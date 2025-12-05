Social
Cultura
L’Opera di Nicola Misasi rivive attraverso il lavoro di ricerca di una giovane laureata dell’Unical e del suo Professore | VIDEO

Chiara Rocca, dottoressa in filologia moderna, ha raccontato il suo percorso accademico e la passione che l’ha portata a pubblicare le edizioni moderne di romanzi dimenticati dell’autore cosentino, restituendo voce a una Calabria spesso trascurata dalla storia letteraria

5 dicembre, 2025
unical
Pollino-Sybaris, il turismo lento diventa destinazione: 30 comuni uniti in un’unica visione

Sindaci, Ente Parco Nazionale del Pollino, Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, associazioni e operatori turistici riuniti alla tavola rotonda. Step cruciale il test collettivo dell’itinerario
Redazione Attualità
Creatività arbereshe

Il Rendano lancia il Light Gala Young dedicato alle minoranze linguistiche

Musica, danza e teatro per un nuovo format che valorizza giovani artisti e patrimoni immateriali della Calabria
Redazione
Eventi

Dai beni confiscati al graphic journalism: due mostre di grande impatto alla Galleria Nazionale di Cosenza

Il 6 dicembre vengono inaugurate “ART, SAVE ME. L’arte salva_ta”, la rassegna con opere contemporanee provenienti dalla confisca di beni alla criminalità, e la mostra fumetto dedicata a Giancarlo Siani, giornalista vittima della camorra
Redazione
Eventi

Musica, danza e teatro al Rendano con il Light gala open and young dedicato alla minoranza arbereshe

L’iniziativa punta alla valorizzazione della creatività contemporanea delle generazioni under 40. In conclusione prevista una degustazione
Redazione
Nuova guida

Giampaolo Calabrese nominato direttore della Film Commission

Il presidente Occhiuto designa Calabrese alla guida della Fondazione dopo il bando pubblico seguito alle dimissioni di Luciano Vigna
Redazione
L’intervista

L’Opera di Nicola Misasi rivive attraverso il lavoro di ricerca di una giovane laureata dell’Unical e del suo Professore | VIDEO

Chiara Rocca, dottoressa in filologia moderna, ha raccontato il suo percorso accademico e la passione che l’ha portata a pubblicare le edizioni moderne di romanzi dimenticati dell’autore cosentino, restituendo voce a una Calabria spesso trascurata dalla storia letteraria
Assunta De Francesca
La novità

La vita e i miracoli di San Francesco di Paola rivivono all’interno di un museo multimediale

Una struttura moderna, interattiva, accattivante che coniuga innovazione, storia e devozione. L’inaugurazione avverrà domenica sette dicembre alle ore 18, presso la sede di corso Garibaldi
Redazione
il presule

Monsignor Guido Terranova, maestro di dialogo e riformismo cattolico. Un volume ne ricorda pensieri e opere

A Salerno la presentazione di un libro a lui dedicato, in cui il curatore Attilio Clausi ricostruisce la figura del sacerdote calabrese che segnò cultura, politica ed ecclesia tra Calabria e Campania nel ‘900
Redazione
Nuove opportunità

Trasformare il centro storico in una Cittadella culturale, il progetto di Santa Severina Borgo del castello e dei musei

Conferenza stampa di presentazione del complesso intervento realizzato nel centro medievale della Sila crotonese per il recupero del patrimonio storico-culturale ed il potenziamento dell’offerta turistica
Salvatore Bruno
Sul palco

Teatro, a San Giovanni in Fiore tutto pronto per “Tantu ‘e ro bene chi te vuogliu” della Compagnia Nuova Idea

Nuova commedia brillante in due atti dell’attore e regista Salvatore Audia che porterà in scena l’ennesima commedia in vernacolo. Quattordici appuntamenti al Cinema Teatro Italia durante le festività natalizie con la prima prevista per il 21 dicembre
Francesco Oliverio
Eventi

Consonanze – Dialoghi d’Autore: la nuova rassegna Feltrinelli–Entopan che porta la cultura nel cuore della Calabria

Un ciclo di incontri con grandi autori per connettere territorio e innovazione, valorizzando il Mezzogiorno come spazio generativo di idee. Appuntamenti a Caraffa, Cosenza, all’Unical e a Lamezia Terme dal 3 al 5 dicembre
Redazione
L’intervista

Il sacerdote dei contadini don Carlo de Cardona rivive nel racconto di Demetrio Guzzardi | VIDEO

Il rettore dell’Università Vivariensis ospite degli studi di Cosenza Channel: «Grazie al nostro impegno è stato proclamato Servo di Dio, anche se nella sua vita terrena Santo lo è stato già»
Salvatore Bruno
L’appuntamento

Unical, Filorosso festeggia 30 anni di vita con la presentazione del volume “Occupare l’Utopia” di Fortunato Cacciatore

A cinque mesi dalla scomparsa del celebre intellettuale, l’iniziativa ha lo scopo di evidenziare quanto il suo lavoro sia sempre prezioso e utile
Redazione
Cultura agricola

Il nuovo volume ARSAC racconta la genealogia del Cedro

Pubblicata la seconda parte dell’opera di Gianbattista Sollazzo dedicata alle origini e al valore simbolico del frutto identitario della Riviera dei Cedri
Redazione
Il riconoscimento

Cultura, Riccardo Succurro riceve il Premio Kainotés a Roma

Il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti è stato premiato a Casa Bonus Pastor nella Citta del Vaticano durante il festival organizzato da Joseph Caristena, fondatore e presidente dell'Accademia Mediterranea della Diplomazia Culturale 
Redazione Cultura
Incontro d’autore

Una serata di parole, memoria e spiritualità: Claudia Koll emoziona San Vincenzo La Costa

Nella chiesa di San Vincenzo Martire un pubblico numeroso ha accolto l’attrice per la presentazione del suo libro, tra dialogo spirituale, arte e momenti musicali.
Redazione
Lo spettacolo

"Voci di donne", a Mormanno il No alla violenza sale sul palco: «Una testimonianza che è un abbraccio collettivo»

Il Teatro San Giuseppe si è trasformato in un luogo di emozione pura grazie all’iniziativa della Compagnia del Cucco in occasione del 25 novembre. Il sindaco Pappaterra: «Il modo più autentico per celebrare questa giornata»
Franco Sangiovanni
Eventi

L’arte salvata, a Cosenza in mostra le opere confiscate alla criminalità e omaggio a Giancarlo Siani

I due eventi espositivi verranno inaugurati alla Galleria nazionale il 6 dicembre. La mostra fumetto E lui che mi sorride dedicata al giornalista vittima di camorra
Redazione
Eventi

“Dove ricomincia la luce. Viaggio con Sonia Bellezza”: a San Giovanni in Fiore una mostra che parla di rinascita

Aperta fino al 4 dicembre nella sede di Csu Academy, è stata inaugurata nei giorni scorsi alla presenza dell’artista che ha raccontato il percorso narrativo ed emotivo della sua opera
Battista Bruno
Cinema

Primavera del Cinema di Cosenza: ecco quando si apriranno le danze

Dal 6 al 13 febbraio la kermesse diretta da Giuseppe Citrigno celebra i 100 anni de La ricerca dell’oro e rende tributo al trittico cult di Monicelli “Amici miei”
Educazione civica

Legalità e libertà, studenti in dialogo con le Istituzioni

All’IIS Palma di Corigliano Rossano un incontro intenso con Procuratore D’Alessio e Tenente Colonnello Filippi sul valore delle regole
Redazione
Cinema

Sbarca a Madrid il docufilm su Nik Spatari e l’arte visionaria del Musaba

“Il Sogno di Jacob” arriva in Spagna con la presenza dei suoi autori per la giornata dedicata all’arte contemporanea organizzata dall’Associazione calabresi in Spagna. Presente anche il creativo Massimo Sirelli
Redazione
La kermesse

A Cosenza la terza Maratona filosofica della Biennale: così il pensiero esce dalle aule e diventa bene comune

Nuovo appuntamento alla Biblioteca nazionale con l’evento intitolato “Interconnessioni” che punta a costruire un’altra idea di spazio pubblico in cui il sapere non divide ma unisce
Francesco Vilotta
L’intervista

Cosenza, Valeria Bosco: «Il mio dolore è diventato speranza» | VIDEO

La storia di una giovane donna che ha trasformato lutti, malattia e violenze in un percorso di rinascita grazie al libro “I miracoli che Dio mi ha donato”
Patrizia De Napoli
PIÙ LETTI
1

Pratica sesso orale al compagno davanti alle guardie durante una visita in carcere. Denunciata

2

Processo Recovery, richieste di condanna in abbreviato della Dda

3

Ragazza scomparsa a Rende, è la giovane Angelica Causil

4
Senza scampo

Tragedia sul lungomare di Villapiana, auto in fiamme dopo l’impatto contro un albero: muore un trentottenne

5
Malviventi in azione

Cosenza, scassano la vetrata con un piccone e si portano via la cassa automatica del bar San Francesco