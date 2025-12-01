Social
Cultura
Demetrio Guzzardi racconta don Carlo de Cardona

Il rettore dell'Universitas Vivariensis Demetrio Guzzardi racconta la figura di don Carlo de cardona, il sacerdote amico dei contadini

1 dicembre, 2025
L’intervista

Il sacerdote dei contadini don Carlo de Cardona rivive nel racconto di Demetrio Guzzardi | VIDEO

Il rettore dell’Università Vivariensis ospite degli studi di Cosenza Channel: «Grazie al nostro impegno è stato proclamato Servo di Dio, anche se nella sua vita terrena Santo lo è stato già»
Salvatore Bruno
Il sacerdote dei contadini don Carlo de Cardona rivive nel racconto di Demetrio Guzzardi | VIDEO\n
L’appuntamento

Unical, Filorosso festeggia 30 anni di vita con la presentazione del volume “Occupare l’Utopia” di Fortunato Cacciatore

A cinque mesi dalla scomparsa del celebre intellettuale, l’iniziativa ha lo scopo di evidenziare quanto il suo lavoro sia sempre prezioso e utile
Redazione
Unical, Filorosso festeggia 30 anni di vita con la presentazione del volume “Occupare l’Utopia” di Fortunato Cacciatore\n
Il riconoscimento

Cultura, Riccardo Succurro riceve a Roma il prestigioso Premio Kainotés

Il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti è stato premiato a Casa Bonus Pastor nella Citta del Vaticano durante il festival organizzato da Joseph Caristena, fondatore e presidente dell'Accademia Mediterranea della Diplomazia Culturale 
Redazione Cultura
Cultura, Riccardo Succurro riceve a Roma il prestigioso Premio Kainotés
Cultura agricola

Il nuovo volume ARSAC racconta la genealogia del Cedro

Pubblicata la seconda parte dell’opera di Gianbattista Sollazzo dedicata alle origini e al valore simbolico del frutto identitario della Riviera dei Cedri
Redazione
Il nuovo volume ARSAC racconta la genealogia del Cedro\n

Cultura

Incontro d’autore

Una serata di parole, memoria e spiritualità: Claudia Koll emoziona San Vincenzo La Costa

Nella chiesa di San Vincenzo Martire un pubblico numeroso ha accolto l’attrice per la presentazione del suo libro, tra dialogo spirituale, arte e momenti musicali.
Redazione
Una serata di parole, memoria e spiritualità: Claudia Koll emoziona San Vincenzo La Costa
Lo spettacolo

"Voci di donne", a Mormanno il No alla violenza sale sul palco: «Una testimonianza che è un abbraccio collettivo»

Il Teatro San Giuseppe si è trasformato in un luogo di emozione pura grazie all’iniziativa della Compagnia del Cucco in occasione del 25 novembre. Il sindaco Pappaterra: «Il modo più autentico per celebrare questa giornata»
Franco Sangiovanni
\"Voci di donne\", a Mormanno il No alla violenza sale sul palco: «Una testimonianza che è un abbraccio collettivo»\n
Eventi

L’arte salvata, a Cosenza in mostra le opere confiscate alla criminalità e omaggio a Giancarlo Siani

I due eventi espositivi verranno inaugurati alla Galleria nazionale il 6 dicembre. La mostra fumetto E lui che mi sorride dedicata al giornalista vittima di camorra
Redazione
L’arte salvata, a Cosenza in mostra le opere confiscate alla criminalità e omaggio a Giancarlo Siani\n
Eventi

“Dove ricomincia la luce. Viaggio con Sonia Bellezza”: a San Giovanni in Fiore una mostra che parla di rinascita

Aperta fino al 4 dicembre nella sede di Csu Academy, è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza dell’artista che ha raccontato il percorso narrativo ed emotivo della sua opera
Battista Bruno
“Dove ricomincia la luce. Viaggio con Sonia Bellezza”: a San Giovanni in Fiore una mostra che parla di rinascita\n
Cinema

Primavera del Cinema di Cosenza: ecco quando si apriranno le danze

Dal 6 al 13 febbraio la kermesse diretta da Giuseppe Citrigno celebra i 100 anni de La ricerca dell’oro e rende tributo al trittico cult di Monicelli “Amici miei”
Primavera del Cinema di Cosenza: ecco quando si apriranno le danze
Educazione civica

Legalità e libertà, studenti in dialogo con le Istituzioni

All’IIS Palma di Corigliano Rossano un incontro intenso con Procuratore D’Alessio e Tenente Colonnello Filippi sul valore delle regole
Redazione
Legalità e libertà, studenti in dialogo con le Istituzioni\n
Cinema

Sbarca a Madrid il docufilm su Nik Spatari e l’arte visionaria del Musaba

“Il Sogno di Jacob” arriva in Spagna con la presenza dei suoi autori per la giornata dedicata all’arte contemporanea organizzata dall’Associazione calabresi in Spagna. Presente anche il creativo Massimo Sirelli
Redazione
Sbarca a Madrid il docufilm su Nik Spatari e l’arte visionaria del Musaba
La kermesse

