La nota congiunta dell'Amministrazione comunale, a firma del sindaco Biagio Faragalli e del consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Gerardo Molinaro: «Un percorso organico di rigenerazione, sicurezza e valorizzazione del patrimonio. Grazie all'eccellente sinergia tra l'Ufficio Tecnico e la Commissione Lavori Pubblici»

Un piano di investimenti straordinario che supera i 14 milioni di euro per ridisegnare il volto, migliorare la sicurezza e valorizzare l'identità di Montalto Centro e del suo cuore antico. È questo il bilancio programmatico e operativo tracciato dall'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo in merito agli interventi pubblici realizzati, avviati e programmati a distanza di due anni esatti dall’insediamento.

Attraverso una nota congiunta firmata dall'Amministrazione comunale, in particolare dal Sindaco Biagio Faragalli e dal consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Gerardo Molinaro, viene espresso un profondo ringraziamento per il lavoro corale che ha permesso di intercettare ingenti finanziamenti esterni (regionali, ministeriali e PNRR) e di tradurli in cantieri concreti.

«Vogliamo rivolgere un ringraziamento sentitissimo a tutta la Commissione consiliare Lavori Pubblici, guidata dalla Presidente Rosy Costanzo, per il costante stimolo e l'attività di controllo e indirizzo, nonché a tutta la giunta, ai consiglieri di maggioranza ed al Presidente del Consiglio. Un plauso altrettanto doveroso va all'intero Ufficio Lavori Pubblici, coordinato magistralmente dall'Ingegnere Costanzo, e a tutti i suoi collaboratori e colleghi. Se oggi Montalto Centro vive una stagione di cantieri così incisiva - evidenziano Faragalli e Molinaro -, lo si deve alla straordinaria competenza e allo spirito di servizio di questa struttura tecnica, capace di rispettare scadenze serrate e ottimizzare ogni singola risorsa economica, comprese le economie di gara reinvestite sul territorio».

Di seguito viene offerto il resoconto dettagliato degli interventi legati esclusivamente all'area di Montalto Centro, a cui seguirà – come anticipato – un successivo focus dedicato alla zona valliva.

Montalto Uffugo, il dettaglio degli interventi in Centro

1. Rigenerazione Urbana e Centro Storico (Investimento: € 5.000.000,00 - Fondi PNRR). Gli interventi hanno permesso di riqualificare complessivamente 25.015 mq di superficie urbana, di cui ben 16.115 mq situati nel centro storico:

Pavimentazione del Centro Storico: Intervento da € 4.107.500,00 concluso ad aprile 2026.

Vicoli del Centro Storico: Completamento e riqualificazione per € 374.000,00, conclusi a giugno 2025.

Via Pianette: Realizzazione del nuovo parco sportivo urbano (importo € 518.000,00), ultimato a luglio 2025.

Benefici: Rinnovamento dell'arredo urbano e installazione di illuminazione a LED totalmente schermata, con un abbattimento dei consumi energetici di circa il 50%.

2. Sicurezza del Territorio e Rischio Idrogeologico (Investimento: € 8.945.520,00). Un'azione massiccia di prevenzione e consolidamento per fronteggiare il dissesto idrogeologico:

Via Zingonaglie: Lavori in corso per € 1.280.500,00 , con un reinvestimento di ulteriori € 301.529,52 derivanti da economie di gara per nuove opere di consolidamento.

Via Cirino: Intervento di messa in sicurezza già concluso a ottobre 2025 (€ 465.000,00).

Via Madonnella: Progetto esecutivo approvato e procedure di affidamento in corso per € 2.047.022,35.

Via Santa Liberata: Finanziamento ministeriale ottenuto ad aprile 2026 (€ 452.997,65), con progettazione attualmente in corso.

Ex discarica località Crocchi: Sottoscritta la convenzione con la Regione Calabria per l'adeguamento ambientale (€ 4.000.000,00); in corso le attività propedeutiche alla progettazione.

Torrente Mavigliano: Finanziamento regionale di € 700.000,00 per il rifacimento di due briglie e la protezione del ponte comunale (in fase di progettazione).

3. Efficientamento Energetico degli Edifici e Impianti (Investimento: € 242.086,64).

Pubblica Illuminazione: Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia LED ad alta efficienza nelle aree del centro storico, Via Carmine, Via Alfredo Ferrari, Via Mazzini e nella frazione di Vaccarizzo (Concluso a giugno 2025 - € 130.000,00).

Scuola Primaria di Via Dante Alighieri: Sostituzione integrale dei serramenti per migliorare la sicurezza e le prestazioni termiche dell'edificio (Lavori in corso per € 112.086,64, finanziati interamente grazie al virtuoso recupero delle economie di gara dei precedenti appalti).

4. Scuole ed Edilizia Scolastica

Scuola Secondaria di Via Aldo Moro: Lavori avviati per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche (€ 118.000,00 finanziati dal Ministero dell'Istruzione).

Adeguamento Sismico: In corso le progettazioni definitive per la messa in sicurezza sismica sia della Scuola Primaria di Via Dante Alighieri sia della Scuola Secondaria di Via Aldo Moro.

5. Viabilità Rurale (Investimento: € 200.000,00)

Comprensori di Acquafredda e Tommarinaro: Cantieri avviati lo scorso 2 luglio 2026 per l'adeguamento e la messa in sicurezza delle strade rurali, fondamentali per garantire accessibilità e supporto alle imprese agricole del comparto locale.

La lungimirante azione amministrativa

«I dati numerici e lo stato dei cantieri – conclude la nota dell'Amministrazione – dimostrano una netta capacità di programmazione pluriennale. Questo modello amministrativo, basato sulla capacità di intercettare risorse sovracomunali e sulla gestione oculata dei ribassi d'asta, sta restituendo a Montalto Uffugo la centralità e la sicurezza che merita. Il Centro Storico e Montalto Centro sono e rimarranno un pilastro identitario di questa programmazione».