indicati: CNA, Publiepa e Festa del Cioccolato.

La campagna dovrà valorizzare l’esperienza della manifestazione attraverso immagini, video e racconto, suscitando curiosità e interesse alla partecipazione.

Come saranno valutati i progetti

Una commissione tecnica incaricata dall’organizzazione esaminerà le proposte. La graduatoria sarà determinata da tre parametri:

idea creativa, efficacia promozionale e portfolio 50%

visualizzazioni 30%

interazioni, indicate come like 20%

La componente creativa e professionale peserà quindi per metà della valutazione complessiva, affiancata dai risultati ottenuti dai contenuti pubblicati.

Come candidarsi ai Chocolate Social Awards

La partecipazione è aperta ai maggiorenni, sia professionisti della comunicazione sia appassionati.

Per iscriversi occorre inviare una mail di presentazione accompagnata da un documento di riconoscimento all’indirizzo festadelcioccolato.cosenza@gmail.com. L’iscrizione sarà confermata attraverso una successiva email dell’organizzazione.

Il calendario prevede queste scadenze:

10 ottobre 2026: termine per l’invio delle candidature

termine per l’invio delle candidature 11 ottobre 2026: inizio della pubblicazione dei contenuti social

inizio della pubblicazione dei contenuti social 25 ottobre 2026, ore 13: annuncio del professionista selezionato

annuncio del professionista selezionato dopo il 25 ottobre 2026: avvio delle attività professionali

Il candidato individuato si occuperà della gestione annuale dei canali social di uno dei maestri cioccolatieri espositori, secondo le prestazioni concordate per l’incarico.