Impegno, coerenza, coraggio le parole chiave dell'azione politica e istituzionale di Pietro Mancini, padre costituente, compagno di Giacomo Matteotti, figura profondamente antifascista, bussola dei socialisti e combattente per la libertà. Il pensiero dell'avvocato degli ultimi è adesso contenuto in una storia a fumetti, data alle stampe da Rubbettino, per iniziativa della Fondazione Giacomo Mancini che, nel celebrare i 150 anni dalla nascita di uno dei personaggi più significativi della storia democratica del Paese, attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto si rivolge alle nuove generazioni.

Dialogo con gli studenti

Il volume, realizzato con i testi di Chiara Macor e le illustrazioni di Irene Carbone, è stato presentato agli studenti delle quinte classi dell’Istituto di Istruzione Superiore Lucrezia della Valle di Cosenza che, a margine degli interventi del presidente della Fondazione, Pietro Mancini, e degli esponenti riformisti Salvatore Magarò e Antonio Palermo, hanno rivolto agli organizzatori diverse domande, accompagnate da profonde riflessioni sul valore della politica oggi. Gli ospiti sono stati accolti dalla dirigente dell’istituto Rossana Perri la quale, nel condividere un momento di conversazione e riflessione sui temi della democrazia, della libertà e della politica intesa come servizio alla collettività, ha richiamato il contributo delle personalità più importanti del socialismo calabrese, uomini che, con il proprio impegno civile e politico, hanno segnato una stagione importante della storia regionale e nazionale. I ragazzi hanno seguito l’incontro con estremo interesse dando poi vita ad un interessante momento di dialogo, ponendo una serie di domande sul valore della politica oggi, sul significato dell'impegno pubblico e sugli insegnamenti che possono ancora arrivare dalle figure storiche del socialismo. Interrogativi che hanno spostato il discorso dalla memoria al presente, dimostrando come la storia, quando viene raccontata e condivisa con linguaggi capaci di parlare anche alle nuove generazioni, possa diventare uno strumento concreto per comprendere la realtà contemporanea.

Crescita della coscienza civile

Proprio in questo senso, la scelta del fumetto edito da Rubbettino si è rivelata particolarmente significativa: un modo originale e accessibile per raccontare una vicenda storica e politica, senza rinunciare alla profondità dei contenuti, restituendo alla figura di Pietro Mancini la dimensione di un'esperienza umana e civile ancora meritevole di essere conosciuta. Una mattinata di alto profilo culturale, vissuta con naturalezza e partecipazione, nella quale la scuola ha saputo essere pienamente luogo di apertura, condivisione e crescita. La presentazione ha così superato i confini di una semplice ricorrenza commemorativa. Ricordare Pietro Mancini, uno dei fondatori del Partito socialista e protagonista di una stagione fondamentale della storia politica italiana e calabrese, ha significato riportare al centro dell'attenzione questioni che conservano intatta la loro attualità: il valore della democrazia, la difesa della libertà, la responsabilità delle istituzioni e, soprattutto, l'idea che la politica trovi il proprio significato più alto nel servizio ai cittadini. Una giornata nella quale memoria storica e presente si sono incontrati, lasciando agli studenti non soltanto il racconto di una figura importante del passato, ma anche nuove domande e spunti di riflessione sul futuro della partecipazione democratica.