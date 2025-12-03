Social
Sport
L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato

L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato di Serie B interregionale

3 dicembre, 2025
Serie A1

Smile Cosenza inarrestabile: colpo a Bogliasco e 12ª vittoria di fila

Le ragazze cosentine di mister Occhione confermano il momento d’oro continuando a scrivere pagine importanti per la storia di questo sport in Calabria
Redazione Sport
Smile Cosenza inarrestabile: colpo a Bogliasco e 12ª vittoria di fila
L’annuncio

Milano-Cortina 2026, due talenti calabresi tra gli apripista del Team Italia

Antonia Chiarello e Luigi Isabella dello Sci Club Montenero di San Giovanni in Fiore con il progetto “ForeRunner” della Fisi vivranno da protagonisti l’appuntamento olimpico dal 15 al 22 febbraio 2026
Francesco Oliverio
Milano-Cortina 2026, due talenti calabresi tra gli apripista del Team Italia
CRESCE L’ATTESA

Belvedere Marittimo, l’8 dicembre la decima edizione del Trofeo Ciclocross

Il circuito della gara sarà di 2600 metri e la partenza sarà su asfalto. In ogni giro è prevista una scalinata, poi un passaggio tecnico nel boschetto di querce per poi risalire nel piazzale più alto. La gara sarà valida come quarta tappa Mediterraneo Cross e quale quinta tappa del campionato italiano società
Francesca Lagatta
Belvedere Marittimo, l’8 dicembre la decima edizione del\u00A0Trofeo Ciclocross\n
L’intervista

Bim Bum Rende, Dario Boccasavia: «Basket, passione pura. Con Castellaneta servirà serenità» | VIDEO

L’ala grande dei biancorossi elogia il settore giovanile e la crescente presenza del pubblico: «Vedere tanti ragazzi sugli spalti significa che stiamo lasciando un messaggio positivo»
F.R.S.
Bim Bum Rende, Dario Boccasavia: «Basket, passione pura. Con Castellaneta servirà serenità» | VIDEO\n

Sport

I migliori

Top 11 Promozione A, Tiengo ancora protagonista: è lui il motore dell’Acri. In avanti Deodati, Gonzalez e Colosimo

Il brasiliano firma il sesto gol in sette partite e trascina i rossoneri al primo successo esterno. Nella formazione ideale del dodicesimo turno trovano spazio anche Crispino, Kabran e Tesare
Francesco Roberto Spina
Top 11 Promozione A, Tiengo ancora protagonista: è lui il motore dell’Acri. In avanti Deodati, Gonzalez e Colosimo\n
L’intervista

La rincorsa della DB Rossoblù Luzzi continua, Magarò: «I tre punti a Rossano fondamentali per risalire»

L’allenatore celebra la vittoria in casa della Rossanese: «Siamo in crescita, ma dobbiamo gestire meglio certi momenti». Ora i play off sono distanti soltanto due punti
Francesco Roberto Spina
La rincorsa della DB Rossoblù\u00A0Luzzi continua,\u00A0Magarò:\u00A0«I tre punti a Rossano fondamentali per risalire»\n
Che spettacolo

Binda, Coppi, Merckx e tutti i grandi: il Giro d’Italia torna in Calabria, una storia che profuma di leggenda

Dal debutto del 1929 all’ultima volata a Scalea nel 2022: la nostra regione ha scritto pagine memorabili della corsa rosa. Nel 2026 il ritorno con due frazioni attesissime tra Catanzaro, Cosenza e Praia a Mare
Francesco Oliverio
Binda, Coppi, Merckx e tutti i grandi: il Giro d’Italia torna in Calabria, una storia che profuma di leggenda\n
L’iniziativa

Corri Cosenza 2025 trionfa: folla record e grande spettacolo podistico

Successo straordinario per la seconda edizione: città in festa, percorso suggestivo e vittorie di Ursano e Gioberti
Redazione
Corri Cosenza 2025 trionfa: folla record e grande spettacolo podistico\n
Il ritorno

Giro d’Italia 2026, Catanzaro-Cosenza e Praia-Potenza: la Calabria riabbraccia la corsa rosa

La presentazione ufficiale della 109esima edizione a Roma conferma le due tappe calabresi. Percorsi misti e scenografici che segneranno il rientro della carovana dalla Bulgaria
Francesco Roberto Spina
Giro d’Italia 2026, Catanzaro-Cosenza e Praia-Potenza: la Calabria riabbraccia la corsa rosa\n
L’intervista

Rossanese alla quinta sconfitta consecutiva, Aloisi: «Morale a terra, serve concentrazione»

Dopo il ko contro la DB Rossoblù, il tecnico bizantino ha evidenziato anche alcune decisioni arbitrali: «Capisco gli errori, ma quando sono più di uno diventa complicato»
Francesco Roberto Spina
Rossanese alla\u00A0quinta sconfitta consecutiva, Aloisi: «Morale a terra, serve concentrazione»\n
i migliori

Eccellenza, Cruz (tripletta) in stato di grazia. Azzinnaro torna e la DB Rossoblù Luzzi sorride: ecco la Top 11

Ancora una volta straripante Leirosa, il gigante brasiliano della Virtus Rosarno. Ottime anche le prove di Di Biase, Maitini e Gatto
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Cruz (tripletta) in stato di grazia. Azzinnaro torna e la DB Rossoblù Luzzi sorride: ecco la Top 11\n
Le parole del mister

Promozione A, Altomonte RC–Kratos finisce 0-0. Perri: «Pareggio giusto»

La neopromossa tiene testa a una delle big nonostante poche occasioni. Il tecnico soddisfatto: «Gara maschia, buona attenzione. Ci vogliamo salvare, ma se resta aperta la corsa in alto ci siamo»
Franco Sangiovanni
Promozione A, Altomonte RC–Kratos finisce 0-0. Perri: «Pareggio\u00A0giusto»\n
Delfini implacabili

