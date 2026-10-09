Fibra ottica e sviluppo del territorio sono stati al centro dell'incontro che si è tenuto ieri, mercoledì 7 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune di Trebisacce. L'appuntamento, intitolato "La rete per il territorio e futuro digitale. Cittadini, istituzioni e imprese a confronto", è stato promosso dall'Amministrazione comunale insieme a FiberCop, la società che sta realizzando la nuova rete in città.

Ha aperto i lavori il sindaco Franco Mundo, che ha parlato della connettività come di un servizio ormai necessario a cittadini, aziende e uffici pubblici, e di un cambiamento che riguarda da vicino anche Trebisacce. Antonino Laganà, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, ha poi spiegato gli obiettivi nazionali sulla digitalizzazione e le infrastrutture che servono per raggiungerli.

Per costruire quelle infrastrutture enti locali e operatori devono lavorare insieme, ed è il punto su cui si è soffermata Angela Gargani, direttore Public Affairs di FiberCop. A Trebisacce la questione è concreta, perché il potenziamento della rete coinvolge più soggetti e richiede attenzione nella gestione dei cantieri. Sui lavori in città è entrato nel dettaglio Giuseppe Rallo, responsabile Field Operations Line Calabria di FiberCop, che con una presentazione ha mostrato a che punto è la rete, come è stata costruita finora e quali interventi sono ancora in programma.

La prima fase, finanziata dal Piano Italia 1 Giga del PNRR, ha interessato diverse zone del comune e si è chiusa entro i tempi previsti. Da qui in avanti si andrà avanti con il piano autonomo di FiberCop, che pagherà direttamente i nuovi interventi per portare in modo graduale i collegamenti ultraveloci nelle case e nelle aziende.

Proprio delle aziende ha parlato Maurizio Bozzo, responsabile Economia, Innovazione e Fiscalità di Confindustria Cosenza. Il suo intervento si è concentrato su quanto una rete efficiente incida sulla competitività delle imprese e sulla capacità di un territorio di risultare attrattivo e di crescere.

La nuova rete potrà avere effetti anche sulla vita quotidiana delle famiglie. Durante l'incontro sono stati citati lo smart working, la domotica, la telemedicina e i servizi digitali della pubblica amministrazione, tutti legati alla disponibilità di una connessione veloce e stabile. Nella parte finale la parola è passata ai cittadini presenti, che hanno posto domande ed esposto esigenze legate allo sviluppo della rete e alle sue ricadute in città.

Quanto ai cantieri, FiberCop utilizzerà dove possibile infrastrutture già esistenti e, quando saranno necessari nuovi scavi, tecniche a basso impatto ambientale, così da ridurre i disagi alla viabilità e accelerare i lavori. La rete FTTH, nelle intenzioni dei promotori, dovrà servire nel tempo cittadini, professionisti, imprese e istituzioni, con benefici che vanno oltre il semplice aumento della velocità di navigazione.