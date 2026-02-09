Erosione costiera a Fuscaldo, il sindaco Middea lancia l’allarme e convoca un tavolo tecnico

Nel Convitto “T. Campanella” di Reggio Calabria presentato il bilancio 2025 dell’Arma Forestale: incendi, rifiuti, inquinamento, fauna, agroalimentare e tutela del territorio tra le priorità. Illustrato anche il Calendario CITES 2026
Il comitato civico richiama alle proprie responsabilità la società “Ecologia Oggi” incaricata dello spazzamento e del ritiro dei rifiuti: «La situazione non è più sostenibile, il sindaco Caruso intervenga»
Il circolo “Nicà” di Scala Coeli rilancia l’allarme sull’area che ospita i resti dell’antica villa romana, dopo il sopralluogo dello scorso settembre: servono interventi per la tutela e la valorizzazione
Ricercatore Unical e protagonista al Mondiale dello scorso ottobre in Spagna, il plurimedagliato cosentino espone al Rimuseum: «Sott’acqua scopro la bellezza ma anche la fragilità del mondo, che tutti abbiamo visto da molto vicino in questi giorni di maltempo»
Il Lions Club della città porta il Reparto Biodiversità tra i banchi dell’Istituto Comprensivo proponendo un dialogo su onestà e rispetto del territorio che proseguirà con nuovi incontri formativi per i giovani
Lo studio ha analizzato le comunità di lepidotteri in quattro aree protette di Calabria e Basilicata evidenziando come qui si trovi il più alto numero di specie censite: un dato che conferma l’elevato valore di biodiversità
Tra gli altri centri, Catanzaro, Vibo Valentia, Rende e Lamezia Terme, sono destinatari fino ad un massimo di 200 mila euro di un contributo destinato alla lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti e per la riqualificazione delle aree degradate
I finanzieri hanno scoperto un’attività di lavorazione di rifiuti edili priva di autorizzazioni nonché un ampio terreno ove venivano depositati ingenti quantità di scarti edili, rifiuti speciali non pericolosi