Eccellenza, Trebisacce dominante. Rugiano: «Non è un duello col Praiatortora, torneranno altre squadre»

Decimo risultato utile consecutivo per i giallorossi, con un andamento di nove vittorie e un pari. Palmese battuta in trasferta 4-2
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Trebisacce dominante. Rugiano: «Non è un duello col Praiatortora, torneranno altre squadre»\n
L’intervista

Eccellenza, altro ruggito della capolista Praiatortora. Viscardi: «Orgoglioso di quello che stiamo facendo»

La squadra tirrenica è la prima, in questa stagione, a violare lo stadio Tarsitano (0-3). Il tecnico dopo le vittoria con la Paolana: «Vertici? A breve rientreranno anche altre squadre»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, altro ruggito\u00A0della capolista Praiatortora. Viscardi: «Orgoglioso di quello che stiamo facendo»\n
Calcio violento

Dilettanti Calabria, ancora violenza verso gli arbitri: sospeso il match Roggiano-San Fili

La partita di Prima Categoria, sul 2-1 per i padroni di casa, è stata sospesa dopo che il direttore di gara è stato colpito alla testa da una bottiglietta lanciata dai tifosi ospiti. A documentare l’episodio un video diffuso sui social
F.R.S.
Dilettanti Calabria, ancora violenza verso gli arbitri:\u00A0sospeso il match\u00A0Roggiano-San Fili\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, Praiatortora e Trebisacce continuano a correre. La DB Rossoblù espugna Rossano

La capolista vince 3-0 in casa della Paolana e si porta a quota 29 punti, uno in più rispetto ai giallorossi che vincono a Palmi. Al “Rizzo” la Rossanese cede 2-1. I risultati del dodicesimo turno e la classifica
Redazione Sport
Eccellenza, Praiatortora e Trebisacce continuano a correre. La DB Rossoblù espugna Rossano\n
l’intervista

Dilettanti, Paolana e Andreoli si separano. Il tecnico: «Decisione inattesa, il gruppo mi seguiva»

L'ex allenatore della compagine tirrenica si espone dopo l'esonero: «Dispiace non proseguire. C'erano le condizioni per poter riprendere il cammino»
Vincenzo Primerano
Dilettanti, Paolana e Andreoli si separano. Il tecnico: «Decisione inattesa, il gruppo mi seguiva»\n
dilettanti

Promozione A, la capolista PLM Morrone attende il Rocca di Neto. Big match tra Sersale e Mesoraca

Il Corigliano farà visita al Bisignano mentre il Kratos Bisignano sarà impegnato sul campo dell’Altomonte RC. Scontro salvezza in Cotronei-Amantea e Campora-Acri
Franco Sangiovanni
Promozione A, la capolista PLM Morrone attende il Rocca di Neto. Big match\u00A0tra Sersale e Mesoraca\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, la capolista Praiatortora sfida la Paolana. Riflettori su Rossanese-Dbr Luzzi

Il Trebisacce, squadra più in forma del campionato, fa visita alla Palmese ispirata in casa. Da tripla Isola CR-Bocale. Ecco il programma del dodicesimo turno
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la capolista Praiatortora sfida la Paolana. Riflettori su Rossanese-Dbr Luzzi\n
Basket

Bim Bum Rende attesa alla prova Mola: al PalaQuattromiglia una gara che può cambiare la stagione

Domenica 30 novembre, la squadra biancorossa cerca due punti fondamentali per rilanciare un avvio di campionato altalenante
Redazione Sport
Bim Bum Rende attesa alla prova Mola: al PalaQuattromiglia una gara che può cambiare la stagione\n
Serie A Calcio a 5

Futsal, L84 Torino-Pirossigeno 6-5: spettacolo puro, ma i lupi si fermano a un passo dal pari

Match vibrante in Piemonte, deciso all’ultimo respiro. Marcelinho devastante con un poker, ma non basta alla squadra di Paniccia, che recrimina per una decisione arbitrale negli istanti finali
Redazione Sport
Futsal, L84 Torino-Pirossigeno 6-5: spettacolo puro, ma i lupi si fermano a un passo dal pari\n
Talento calabrese

Giorgia Pucciano vice campionessa mondiale nelle danze latino-americane

La 13enne di Taverna di Montalto Uffugo conquista l’argento ai Mondiali IDO in Polonia, portando la Calabria sul podio internazionale
Redazione
Giorgia Pucciano vice campionessa mondiale nelle danze latino-americane\n
Botta e risposta

Rossanese–DB Rossoblù Luzzi a porte chiuse: decisione della Prefettura e dura replica del club bizantino

Il provvedimento mira a prevenire nuovi scontri dopo gli episodi con il Trebisacce, mentre la società ribadisce che la tifoseria è già stata  sanzionata e critica la gestione dell’ordine pubblico: «Non abbasseremo la testa dinanzi ai Don Rodrigo del terzo millennio»
Francesco Roberto Spina
Rossanese–DB Rossoblù Luzzi a porte chiuse: decisione della Prefettura e dura replica del club bizantino\n
Calciomercato

Dilettanti, Pedrinho a un passo dalla Rossanese: l’esterno brasiliano verso l’addio al Corigliano

Il classe 1995 si avvicina ai rossoblù di mister Aloisi, squadra intenzionata a rilanciarsi in classifica in Eccellenza. Trattative aperte anche per il portiere Andrea De Luca, vicino a compiere il percorso inverso
Redazione Sport
Dilettanti, Pedrinho a un passo dalla Rossanese: l’esterno brasiliano verso l’addio al Corigliano\n
