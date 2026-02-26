Social
Home page>Ambiente>Legambiente Serre Cosent...

24 ORE ALL NEWS

Video

Ambiente

Legambiente Serre Cosentine: «In 10 anni recuperati 15mila pneumatici e 6.700 alberi piantati»

Intervista al presidente Andrea Azzinnaro: lotta all’abbandono rifiuti, denunce per discariche, educazione nelle scuole e progetto “10.000 nuovi alberi” ancora da completare

26 febbraio, 2026
Tag
rifiuti · provincia cosenza · legambiente
ULTIMA ORA
Nuovi fondi

Rifiuti, l’annuncio di Montuoro: «Pronto un bando da 35 milioni per i Centri di raccolta comunali»

La dichiarazione dell’assessore regionale all’Ambiente durante la premiazione dei “Comuni ricicloni” e poi aggiunge: «Abbiamo programmato tre milioni e mezzo per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del depuratore di Alli»
Francesco La Luna
Rifiuti, l’annuncio di Montuoro: «Pronto un bando da 35 milioni per i Centri di raccolta comunali»\n
da esempio

Ecoforum Calabria, Frascineto tra i comuni più virtuosi: 84,5% di differenziata

Legambiente premia il piccolo comune a Cosenza: percorso amministrativo che diventa modello per altri comuni del Sud. Tutti i dettagli
Franco Sangiovanni
Ecoforum Calabria, Frascineto tra i comuni più virtuosi: 84,5% di differenziata\n
A Cassano all’Ionio

Maxi agrivoltaico nella Sibaritide: 20 ettari, 15mila pannelli e valutazioni sul rischio archeologico

Il progetto entra nella fase documentale con una mole di elaborati che intrecciano energia, paesaggio, archeologia e pianificazione urbanistica
Redazione
Maxi agrivoltaico nella Sibaritide: 20 ettari, 15mila pannelli e valutazioni sul rischio archeologico\n
Ambiente

Ecoforum Calabria, domani a Cosenza l’8ª edizione: rifiuti, sostenibilità e Comuni “Rifiuti free”

Appuntamento il 26 febbraio dalle 9.30 al Palazzo della Provincia. Presentazione del dossier “Comuni Ricicloni Calabria” e premiazione dei centri più virtuosi
Redazione
Ecoforum Calabria, domani a Cosenza l’8ª edizione: rifiuti, sostenibilità e Comuni “Rifiuti free”\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento

La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio

26 febbraio 2026
Ore 15:30
Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento
Politica

Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche

Pino Scarpelli dell'Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la presenza in Calabria dell'emissario americano nell'Isola caraibica ambasciatore Hammer

25 febbraio 2026
Ore 15:06
<p>Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche</p>
Società

Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»

24 febbraio 2026
Ore 14:29
Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva
Società

Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»

24 febbraio 2026
Ore 14:29
Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva
Società

Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento

La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio

26 febbraio 2026
Ore 15:30
Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento
Politica

Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche

Pino Scarpelli dell'Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la presenza in Calabria dell'emissario americano nell'Isola caraibica ambasciatore Hammer

25 febbraio 2026
Ore 15:06
<p>Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche</p>
Società

Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»

Il professore-avvocato critica “pacchetto” e metodo: «Testo nato dall’esecutivo, sorteggio svilisce l’autogoverno, Alta Corte con sentenze non impugnabili»

24 febbraio 2026
Ore 14:29
Filippelli sceglie il No: «Non è una riforma della giustizia, si modificano 7 articoli senza certezze»
Cultura

Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva

Il direttore del Conservatorio "Giacomantonio" di Cosenza parla del successo della trasmissione Quattro Quarti in onda su LaC

23 febbraio 2026
Ore 14:24
Francesco Perri e la musica come strumento di crescita collettiva
Società

Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento

La doppia anima del locale di Rende, tra sfogliati perfetti al mattino e pizza romana la sera. Il racconto, la filosofia e i sogni del giovane artigiano che ha fatto della farina un linguaggio

26 febbraio 2026
Ore 15:30
Edrisi Auteri, la sua “storia di farina” che racconta un grande talento
Politica

Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche

Pino Scarpelli dell'Associazione nazionale di Amicizia Italia Cuba commenta la presenza in Calabria dell'emissario americano nell'Isola caraibica ambasciatore Hammer

25 febbraio 2026
Ore 15:06
<p>Cuba, gli Usa e la Calabria in mezzo alle polemiche</p>
Ambiente

Riserva della Biosfera Sila confermata dall’UNESCO: aperte le candidature per nuovi progetti fino al 30 marzo

