Materiale scolastico per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, raccolto attraverso una campagna solidale promossa dal Rotaract Club Corigliano Rossano “Sybaris” e dal Rotary Club Corigliano Rossano “Sybaris”.

Il progetto “Matita dopo Matita” si è concluso con la consegna alla dirigente scolastica Mirella Pacifico. A portare il materiale sono state Federica Gallina, presidente del Rotaract per l’anno 2026/2027, e Anna Straface, presidente del Rotary.

Il sostegno alla comunità scolastica

Matite, quaderni e penne raccolti durante la campagna rappresentano un contributo alle necessità quotidiane degli studenti e delle famiglie.

La dirigente Pacifico ha ringraziato le due associazioni per avere scelto l’istituto come destinatario dell’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione tra scuola e territorio.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla cartoleria “La favorita” di Rossano, che ha ospitato il punto di raccolta, e a tutte le persone che hanno contribuito con una donazione.

La collaborazione tra associazioni e territorio

“Matita dopo Matita” rientra nelle attività dei due club a sostegno della comunità e delle nuove generazioni. La raccolta ha coinvolto associazioni, attività commerciali e cittadini, traducendo i singoli contributi in una donazione destinata alla scuola.