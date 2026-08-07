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Ambiente

A2, Green Island a Lattarico: ricariche e ambulanza

Sulla A2 apre la Green Island di Lattarico con ricariche elettriche ad alta potenza e presidio sanitario tra Cosenza e Castrovillari. Scopri i servizi.

7 agosto, 2026
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anas · autostrada A2
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Fiumi nel Cosentino, Scutellà interroga la Regione: «La prevenzione si faccia prima delle alluvioni»

La consigliera M5S chiede cronoprogramma, risorse e tempi per pulizia, manutenzione e bonifica degli alvei dei corsi d’acqua
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Caldo record, in Calabria altri 10 giorni di fuoco e poi (forse) la quinta ondata. E le estati future saranno peggio

Il cambiamento non arriverà prima del 18 agosto e il Centro-Sud soffrirà la temperature elevate ancora a lungo. Gli esperti: rimpiangeremo il 2026, dobbiamo abituarci a stagioni di questo tipo
Redazione
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Presa di posizione

Diamante, il sindaco Ordine: «Situazione ottimale del mare e dei depuratori, chi diffama sarà querelato»

Il riferimento del primo cittadino è a commenti social «privi di fondamento, non conformi alla realtà, pubblicati da profili falsi con l’intento palese di mettere in cattiva luce Diamante, di vanificare i sacrifici degli imprenditori alberghieri, degli operatori turistici, dei commercianti»
Francesca Lagatta
Diamante,\u00A0il sindaco\u00A0Ordine: «Situazione ottimale del\u00A0mare e dei depuratori, chi diffama sarà querelato»\n
Il confronto politico

Rifiuti a Rende, Sinistra Italiana rilancia: «Basta polemiche, servono controlli e nuove regole»

AVS guarda alla scadenza dell’appalto nel maggio 2027 e propone porta a porta integrale, sacchetti identificativi e più spazzamento stradale
Redazione
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7 agosto 2026
Ore 13:00
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Intimidazione Italiana Gas a Schiavonea

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Bonifati, sequestrata e distrutta piantagione di Marijuana

7 agosto 2026
Ore 06:46
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La segnalazione: ad Acquappesa preoccupa la galleria sulla SS 18

6 agosto 2026
Ore 07:46
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Servizi

A2, attiva la Green Island di Lattarico: ricariche elettriche e presidio sanitario | VIDEO

Operativi i servizi nell’area Contessa Soprana. Ambulanza sperimentale sul tratto Cosenza-Castrovillari durante il periodo di maggiore traffico
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A Spezzano della Sila il calendario FAI propone escursioni, astronomia, tradizioni musicali, apicoltura e attività creative
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Plastica monouso, Laghi propone il divieto negli uffici e negli enti regionali calabresi

La proposta interessa anche distributori automatici ed eventi finanziati dalla Regione. Premialità nelle gare per i materiali riutilizzabili
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Fondi contro spopolamento

Aree interne, Saracena investe su Masistro: nuovi rifugi e area fitness inclusiva

Firmata la convenzione della strategia “Abitare Sostenibile”. Dodici milioni per 18 Comuni dell’Alto Tirreno cosentino e del Pollino
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Tartarughe marine, dai Parchi regionali appello ai sindaci per proteggere nidi e schiuse

Da Locri il direttore Raffaele Greco richiama l’attenzione sulle luci artificiali. Oltre 80 i nidi individuati sulla costa ionica
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L’Ente Parco e il FAI hanno commissionato ricerche approfondite con lo scopo di definire nuove strategie per la conservazione e la fruizione della Riserva. Resta aperto il Casino Mollo
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Erosione costiera e burocrazia regionale

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Duro j'accuse del primo cittadino sui pennelli frangiflutti finanziati nel 2017: l'iter autorizzativo torna paradossalmente alla conferenza di servizi
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Rifiuti sull’argine del Busento, Caruso: «Effettueremo pulizia immediata»

Dopo il nostro reportage di questa mattina, il primo cittadino afferma di aver immediatamente messo in moto la macchina per rimettere in sesto le rive del fiume. E sulla manutenzione straordinaria: «Abbiamo inviato sollecito a Calabria Verde»
Francesco La Luna
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Una terra in fiamme

Incendi, Calabria seconda in Italia per superficie bruciata: da inizio anno in fumo 78 chilometri quadrati. Pollino simbolo dell’emergenza

Il monitoraggio dell'Ispra fotografa una stagione già critica: la regione è seconda solo alla Sicilia per estensione delle aree percorse dal fuoco e figura tra quelle più colpite anche per gli ecosistemi forestali danneggiati
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Bellezze naturali

