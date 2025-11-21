Social
21 novembre, 2025
Sanità a singhiozzo

Allarme a Trebisacce: il centro vaccinale rischia lo stop definitivo

I consiglieri di opposizione chiedono risposte su una struttura rimasta senza personale medico
Matteo Lauria
21 novembre 2025
Ore 08:27
Allarme a Trebisacce: il centro vaccinale rischia lo stop definitivo

L’intervista

Stanchezza e irritabilità di stagione: l’endocrinologo Alessandro Buccieri: «La tiroide è il nostro termometro»

Con l’arrivo dell’autunno molti avvertono affaticamento e cali di concentrazione. L’endocrinologo Alessandro Buccieri spiega come questi sintomi possano essere legati alla tiroide e non solo al cambio di stagione
7 novembre 2025
Ore 18:00
Memoria e comunità

All’Unical il Memorial in ricordo di Santino Fiorelli, Mimmo Greco, Ciccio Sciommarella e Peppino Sposato

Una giornata di sport e affetto al Centro Sportivo Arintha di Rende per ricordare quattro colleghi e amici che hanno lasciato un segno profondo nella comunità universitaria
7 novembre 2025
Ore 15:26
Innovazione sanitaria

L’ASP di Cosenza introduce il sistema Rezum per il trattamento mini-invasivo dell’ipertrofia prostatica

La nuova tecnologia, destinata all’Unità Operativa di Urologia dello Spoke Paola-Cetraro, utilizza il vapore acqueo per ridurre il volume della prostata in modo efficace e sicuro. Graziano: «Innovazione e qualità al servizio dei cittadini»
7 novembre 2025
Ore 14:22
la vertenza

Dopo 41 anni di servizio, sospeso con una telefonata della centrale Enel di Rossano

Dopo quattro decenni trascorsi tra vigilanza e portineria, Giovanni Virardi è stato informato di essere stato escluso dai turni. La UIL denuncia: «Procedura anomala, nessuna comunicazione scritta». Avs protesta
4 novembre 2025
Ore 13:30
Sanità

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

26 ottobre 2025
Ore 15:29
Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

5 novembre 2025
Ore 19:37
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Intervista a Ferdinando Laghi

Cultura

Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

11 giugno 2025
Ore 18:00
Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

Eliana Godino e il libro che insegna l’arbëreshë ai più piccoli (e non solo) | VIDEO

28 maggio 2025
Ore 19:00
Eliana Godino e il libro che insegna l’arbëreshë ai più piccoli (e non solo) | VIDEO

Successo per la sesta edizione del Cosenza Groove Festival | VIDEO

25 maggio 2025
Ore 11:11
Successo per la sesta edizione del Cosenza Groove Festival | VIDEO

Ambiente

Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

22 giugno 2025
Ore 18:08
Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

20 giugno 2025
Ore 21:00
Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO

19 giugno 2025
Ore 19:00
Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO