Legambiente Serre Cosentine: «In 10 anni recuperati 15mila pneumatici e 6.700 alberi piantati»

La dichiarazione dell’assessore regionale all’Ambiente durante la premiazione dei “Comuni ricicloni” e poi aggiunge: «Abbiamo programmato tre milioni e mezzo per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del depuratore di Alli»
L’Associazione di promozione sociale con sede a Pizzo ha spento le candeline nel corso di un’escursione a San Lorenzo Bellizzi tra la calorosa accoglienza della comunità locale. Dal sogno iniziale al trionfo del "Kalabria Coast to Coast", celebrato anche dal Time
Il Mediterraneo si riscalda, frane ed erosione diventano normalità: non basta più gestire l’emergenza. Serve una strategia decennale con risorse certe e responsabilità chiare per difendere economia e comunità
Riunione negli uffici della delegazione municipale di Fuscaldo marina. Il documento unitario è stato già firmato dai primi cittadinidi Acquappesa, Belvedere Marittimo, Bonifati, Cetraro, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Longobardi, Paola, Sangineto e San Lucido
Il geologo e ricercatore del CNR, già direttore della Protezione Civile regionale, ai nostri microfoni rivela il rischio che un nuovo evento meteo estremo possa abbattersi sulla regione. E avverte: «Gli argini del Crati sono vecchi di cent’anni, bisogna rifarli»
Intanto, con apposita ordinanza, l'amministrazione comunale ha chiuso un tratto della carreggiata di viale Glauco e interdetto al traffico veicolare e pedonale l'area di Marina Piccola per verificare, su entrambe le zone, lo stato di tenuta e consistenza della strada
Il presidente provinciale Enrico Parisi, ospite di “Dentro La Notizia”, spiega i problemi derivati dall’alluvione: «900 ettari sono stati colpiti e per ottenere risultati bisogna aspettare almeno otto anni». E dall’associazione arriva l’aiuto da azienda ad azienda
Gli ambientalisti: «L’opera rischia di incidere su aree già vulnerabili e sottrarre risorse economiche che dovrebbero invece essere destinate alla tutela e alla cura del territorio e delle infrasrutture»
Nel Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria presentato il bilancio 2025 dell’Arma Forestale: incendi, rifiuti, inquinamento, fauna, agroalimentare e tutela del territorio tra le priorità. Illustrato anche il Calendario CITES 2026
Il comitato civico richiama alle proprie responsabilità la società “Ecologia Oggi” incaricata dello spazzamento e del ritiro dei rifiuti: «La situazione non è più sostenibile, il sindaco Caruso intervenga»