A Cosenza la terza Maratona filosofica della Biennale: così il pensiero esce dalle aule e diventa bene comune

Nuovo appuntamento alla Biblioteca nazionale con l’evento intitolato “Interconnessioni” che punta a costruire un’altra idea di spazio pubblico in cui il sapere non divide ma unisce
Francesco Vilotta
A Cosenza la terza Maratona filosofica della Biennale: così il pensiero esce dalle aule e diventa bene comune\n
L’intervista

Cosenza, Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza» | VIDEO

La storia di una giovane donna che ha trasformato lutti, malattia e violenze in un percorso di rinascita grazie al libro “I miracoli che Dio mi ha donato”
Patrizia De Napoli
Cosenza, Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza» | VIDEO\n
Set televisivi

Apre la mostra “Sandokan in Calabria”, viaggio nei luoghi della serie Rai

Dal 28 novembre al 27 gennaio a Lamezia Terme costumi, scenografie e set originali della produzione Lux Vide realizzata con Rai Fiction
Redazione
Apre la mostra “Sandokan in Calabria”, viaggio nei luoghi della serie Rai\n
Il primato

Unical Traders primi in Italia alla Bloomberg Trading Challenge

Quattro studenti di Finance and Insurance (DESF-UniCal) tra le migliori squadre al mondo alla Bloomberg Trading Challenge e miglior team italiano
Redazione
Unical Traders primi in Italia alla Bloomberg Trading Challenge\n
Evento

Pieranunzi a Cosenza, il trio dialoga con la Sinfonica Brutia

Il 30 novembre al Rendano il grande pianista italiano protagonista di “ImproClassica” per la rassegna “Armonie Trasversali”
Redazione
Pieranunzi a Cosenza, il trio dialoga con la Sinfonica Brutia\n
Rende omaggia Consoli

Carmen Consoli torna a Cosenza: al Rendano debutta Amuri Luci, tra impegno civile e memoria musicale

Unico appuntamento calabrese per il nuovo tour teatrale della cantautrice: due atti, dialetto e denuncia, poi i classici del repertorio
Carmen Consoli torna a Cosenza: al Rendano debutta Amuri Luci, tra impegno civile e memoria musicale
Cinema

Familia, il film «piccolo e coraggioso» del regista cosentino Francesco Costabile conquista gli USA

Presentato dal regista negli Stati Uniti, il film candidato per l’Italia agli Oscar raccoglie consensi grazie a tensione, realismo e interpretazioni potenti
Familia, il film «piccolo e coraggioso»\u00A0del regista cosentino Francesco Costabile conquista gli USA
L’evento

L’eresia di Pasolini rivive al museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza

Francesco Vilotta ha tracciato il ritratto dello scrittore, esplorando il suo coraggio, la sua eterodossia e il legame profondo con la Calabria. L’incontro ha restituito l’immagine di un intellettuale che continua a dividere ma che proprio per questo rimane imprescindibile
Francesco Perri
L’eresia di Pasolini rivive al museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza\n
Premio culturale

A San Giovanni in Fiore torna il Premio internazionale “Città di Gioacchino da Fiore”

Il 29 novembre nell'Abbazia florense la IV edizione dedicata alla figura dell’abate calabrese, con ospiti di rilievo da cultura, ricerca e impegno civile
Redazione
A San Giovanni in Fiore torna il Premio internazionale “Città di Gioacchino da Fiore”\n
arte e religione

La Calabria tesse la “Rete dei Musei Diocesani”, incontro strategico a Corigliano Rossano

Sabato 29 novembre il Centro di Spiritualità Madre Isabella De Rosis ospiterà un’importante giornata di confronto dal titolo “Musei Diocesani di Calabria, reti e territorio”
Franco Sangiovanni
La Calabria tesse la “Rete dei Musei Diocesani”, incontro strategico a Corigliano Rossano
Eventi

Musica, cibo e vino: a Montalto Uffugo si alza il sipario sul Wine fest: ecco il programma

L’evento è l’occasione perfetta per esplorare la cultura enogastronomica del territorio. Il sindaco Faragalli: «Puntiamo a rendere il centro storico sempre più vivo e attrattivo»
Redazione
Musica, cibo e vino: a Montalto Uffugo si alza il sipario sul Wine fest: ecco il programma\n
La graduatoria

“Visioni fuori luogo”, il ministero della Cultura finanzia 5 scuole in Calabria con 228mila euro: ecco quali

Fondi a 74 progetti in Italia per un totale di 3,4 milioni. La sottosegretaria Borgonzoni: «Investiamo nel futuro dei nostri ragazzi». I progetti da Castrovillari a Locri
Redazione Cultura
“Visioni fuori luogo”, il ministero della Cultura finanzia 5 scuole in Calabria con 228mila euro: ecco quali\n
Omaggio d’arte

Annullo filatelico per Spadafora, l’Abbazia celebra il maestro orafo

A San Giovanni in Fiore cerimonia partecipata per ricordare l’orafo Spadafora e il suo legame con Gioacchino da Fiore
Redazione
Annullo filatelico per Spadafora, l’Abbazia celebra il maestro orafo\n