Nasce Opera Sila, il festival che porta musica e pubblico nel cuore del bosco

Presentata la rassegna "A Farla Amare Comincia Tu": sei giornate tra concerti, cammini e natura nella Sila Piccola. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti
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Città green

Fare Ambiente: «Bene le oasi di fresco, ora Cosenza abbia il coraggio di ripensare Corso Mazzini»

L’associazione ambientalista apprezza l’iniziativa del Comune contro il caldo, ma propone interventi strutturali: depavimentazione parziale, materiali termoriflettenti, più verde e giochi d’acqua per contrastare le isole di calore Le oasi di fresco installate lungo Corso Mazzini rappresentano «un segnale positivo», ma non possono essere l’unica risposta all’emergenza climatica. È la posizione espressa da Fare Ambiente, che attraverso l’esponente nazionale Antonio Iaconetti rilancia il dibattito sulla riqualificazione urbana del centro cittadino, proponendo interventi strutturali per contrastare gli effetti delle sempre più frequenti ondate di calore. L’associazione riconosce all’amministrazione comunale il merito di aver realizzato spazi temporanei di refrigerio. «Ha fatto indubbiamente bene il sindaco Franz Caruso a installare le oasi di fresco, coniugando socialità e design per i cittadini», afferma Iaconetti, secondo il quale, tuttavia, «di fronte a temperature sempre più estreme non bastano interventi spot per mitigare il disagio termico e tutelare la salute pubblica». Da qui la proposta di avviare un progetto di rigenerazione urbana che parta proprio da Corso Mazzini, trasformando il principale asse pedonale della città in un’area maggiormente resiliente agli effetti del cambiamento climatico. Tra le misure suggerite figura la depavimentazione parziale del corso, accompagnata dalla posa di materiali ecologici e termoriflettenti in grado di limitare l’assorbimento del calore da parte delle superfici urbane. Secondo Fare Ambiente, l’impiego di queste tecnologie, già sperimentate in diverse realtà europee, consentirebbe di ridurre sensibilmente la temperatura del suolo rispetto alle pavimentazioni tradizionali. L’associazione propone inoltre l’incremento di fontane e giochi d’acqua, considerati elementi utili sia per il raffrescamento naturale degli spazi pubblici sia come luoghi di aggregazione, oltre alla realizzazione di nuove aree verdi, concepite non solo come arredo urbano ma come strumenti per migliorare il microclima cittadino. «La transizione ecologica urbana – conclude Iaconetti – richiede scelte coraggiose e investimenti strutturali. Apprezziamo l’impegno dell’amministrazione, ma crediamo che Cosenza possa fare un ulteriore salto di qualità attraverso interventi capaci di renderla un modello di resilienza climatica nel Mezzogiorno».
Redazione
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DISCARICA A CIELO APERTO

Reggiseni, birre, bici e lattine: sull’argine del Busento è slalom fra i rifiuti

Il nostro reportage dal lungofiume Oberdan è tragico: lungo il corso d’acqua che passa sotto il Ponte Mario Martire non c’è limite alla sporcizia, all’erba alta e all’immondizia di ogni genere. E il comune chiama in causa la Regione
Francesco La Luna
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Il monitoraggio

Analisi dei Laghi silani, acque entro i limiti ma Legambiente avverte: «Mancano dati, controlli e una strategia condivisa»

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Calabria, 104 eventi estremi sulle coste: Legambiente chiede subito un piano di adattamento

Il rapporto Spiagge colloca la regione al terzo posto in Italia. Parretta: «Servono azioni incisive e urgenti contro la crisi climatica»
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Elettrodotto a Montalto, il Comitato sollecita il vertice promesso dal sindaco con Occhiuto

Aldo Perri chiede un incontro tra Comune e Regione per discutere l’interramento della linea nelle frazioni Pianette e Lucchetta
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«Il vermocane è ovunque», boom di avvistamenti sulle coste calabresi: cresce l'allerta sulle spiagge

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Mare verde e schiuma lungo la costa tirrenica calabrese, Arpacal: «Fioritura di microalghe favorita dal caldo»

Campionamenti lungo il litorale e verifiche sui corsi d’acqua che sfociano in mare, tra cui l’Angitola, per individuare il ruolo delle pressioni ambientali. A Scilla rimosso un accumulo di schiuma con il drone d’acqua
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Mavisu arriva a Crotone: parte il viaggio tra legalità, ambiente e inclusione

Sabato 25 luglio la prima delle sette tappe di Mare Dentro: riciclo delle lattine, visori immersivi, show cooking e musica.
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