Consegnato alla dirigente Mirella Pacifico quanto raccolto dai club Corigliano Rossano “Sybaris”. Il ringraziamento ai donatori e alla cartoleria ospitante
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Materiale scolastico per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Mandatoriccio, raccolto attraverso una campagna solidale promossa dal Rotaract Club Corigliano Rossano “Sybaris” e dal Rotary Club Corigliano Rossano “Sybaris”.
Il progetto “Matita dopo Matita” si è concluso con la consegna alla dirigente scolastica Mirella Pacifico. A portare il materiale sono state Federica Gallina, presidente del Rotaract per l’anno 2026/2027, e Anna Straface, presidente del Rotary.
Il sostegno alla comunità scolastica
Matite, quaderni e penne raccolti durante la campagna rappresentano un contributo alle necessità quotidiane degli studenti e delle famiglie.
La dirigente Pacifico ha ringraziato le due associazioni per avere scelto l’istituto come destinatario dell’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione tra scuola e territorio.
Un ringraziamento è stato rivolto anche alla cartoleria “La favorita” di Rossano, che ha ospitato il punto di raccolta, e a tutte le persone che hanno contribuito con una donazione.
La collaborazione tra associazioni e territorio
“Matita dopo Matita” rientra nelle attività dei due club a sostegno della comunità e delle nuove generazioni. La raccolta ha coinvolto associazioni, attività commerciali e cittadini, traducendo i singoli contributi in una donazione destinata alla scuola.