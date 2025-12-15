Social
Ecco “la vera natura”, il nuovo singolo di Lembo che prende spunto da Lucrezio

Il cantautore: «Il brano prende spunto da una lezione dedicata al “De rerum natura”, da un momento che ha accesso in me il desiderio di esplorare il tema dell’identità autentica»

15 dicembre, 2025
L’intervista

Stanchezza e irritabilità di stagione: l’endocrinologo Alessandro Buccieri: «La tiroide è il nostro termometro»

Con l’arrivo dell’autunno molti avvertono affaticamento e cali di concentrazione. L’endocrinologo Alessandro Buccieri spiega come questi sintomi possano essere legati alla tiroide e non solo al cambio di stagione
Patrizia De Napoli
7 novembre 2025
Ore 18:00
Stanchezza e irritabilità di stagione: l’endocrinologo Alessandro Buccieri: «La tiroide è il nostro termometro»

Memoria e comunità

All’Unical il Memorial in ricordo di Santino Fiorelli, Mimmo Greco, Ciccio Sciommarella e Peppino Sposato

Una giornata di sport e affetto al Centro Sportivo Arintha di Rende per ricordare quattro colleghi e amici che hanno lasciato un segno profondo nella comunità universitaria
7 novembre 2025
Ore 15:26
Innovazione sanitaria

L’ASP di Cosenza introduce il sistema Rezum per il trattamento mini-invasivo dell’ipertrofia prostatica

La nuova tecnologia, destinata all’Unità Operativa di Urologia dello Spoke Paola-Cetraro, utilizza il vapore acqueo per ridurre il volume della prostata in modo efficace e sicuro. Graziano: «Innovazione e qualità al servizio dei cittadini»
7 novembre 2025
Ore 14:22
la vertenza

Dopo 41 anni di servizio, sospeso con una telefonata della centrale Enel di Rossano

Dopo quattro decenni trascorsi tra vigilanza e portineria, Giovanni Virardi è stato informato di essere stato escluso dai turni. La UIL denuncia: «Procedura anomala, nessuna comunicazione scritta». Avs protesta
4 novembre 2025
Ore 13:30
Dibattito sulla sanità

Minutolo: «Bene il Policlinico a Rende, ma serve realismo. L’ospedale Hub all’Annunziata va potenziato, non sostituito»

L’ex sindaco di Cosenza e presidente di “Io partecipiamo” invita alla cooperazione tra Comune e Regione: «Senza un’azione condivisa, la città rischia di perdere il suo ruolo di capoluogo»
1 novembre 2025
Ore 10:27
Sanità

IA, tra scienza e coscienza: un convegno a Belvedere

13 dicembre 2025
Ore 12:21
IA, tra scienza e coscienza: un convegno a Belvedere

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

26 ottobre 2025
Ore 15:29
Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

Politica

Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

5 novembre 2025
Ore 19:37
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

2 novembre 2025
Ore 19:51
Pierluigi Caputo, terza proclamazione in Consiglio Regionale

Intervista a Ferdinando Laghi

2 novembre 2025
Ore 11:10
Intervista a Ferdinando Laghi

Cultura

L’Opera di Nicola Misasi rivive attraverso il lavoro di ricerca di una giovane laureata dell’Unical e del suo Professore | VIDEO

5 dicembre 2025
Ore 16:25
L’Opera di Nicola Misasi rivive attraverso il lavoro di ricerca di una giovane laureata dell’Unical e del suo Professore | VIDEO

Demetrio Guzzardi racconta don Carlo de Cardona

1 dicembre 2025
Ore 10:25
Demetrio Guzzardi racconta don Carlo de Cardona

Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

11 giugno 2025
Ore 18:00
Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

Ambiente

Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

22 giugno 2025
Ore 18:08
Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

20 giugno 2025
Ore 21:00
Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO

19 giugno 2025
Ore 19:00
Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO