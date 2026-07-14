Sono complessivamente 79 le persone raggiunte da un’ordinanza cautelare nell’ambito dell’operazione scattata questa mattina a Reggio Calabria. Il blitz nei confronti delle storiche cosche di ‘ndrangheta dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni attive sul territorio.

Sono indagati, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

I nomi degli arrestati