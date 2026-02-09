Social
Ambiente

Ambiente

Erosione costiera a Fuscaldo, il sindaco Middea lancia l’allarme e convoca un tavolo tecnico

Case sul mare e costa che arretra. A Fuscaldo il sindaco Middea parla di situazione drammatica e convoca un tavolo tecnico con Regione e Protezione Civile.
 

9 febbraio, 2026
mare · fuscaldo
Ambiente e legalità

Carabinieri Forestale Calabria, un anno di controlli e sequestri: 61mila verifiche, oltre 2mila reati ambientali e 26 arresti

Nel Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria presentato il bilancio 2025 dell’Arma Forestale: incendi, rifiuti, inquinamento, fauna, agroalimentare e tutela del territorio tra le priorità. Illustrato anche il Calendario CITES 2026
Redazione
Carabinieri Forestale Calabria, un anno di controlli e sequestri: 61mila verifiche, oltre 2mila reati ambientali e 26 arresti\n
La denuncia

«L’intero quartiere di piazza Riforma a Cosenza versa in uno stato di evidente degrado»

Il comitato civico richiama alle proprie responsabilità la società “Ecologia Oggi” incaricata dello spazzamento e del ritiro dei rifiuti: «La situazione non è più sostenibile, il sindaco Caruso intervenga»
Redazione
«L’intero quartiere di piazza\u00A0Riforma a Cosenza versa in uno stato di evidente degrado»\n
Paesaggi da favola

Il maltempo non molla la Calabria, torna lo spettacolo della neve in Sila e Aspromonte: le foto

Ieri piogge abbondanti soprattutto lungo le aree joniche e interne della regione con forti raffiche di vento. Nelle prossime ore è previsto un generale miglioramento
Il maltempo non molla la Calabria, torna lo spettacolo della neve in Sila e Aspromonte: le foto\n
Tracce da custodire

La lotta contro il tempo di Gadice, il sito archeologico di Calopezzati rischia l’oblio: Legambiente scrive al Ministero

Il circolo “Nicà” di Scala Coeli rilancia l’allarme sull’area che ospita i resti dell’antica villa romana, dopo il sopralluogo dello scorso settembre: servono interventi per la tutela e la valorizzazione
Mariassunta Veneziano
La lotta contro il tempo di Gadice, il sito archeologico di Calopezzati rischia l’oblio:\u00A0Legambiente scrive al Ministero\n
L’intervista

Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi | VIDEO

Il vicepresidente della Società Ornitologica Italiana, racconta 50 anni di studi sui volatili e i progetti per tutelarli
Patrizia De Napoli
Uccelli, biodiversità e cambiamento climatico nel Parco Nazionale della Sila: parla Gianluca Congi | VIDEO\n
L’intervista

Depurazione in Calabria, Francesca Mirabelli lancia l’allarme: «Serve una mappatura completa degli scarichi» | VIDEO

La presidente di Mare Pulito Bruno Giordano chiede una svolta e invita a proteggere costa e biodiversità. «Il mare vive 12 mesi l’anno»
Antonio Alizzi
Depurazione in Calabria, Francesca Mirabelli lancia l’allarme: «Serve una mappatura completa degli scarichi» | VIDEO\n
L’intervista

A Rende la mostra del campione del mondo di fotografia subacquea Francesco Sesso: «Catturo il mare anche per proteggerlo» – FOTOGALLERY

Ricercatore Unical e protagonista al Mondiale dello scorso ottobre in Spagna, il plurimedagliato cosentino espone al Rimuseum: «Sott’acqua scopro la bellezza ma anche la fragilità del mondo, che tutti abbiamo visto da molto vicino in questi giorni di maltempo»
Paolo Mazza
A Rende la mostra del campione del mondo di fotografia subacquea Francesco Sesso:\u00A0«Catturo il mare anche per proteggerlo» –\u00A0FOTOGALLERY\n
il confronto

Legalità e ambiente: i piccoli cittadini di Castrovillari a lezione dai Carabinieri

Il Lions Club della città porta il Reparto Biodiversità tra i banchi dell’Istituto Comprensivo proponendo un dialogo su onestà e rispetto del territorio che proseguirà con nuovi incontri formativi per i giovani
Franco Sangiovanni
Legalità e ambiente: i piccoli cittadini di Castrovillari a lezione dai Carabinieri\n
Maltempo

