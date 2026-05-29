Si è tenuta questa mattina, nella cornice del foyer del Teatro Auditorium dell'Università della Calabria, la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di UnicalFesta e Unical Games. Un ricchissimo cartellone di eventi, già inaugurato dalle anteprime di maggio, animerà il Campus fino a fine giugno con masterclass cinematografiche di respiro globale, talk show, spettacoli teatrali, concerti e competizioni sportive. L'iniziativa – promossa dall'Ateneo nell'ambito delle attività dell'Area socialità, fortemente sostenuta dalla prorettrice Elvira Brunelli e dal delegato Giuseppe Guido, in stretta collaborazione con il Comune di Rende – punta a unire la comunità accademica e il territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e delle arti creative.

All'incontro, moderato da Fabio Vincenzi, hanno preso parte il rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco, il sindaco di Rende, Sandro Principe, la prorettrice per il Centro Residenziale, Elvira Brunelli, il delegato per la Socialità nel Campus, Giuseppe Guido, il direttore generale dell’ateneo, Candeloro Bellantoni, il vicesindaco di Rende, Fabio Liparoti, il direttore artistico di Rende Teatro Festical, Alfredo De Luca, e l'imprenditore Pino Citrigno.

Nel corso della mattinata sono stati inoltre annunciati e presentati i vincitori dei diversi contest lanciati nelle scorse settimane: queste iniziative hanno accompagnato l'intera fase di preparazione della manifestazione, facendo entrare la comunità studentesca nel vivo del clima di UnicalFesta già prima del suo inizio ufficiale, con l'obiettivo di stimolare l'espressione artistica e rafforzare lo spirito d'identità e socialità nel Campus. Per il concorso fotografico «Sguardi che UNIscono» si è registrata una vittoria ex aequo, andata a Daniele Senatore e Alessandra Falduto, mentre Anna Sabrina Bruno si è aggiudicata il contest grafico dal titolo «Stiamo bene insieme». Il premio per il miglior video social, incentrato sul tema «Oltre i Confini: il Mondo in un Campus», è stato assegnato a Gianfranco Salfi. Infine, il contest musicale «Voci dal Mondo: l’integrazione in Musica» ha visto trionfare Matteo Ferraro per la band Ynsanya e Umberto Russo per la band Menervah.

In questo scenario si inseriscono pienamente gli Unical Games 2026, l'attesa manifestazione sportiva che entrerà nel vivo l'8 giugno. Recentemente celebrati a livello nazionale durante il workshop CRUI4Sport come modello d'eccellenza per la capacità di promuovere l'integrazione e la socialità, i «Giochi» vedranno sfidarsi i 14 dipartimenti dell'ateneo in sei discipline sportive e tre giochi della tradizione. Le squadre, formate da studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, seguiranno rigorosi criteri di inclusione di genere e categoria, gettando inoltre le basi per una futura estensione del format su scala regionale.

Il confronto d'autore con Brunori

Uno dei momenti clou di UnicalFesta sarà il talk show in programma il 16 giugno, in cui il noto cantautore Brunori dialogherà con il rettore Gianluigi Greco. Un incontro speciale incentrato sui temi caldi della creatività, della musica e dell'intelligenza artificiale, moderato da Fabio Vincenzi, a cui seguirà il dj set di Luigi D'Alife.

Il grande cinema internazionale

Il Campus dell’Università della Calabria si conferma polo culturale d'eccellenza. Nei giorni scorsi, in collaborazione con il Festival Internazionale delle Arti, si sono infatti già tenuti la straordinaria masterclass del regista David Cronenberg e l'incontro con la celebre poetessa innu Joséphine Bacon. Il prossimo 25 giugno ci sarà invece spazio per il cinema italiano d'autore con la proiezione gratuita di «Io Capitano». Il capolavoro di Matteo Garrone, premiato con il Leone d'Argento e candidato agli Oscar 2024 come miglior film internazionale, verrà proiettato con sottotitoli in lingua originale al Cinema Campus.

Il racconto dello sport

Grandi firme del giornalismo e dello storytelling animano il fitto programma di appuntamenti. Tra questi, si è già tenuta lo scorso 14 maggio l'anteprima calcistica con Giuseppe Bergomi. I prossimi eventi vedranno invece protagonisti Federico Buffa con lo spettacolo «Number 23 – Vita e splendori di Michael Jordan» il 4 giugno (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria), Giuseppe Smorto per la presentazione del libro sui giganti del giornalismo sportivo italiano («I quattro Gianni: Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica») il 5 giugno, e Francesco Gallo con il suo volume «Sportiva. 160 anni di sogni, speranze e campioni» il 9 giugno.

L'arte contemporanea nel Campus

Dal 3 al 5 giugno, il Foyer del Teatro Auditorium Unical (TAU) ospiterà l'artista Massimo Sirelli. Nell'ambito del progetto «Atelier in Campus», promosso dall'Università della Calabria in collaborazione con la Fondazione Carical, Sirelli realizzerà un'opera d'arte dal vivo attraverso laboratori artistici e creativi aperti al coinvolgimento diretto degli studenti.

Sostenibilità e moda green

Spazio anche alla tutela ambientale con la speciale iniziativa di economia circolare «RE-WEAR STATION». L'iniziativa, volta a promuovere attivamente i valori del riciclo e della sostenibilità all'interno del Campus, si terrà il 15 e 16 giugno, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso il Luogo del Silenzio del Centro Residenziale con un «pop-up thrift shop» gratuito interamente riservato a studentesse e studenti dell'Unical.

Gran finale con Nicolò Filippucci

Il momento più atteso per la scena musicale del Campus sarà il concerto di Nicolò Filippucci, in programma il 29 giugno a ingresso gratuito. L'artista, vincitore nella sezione «Nuove proposte» del 76º Festival di Sanremo, porterà sul palco del teatro all’aperto di piazza Vermicelli la tappa ufficiale del suo «Summer Tour 2026 - Posti dove andare», regalando al pubblico una notte di grande musica dal vivo per celebrare il gran finale di UnicalFesta.