Domenica alle 18 al PalaPulerà la terza giornata di Serie B Interregionale. I biancorossi arrivano dal ko per 77-78 contro Messina
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La Bim Bum Basket Rende cerca i primi punti nel derby contro l’Academy Basket Catanzaro. Dopo le sconfitte con Gela e Basket School Messina, la squadra di coach Giampaolo Ambrico tornerà in campo domenica alle 18 al PalaPulerà, per la terza giornata del campionato di Serie B Interregionale.
I biancorossi affrontano una formazione che ha iniziato la stagione con due vittorie: Catanzaro, guidata da coach Sabbatino, è a punteggio pieno dopo avere superato Messina e Ragusa.
Rende riparte dalla gara persa all’ultimo possesso
La Bim Bum arriva al derby dopo il 77-78 contro Basket School Messina, una sconfitta maturata all’ultimo possesso.
Una gara nella quale Rende è rimasta in corsa fino alla fine e dalla quale il gruppo vuole ripartire per interrompere la serie negativa di questo avvio di campionato.
La sfida al PalaPulerà
Il confronto con Catanzaro mette di fronte due squadre con risultati opposti nelle prime giornate: i padroni di casa cercano continuità, mentre Rende punta a muovere la classifica.
Dall’ambiente biancorosso arriva anche l’invito ai tifosi a sostenere la squadra in trasferta, in occasione del primo derby calabrese di questa stagione contro l’Academy.