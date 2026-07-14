Francesco Rovito, ex presidente dello Scalea, punta a rilevare un titolo di Promozione e avrebbe già raggiunto l’intesa con l’ex attaccante rossoblù. Angelo Ricca scelto come vice

Alberto Urban potrebbe tornare in panchina e farlo a pochi chilometri da quella Cosenza che lo ha consacrato come uno dei calciatori più amati della storia rossoblù. L’indimenticato fantasista dei Lupi sarebbe stato scelto da Francesco Rovito per guidare il nuovo progetto calcistico che l’imprenditore vorrebbe costruire a Belvedere Marittimo. Un’operazione ancora in fase di definizione, legata soprattutto alla possibilità di partire direttamente dal campionato di Promozione.

Rovito, già presidente dello Scalea e imprenditore attivo nel settore ambientale, sarebbe infatti alla ricerca di un titolo sportivo. La sua intenzione sarebbe quella di rientrare nel calcio soltanto davanti alla possibilità di allestire fin da subito una formazione competitiva su un palcoscenico regionale importante. Durante la sua esperienza alla guida dello Scalea arrivò anche la vittoria della Coppa Italia Dilettanti regionale nel 2011. Per la panchina l’intesa con Urban sarebbe già stata raggiunta, mentre il ruolo di allenatore in seconda verrebbe affidato ad Angelo Ricca, autentica istituzione del calcio dell’Alto Tirreno cosentino.

Con la maglia rossoblù Urban ha collezionato 97 presenze e realizzato 14 reti tra il 1986 e il 1989. Fu uno dei protagonisti della promozione in Serie B conquistata nel 1988 dopo ventiquattro anni di attesa e, nella stagione successiva, fece parte del Cosenza di Bruno Giorgi che sfiorò una storica promozione in Serie A. Tecnica, fantasia e carattere gli valsero il un posto speciale nel cuore del popolo del “San Vito – Marulla”.

Urban è rimasto profondamente legato alla città e ai colori rossoblù anche dopo aver lasciato il calcio giocato, lavorando per diversi anni nel settore giovanile del Cosenza e ricoprendo successivamente anche il ruolo di team manager. Adesso potrebbe iniziare una nuova avventura a Belvedere Marittimo. Prima, però, Rovito dovrà completare il passaggio decisivo: trovare un titolo di Promozione e trasformare le intenzioni in un progetto societario concreto. Con Urban già pronto a guidarlo dalla panchina.