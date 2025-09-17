Gentile: «La Lega punta alla doppia cifra. Salvini il migliore dopo Mancini per la Calabria»

Il Comune di Paola riceve 30.000 euro dal progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025” per contrastare l’abusivismo e promuovere un turismo sostenibile. La soddisfazione del consigliere regionale Sabrina Mannarino.