Dopo la riconferma 2025, il Parco nazionale avvia l’aggiornamento della banca progetti del Piano d’Azione 2023: form online per enti, imprese e associazioni
Redazione
Riserva della Biosfera Sila confermata dall’UNESCO: aperte le candidature per nuovi progetti fino al 30 marzo\n
Educazione ambientale

Crotone, “Il valore della differenziata”: incontro al Barlacchi-Lucifero con Conai e Legambiente

Venerdì 27 febbraio alle 10.30 focus su raccolta differenziata ed economia circolare: coinvolti studenti e cittadinanza, con istituzioni e operatori del servizio rifiuti
Redazione
Crotone, “Il valore della differenziata”: incontro al Barlacchi-Lucifero con Conai e Legambiente\n
Il traguardo

Kalabria Trekking compie 13 anni e festeggia tra i panorami mozzafiato del Pollino

L’Associazione di promozione sociale con sede a Pizzo ha spento le candeline nel corso di un’escursione a San Lorenzo Bellizzi tra la calorosa accoglienza della comunità locale. Dal sogno iniziale al trionfo del "Kalabria Coast to Coast", celebrato anche dal Time
Redazione
Kalabria Trekking compie 13 anni e festeggia tra i panorami mozzafiato del Pollino\n
L’editoriale

Il cambiamento climatico è realtà, servono pianificazione e investimenti: la Calabria davanti alla sua prova più seria

Il Mediterraneo si riscalda, frane ed erosione diventano normalità: non basta più gestire l’emergenza. Serve una strategia decennale con risorse certe e responsabilità chiare per difendere economia e comunità
Franco Laratta
Il cambiamento climatico è realtà,\u00A0servono pianificazione e investimenti:\u00A0la Calabria\u00A0davanti alla sua prova più seria\n
Riviera da ricostruire

Il grido dei sindaci del Tirreno Cosentino dopo i cicloni: «Un piano per salvare la cosa dalla distruzione»

Riunione negli uffici della delegazione municipale di Fuscaldo marina. Il documento unitario è stato già firmato dai primi cittadinidi Acquappesa, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Longobardi, Paola, Sangineto e San Lucido
Francesca Lagatta
Il grido dei sindaci del Tirreno Cosentino dopo i cicloni: «Un piano per salvare la cosa dalla distruzione»\n
Ambiente Calabria

Ecoforum Calabria a Cosenza il 26 febbraio: focus su rifiuti e buone pratiche

Ottava edizione nella Sala Nova della Provincia: presentazione del dossier “Comuni Ricicloni Calabria” e premi ai Comuni Rifiuti free
Redazione
Ecoforum Calabria a Cosenza il 26 febbraio: focus su rifiuti e buone pratiche\n
ALLERTA ANCORA ALTA

Un nuovo ciclone in Calabria? Carlo Tansi: «Potrebbe arrivare nei prossimi giorni»

Il geologo e ricercatore del CNR, già direttore della Protezione Civile regionale, ai nostri microfoni rivela il rischio che un nuovo evento meteo estremo possa abbattersi sulla regione. E avverte: «Gli argini del Crati sono vecchi di cent’anni, bisogna rifarli»
Francesco La Luna
Un nuovo ciclone in Calabria? Carlo Tansi: «Potrebbe arrivare nei prossimi giorni»\n
LA CONTA DEI DANNI

Maltempo e cicloni, Diamante richiede lo stato di calamità naturale

Intanto, con apposita ordinanza, l'amministrazione comunale ha chiuso un tratto della carreggiata di viale Glauco e interdetto al traffico veicolare e pedonale l'area di Marina Piccola per verificare, su entrambe le zone, lo stato di tenuta e consistenza della strada
Francesca Lagatta
Maltempo e cicloni, Diamante richiede lo stato di calamità naturale
AIUTO VICENDEVOLE

Dopo l’alluvione parte la conta dei danni, Coldiretti: «Bisogna ragionare su un piano decennale»

Il presidente provinciale Enrico Parisi, ospite di “Dentro La Notizia”, spiega i problemi derivati dall’alluvione: «900 ettari sono stati colpiti e per ottenere risultati bisogna aspettare almeno otto anni». E dall’associazione arriva l’aiuto da azienda ad azienda
Francesco La Luna
Dopo l’alluvione parte la conta dei danni, Coldiretti: «Bisogna ragionare su un piano decennale»
completamento rete fognaria

Depurazione, c'è la firma sul contratto d’appalto da 20 milioni per la maxi-opera di Castrovillari

A sottoscriverlo, l'impresa aggiudicataria ed il subcommissario alla depurazione Antonino Daffinà che chiarisce: «Abbiamo smosso le acque in modo significativo»
Redazione
Depurazione, c'è la firma sul contratto d’appalto da 20 milioni per la maxi-opera di Castrovillari\n
amara realtà

Circolo Legambiente Serre Cosentine: «Scellerato parlare di Superstrada dei Bruzi»

Gli ambientalisti: «L’opera rischia di incidere su aree già vulnerabili e sottrarre risorse economiche che dovrebbero invece essere destinate alla tutela e alla cura del territorio e delle infrasrutture»
Redazione
Circolo Legambiente Serre Cosentine: «Scellerato parlare di Superstrada dei Bruzi»\n
Meteo

Tregua dal maltempo ma solo per oggi, un altro ciclone (il quarto) è in arrivo sulla Calabria: le previsioni

Dal pomeriggio di domani previsti temporali e forti raffiche di vento fino a 130 chilometri orari. Colpite in particolare le aree tirreniche
Salvatore Lia
Tregua dal maltempo ma solo per oggi, un altro ciclone (il quarto) è in arrivo sulla Calabria: le previsioni\n
Da record

Quasi 200 ml di pioggia nel Cosentino e raffiche di vento fino a 140 km/h: il ciclone Nils ha lasciato il segno

Montalto e Belsito le più colpite. Sorvegliati speciali il Crati, il Savuto, il Lao e il Corace. I dati registrati da Arpacal
Redazione Attualità
Quasi 200 ml di pioggia nel Cosentino e raffiche di vento fino a 140 km/h: il ciclone Nils ha lasciato il segno\n
Cronaca territoriale

Il Crati sale ma le promesse restano ferme. Il sindaco di Corigliano Rossano alza la voce

Stasi avverte: argini fragili tra Thurio e Ministalla, serve l’intervento della Regione Calabria
Redazione
Il Crati sale ma le promesse restano ferme. Il sindaco di Corigliano Rossano alza la voce\n
Ambiente e territori

Il mare che l’Europa non vuole capire

Dalla sardella ai tonni, Montesanto attacca le regole UE: così si colpisce la pesca artigianale e si distruggono comunità
Redazione
Il mare che l’Europa non vuole capire\n
Green city

Cosenza, prosegue la piantumazione di mille nuove essenze arboree in città

Franz Caruso: «Sono già in corso attività di programmazione e ricerca di ulteriori risorse che consentiranno, entro la fine dell’anno, l’avvio di un nuovo piano di interventi sul verde urbano»

Redazione
Cosenza, prosegue la piantumazione di mille nuove essenze arboree in città
Le previsioni

Ancora maltempo in Calabria, allerta arancione su parte della regione domani: ecco le zone più colpite

Temporali e nubifragi previsti in particolare nel Vibonese, Tirreno cosentino e catanzarese. Le previsioni per venerdì 6 febbraio
Redazione Attualità
Ancora maltempo in Calabria, allerta arancione su parte della regione\u00A0domani: ecco le zone più colpite\n
Ambiente e legalità

Carabinieri Forestale Calabria, un anno di controlli e sequestri: 61mila verifiche, oltre 2mila reati ambientali e 26 arresti

Nel Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria presentato il bilancio 2025 dell’Arma Forestale: incendi, rifiuti, inquinamento, fauna, agroalimentare e tutela del territorio tra le priorità. Illustrato anche il Calendario CITES 2026
Redazione
Carabinieri Forestale Calabria, un anno di controlli e sequestri: 61mila verifiche, oltre 2mila reati ambientali e 26 arresti\n
La denuncia

«L’intero quartiere di piazza Riforma a Cosenza versa in uno stato di evidente degrado»

Il comitato civico richiama alle proprie responsabilità la società “Ecologia Oggi” incaricata dello spazzamento e del ritiro dei rifiuti: «La situazione non è più sostenibile, il sindaco Caruso intervenga»
Redazione
«L’intero quartiere di piazza\u00A0Riforma a Cosenza versa in uno stato di evidente degrado»\n
Paesaggi da favola

Il maltempo non molla la Calabria, torna lo spettacolo della neve in Sila e Aspromonte: le foto

Ieri piogge abbondanti soprattutto lungo le aree joniche e interne della regione con forti raffiche di vento. Nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento
Il maltempo non molla la Calabria, torna lo spettacolo della neve in Sila e Aspromonte: le foto\n
1
...