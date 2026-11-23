I due spadisti cosentini hanno gareggiato insieme al reggino Gabriele Cristiano. Nella prova a squadre Italia 2, completata da Francesco Valzano, ha chiuso all’undicesimo posto

Edoardo Mingrone e Pietro Guerriero del Club Scherma Cosenza hanno partecipato alla tappa di Grenoble del Circuito Europeo Cadetti, disputata sabato 21 e domenica 22 novembre. Con loro anche Gabriele Cristiano, dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria: i tre atleti calabresi hanno poi composto la formazione Italia 2 insieme a Francesco Valzano della Virtus Scherma Salento.

La competizione, valida per il ranking europeo di categoria e inserita nel 20° Challenge Mondial U17 Épée, è stata organizzata dal Club d’escrime Parmentier. La prova individuale di sabato ha riunito 170 partecipanti, mentre domenica si è svolta la gara a squadre. A seguire gli atleti a fondo pedana è stato il maestro Paolo Bruno del Club Scherma Cosenza.

Mingrone ha iniziato il torneo con cinque vittorie in sei assalti nei gironi, ottenendo il diciannovesimo posto nella classifica provvisoria. La sconfitta per una sola stoccata nel primo incontro a eliminazione diretta ha però interrotto il suo percorso: il piazzamento conclusivo è stato il 67° posto.

La trasferta francese è arrivata dopo la partecipazione al progetto federale “Generazione Scherma Futura – Elite Giovani”, svolto al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Per Mingrone, che aveva esordito nel circuito europeo lo scorso anno a Cracovia, Grenoble ha rappresentato un’altra esperienza internazionale.

Pietro Guerriero, al primo anno nella categoria cadetti, ha ottenuto tre vittorie in cinque assalti nella fase a gironi. Nel tabellone a eliminazione diretta ha incontrato uno spadista svizzero che avrebbe poi concluso il torneo all’ottavo posto. Guerriero ha terminato la competizione in 83ª posizione.

Il reggino Gabriele Cristiano ha invece chiuso la prova individuale al 103° posto.

Nella gara a squadre, Italia 2 ha affrontato al primo turno Gran Bretagna 2, poi quarta nella graduatoria conclusiva. Il confronto si è chiuso a favore della formazione britannica. La squadra composta da Mingrone, Guerriero, Cristiano e Valzano ha terminato il torneo all’undicesimo posto, confermando la propria posizione di ranking.