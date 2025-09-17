Social
Gentile: «La Lega punta alla doppia cifra. Salvini il migliore dopo Mancini per la Calabria»

La candidata del Carroccio punta a tornare a Palazzo Campanella: «Il centrosinistra è un’accozzaglia di partiti, ma Tridico è un buon candidato. Le nostre liste sono molto forti»

17 settembre, 2025
Verso le Regionali

Campana (AVS): «Non basta un incarico per parlare di sanità. Con Tridico sarà pubblica»

Il candidato AVS al Consiglio regionale rivendica la linea del campo progressista: sanità pubblica, privato solo integrativo
Redazione
16 settembre 2025
Ore 10:21
Campana (AVS): «Non basta un incarico per parlare di sanità. Con Tridico sarà pubblica»

Video consigliati

l’intervista

Sara Cipolla, dalla passione per la danza al sogno di Miss Reginetta d’Italia

La diciottenne cosentina racconta ai nostri microfoni il suo approdo alla finale del concorso che da anni valorizza la bellezza e le aspirazioni delle nuove generazioni
15 settembre 2025
Ore 17:30
In punta di scarpette

Un giovane talento del Balletto di Calabria vola a Roma

La 12enne Federica Altomare, allieva del Balletto di Calabria, è stata ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma: un riconoscimento all’eccellenza formativa dell’istituto calabrese.
6 agosto 2025
Ore 09:24
Il progetto

“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità

Il Comune di Paola riceve 30.000 euro dal progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025” per contrastare l’abusivismo e promuovere un turismo sostenibile. La soddisfazione del consigliere regionale Sabrina Mannarino.
5 agosto 2025
Ore 11:04
Lutto accademico

È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo

Unical in lutto per la scomparsa del docente di Filosofia del linguaggio: «Voce lucida e appassionata»
30 luglio 2025
Ore 13:53
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

21 agosto 2025
Ore 07:17
Cronaca

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano

3 settembre 2025
Ore 07:02
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

26 agosto 2025
Ore 12:35
Politica

Elezioni Regionali in Calabria, lo speciale su LaC Tv il 6 ottobre

16 settembre 2025
Ore 11:05
Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

5 settembre 2025
Ore 12:26
Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

2 agosto 2025
Ore 17:13
Cultura

Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

11 giugno 2025
Ore 18:00
Eliana Godino e il libro che insegna l’arbëreshë ai più piccoli (e non solo) | VIDEO

28 maggio 2025
Ore 19:00
Successo per la sesta edizione del Cosenza Groove Festival | VIDEO

25 maggio 2025
Ore 11:11
Ambiente

Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

22 giugno 2025
Ore 18:08
Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

20 giugno 2025
Ore 21:00
Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO

19 giugno 2025
Ore 19:00
