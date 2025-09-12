Social
Home page>Video>Leone, ultima inaugurazi...

24 ORE ALL NEWS

Video

Video
Leone, ultima inaugurazione anno accademico Unical da rettore
12 settembre, 2025
In punta di scarpette

Un giovane talento del Balletto di Calabria vola a Roma

La 12enne Federica Altomare, allieva del Balletto di Calabria, è stata ammessa alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma: un riconoscimento all’eccellenza formativa dell’istituto calabrese.
Alessia Principe
6 agosto 2025
Ore 09:24
Un giovane talento del Balletto di Calabria vola a Roma

Video consigliati

VEDI TUTTI
Il progetto

“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità

Il Comune di Paola riceve 30.000 euro dal progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025” per contrastare l’abusivismo e promuovere un turismo sostenibile. La soddisfazione del consigliere regionale Sabrina Mannarino.
5 agosto 2025
Ore 11:04
“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità
Lutto accademico

È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo

Unical in lutto per la scomparsa del docente di Filosofia del linguaggio: «Voce lucida e appassionata»
30 luglio 2025
Ore 13:53
È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo\n
La denuncia

Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»

Il consigliere regionale dà la colpa alle condotte ormai vetuste, uno dei casi più critici si registra in via Nino Tristano in un condominio abitato da sette famiglie
25 luglio 2025
Ore 14:59
Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»
Diritti dei lavoratori

Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE

Da oltre un anno i dipendenti dell’Asp di Cosenza non ricevono i buoni pasto. Il sindacato FSI-USAE accusa l’amministrazione: “Un diritto fondamentale negato, servono soluzioni immediate”.
24 luglio 2025
Ore 07:53
Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE
La denuncia

Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»

Il consigliere regionale dà la colpa alle condotte ormai vetuste, uno dei casi più critici si registra in via Nino Tristano in un condominio abitato da sette famiglie
25 luglio 2025
Ore 14:59
Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»
Diritti dei lavoratori

Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE

Da oltre un anno i dipendenti dell’Asp di Cosenza non ricevono i buoni pasto. Il sindacato FSI-USAE accusa l’amministrazione: “Un diritto fondamentale negato, servono soluzioni immediate”.
24 luglio 2025
Ore 07:53
Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE
Il progetto

“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità

Il Comune di Paola riceve 30.000 euro dal progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025” per contrastare l’abusivismo e promuovere un turismo sostenibile. La soddisfazione del consigliere regionale Sabrina Mannarino.
5 agosto 2025
Ore 11:04
“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità
Lutto accademico

È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo

Unical in lutto per la scomparsa del docente di Filosofia del linguaggio: «Voce lucida e appassionata»
30 luglio 2025
Ore 13:53
È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo\n
La denuncia

Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»

Il consigliere regionale dà la colpa alle condotte ormai vetuste, uno dei casi più critici si registra in via Nino Tristano in un condominio abitato da sette famiglie
25 luglio 2025
Ore 14:59
Schiavonea, Pasqualina Straface: «Intere zone della frazione sono senz’acqua»
Diritti dei lavoratori

Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE

Da oltre un anno i dipendenti dell’Asp di Cosenza non ricevono i buoni pasto. Il sindacato FSI-USAE accusa l’amministrazione: “Un diritto fondamentale negato, servono soluzioni immediate”.
24 luglio 2025
Ore 07:53
Cosenza, buoni pasto fermi all’Asp: la denuncia della FSI-USAE
Il progetto

“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità

Il Comune di Paola riceve 30.000 euro dal progetto “Spiagge Sicure – Estate 2025” per contrastare l’abusivismo e promuovere un turismo sostenibile. La soddisfazione del consigliere regionale Sabrina Mannarino.
5 agosto 2025
Ore 11:04
“Spiagge Sicure 2025”: Paola ottiene 30mila euro per legalità e turismo di qualità
Lutto accademico

È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo

Unical in lutto per la scomparsa del docente di Filosofia del linguaggio: «Voce lucida e appassionata»
30 luglio 2025
Ore 13:53
È morto il filosofo Giorgio Lo Feudo\n

Sanità

VEDI TUTTI

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Cronaca

VEDI TUTTI

Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano

3 settembre 2025
Ore 07:02
Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Funerali Andrea De Lorenzo

25 agosto 2025
Ore 20:14
Funerali Andrea De Lorenzo

Politica

VEDI TUTTI

Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

5 settembre 2025
Ore 12:26
Conte in Calabria per sostenere Pasquale Tridico

Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

2 agosto 2025
Ore 17:13
Occhiuto attacca l’opposizione: «Fa schifo che decidano i calabresi»

Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

31 luglio 2025
Ore 17:48
Roberto Occhiuto annuncia le dimissioni da presidente della Regione Calabria

Cultura

VEDI TUTTI

Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

11 giugno 2025
Ore 18:00
Festival della poesia a Cosenza, tre giorni in piazza tra versi, musica e riflessioni

Eliana Godino e il libro che insegna l’arbëreshë ai più piccoli (e non solo) | VIDEO

28 maggio 2025
Ore 19:00
Eliana Godino e il libro che insegna l’arbëreshë ai più piccoli (e non solo) | VIDEO

Successo per la sesta edizione del Cosenza Groove Festival | VIDEO

25 maggio 2025
Ore 11:11
Successo per la sesta edizione del Cosenza Groove Festival | VIDEO

Ambiente

VEDI TUTTI

Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

22 giugno 2025
Ore 18:08
Scie in mare a Corigliano Rossano, il Comune rassicura: «Fenomeno naturale, mare sicuro e monitorato» | VIDEO

Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

20 giugno 2025
Ore 21:00
Parco Eolico Bruzio, i Comuni disertano l'incontro promosso da Legambiente | VIDEO

Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO

19 giugno 2025
Ore 19:00
Parco nazionale della Sila, Bloise: «I resti dell'Elefante preistorico presto torneranno a casa» | VIDEO