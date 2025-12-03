L'ala grande della Bim Bum Basket Rende Dario Boccasavia fa il punto del campionato

Il circuito della gara sarà di 2600 metri e la partenza sarà su asfalto. In ogni giro è prevista una scalinata, poi un passaggio tecnico nel boschetto di querce per poi risalire nel piazzale più alto. La gara sarà valida come quarta tappa Mediterraneo Cross e quale quinta tappa del campionato italiano società
Dal debutto del 1929 all’ultima volata a Scalea nel 2022: la nostra regione ha scritto pagine memorabili della corsa rosa. Nel 2026 il ritorno con due frazioni attesissime tra Catanzaro, Cosenza e Praia a Mare
La partita di Prima Categoria, sul 2-1 per i padroni di casa, è stata sospesa dopo che il direttore di gara è stato colpito alla testa da una bottiglietta lanciata dai tifosi ospiti. A documentare l’episodio un video diffuso sui social
La capolista vince 3-0 in casa della Paolana e si porta a quota 29 punti, uno in più rispetto ai giallorossi che vincono a Palmi. Al “Rizzo” la Rossanese cede 2-1. I risultati del dodicesimo turno e la classifica
Il provvedimento mira a prevenire nuovi scontri dopo gli episodi con il Trebisacce, mentre la società ribadisce che la tifoseria è già stata sanzionata e critica la gestione dell’ordine pubblico: «Non abbasseremo la testa dinanzi ai Don Rodrigo del terzo millennio»
Il classe 1995 si avvicina ai rossoblù di mister Aloisi, squadra intenzionata a rilanciarsi in classifica in Eccellenza. Trattative aperte anche per il portiere Andrea De Luca, vicino a compiere il percorso inverso