Pioggia in Calabria fino a 200 mm, ma domani peggiorerà: il ciclone porterà nubifragi, onde fino a 7 metri e tanta neve

Abbondanti precipitazioni registrate nelle aree interne. Ma nella giornata di martedì atteso un peggioramento, previsto anche un generale calo delle temperature
Salvatore Lia
Pioggia in Calabria fino a 200 mm, ma domani peggiorerà: il ciclone porterà nubifragi, onde fino a 7 metri e tanta neve\n
Vento e nubifragi

Il ciclone sta arrivando, Calabria jonica la più colpita dal maltempo: allerta arancione oggi e domani

Nel Reggino, Catanzarese e Crotonese possibili nubifragi e forti raffiche di vento. Mareggiate fino a otto metri. Scuole chiuse a Catanzaro.  Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Il ciclone sta arrivando, Calabria jonica la più colpita dal maltempo: allerta arancione oggi e domani\n
Benessere naturale

Linea Verde racconta la terapia forestale nel cuore del Parco della Sila

La Foresta Incantata di Montescuro protagonista del programma Rai: ricerca scientifica, salute e turismo sostenibile
Redazione
Linea Verde racconta la terapia forestale nel cuore del Parco della Sila\n
Natura

Il Parco del Pollino protagonista di un’importante ricerca scientifica sugli impollinatori notturni pubblicata da Ispra

Lo studio ha analizzato le comunità di lepidotteri in quattro aree protette di Calabria e Basilicata evidenziando come qui si trovi il più alto numero di specie censite: un dato che conferma l’elevato valore di biodiversità
Redazione Ambiente
Il Parco del Pollino protagonista di un’importante ricerca scientifica sugli impollinatori notturni pubblicata da Ispra\n
Dimensione europea

Parchi marini calabresi nel progetto LIFE TerrAmare per la tutela costiera

Sottoscritta la convenzione: l’Epmr entra nella rete europea per la conservazione degli habitat e la gestione sostenibile delle spiagge
Redazione
Parchi marini calabresi nel progetto LIFE TerrAmare per la tutela costiera\n
Città verde

Nuova piantumazione urbana a Cosenza: oltre 2.950 alberi dal 2021

Partiti i nuovi interventi da via Isonzo. In arrivo 800 piante. Il sindaco Caruso: «Scelta strutturale per una città più sostenibile»
Redazione
Nuova piantumazione urbana a Cosenza: oltre 2.950 alberi dal 2021\n
Green city

Rende, la Regione stanzia 200mila euro per il recupero delle aree verdi degradate

Il Comune fa sapere che le risorse saranno utilizzate anche per contrastare il fenomeno dell’illecito abbandono dei rifiuti
Redazione
Rende, la Regione stanzia 200mila euro per il recupero delle aree verdi degradate\n
I premiati

Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free

Premiate le amministrazioni locali che si sono distinte nella promozione di buone pratiche sostenibili. L’annuncio nel corso di un evento a Montecitorio
Redazione
Tutela dell’ambiente e lotta all’inquinamento: sette Comuni calabresi ottengono il riconoscimento Plastic free\n
salvaguardia del territorio

Dalla Regione 6 milioni a 32 comuni per il risanamento ambientale – L’ELENCO

Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate
Redazione
Dalla Regione 6 milioni a 32 comuni per il risanamento ambientale –\u00A0L’ELENCO\n
Controlli del territorio

Gestione rifiuti abusiva, sequestrato impianto nel Cosentino. Due denunce

I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi
Redazione
Gestione rifiuti abusiva, sequestrato impianto nel Cosentino. Due denunce\n
Spettacolo della natura

Calabria imbiancata, la magia della neve su Pollino, Sila, Serre e Gambarie: la fotogallery

Prima settimana dell’anno con una coltre bianca che ricopre tutti i monti calabresi. Domani breve pausa con lieve aumento delle temperature ma nel weekend ecco tornare l’aria artica
Salvatore Lia
Calabria imbiancata, la\u00A0magia della neve su Pollino, Sila, Serre e Gambarie: la fotogallery\n
La dama bianca

Lo spettacolo della neve in Sila e sul Pollino. Tregua nel fine settimana, poi tornano i fiocchi

Almeno 30 i centimetri caduti sull’altopiano silano, ma a Botte Donato gli accumuli potrebbero essere più elevati
Salvatore Lia
Lo spettacolo della neve in Sila e sul Pollino. Tregua nel fine settimana, poi tornano i fiocchi\n
