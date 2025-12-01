Demetrio Guzzardi racconta don Carlo de Cardona

Il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti è stato premiato a Casa Bonus Pastor nella Citta del Vaticano durante il festival organizzato da Joseph Caristena, fondatore e presidente dell'Accademia Mediterranea della Diplomazia Culturale
Il Teatro San Giuseppe si è trasformato in un luogo di emozione pura grazie all’iniziativa della Compagnia del Cucco in occasione del 25 novembre. Il sindaco Pappaterra: «Il modo più autentico per celebrare questa giornata»
“Il Sogno di Jacob” arriva in Spagna con la presenza dei suoi autori per la giornata dedicata all’arte contemporanea organizzata dall’Associazione calabresi in Spagna. Presente anche il creativo Massimo Sirelli
Francesco Vilotta ha tracciato il ritratto dello scrittore, esplorando il suo coraggio, la sua eterodossia e il legame profondo con la Calabria. L’incontro ha restituito l’immagine di un intellettuale che continua a dividere ma che proprio per questo rimane imprescindibile