La responsabilità dell’informazione e il valore della cooperazione tra le sponde del Mediterraneo saranno al centro del primo incontro pubblico della Summer Peace University 2026.

Venerdì 9 ottobre, il Palazzo della Curia Regale, attuale Clinica Spinelli, in piazza Castel Ruggiero 20, ospiterà una giornata articolata in due momenti complementari: il corso di alta formazione per giornalisti, con inizio alle ore 15, e il forum internazionale aperto alla cittadinanza, alle ore 18. Il pomeriggio sarà dedicato al corso «Il Mediterraneo come crocevia di pace, culture e civiltà. Il ruolo dell’informazione e della deontologia dei giornalisti», organizzato dalla Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione (Figec) con l’Ordine dei giornalisti della Calabria. Al centro, l’etica professionale nel racconto della complessità mediterranea e le opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale applicata al giornalismo. Il corso è gratuito e riconosce 4 crediti formativi.

Gli interventi

Un parterre di rilievo nazionale riunirà Francesco Caroprese, vicepresidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti; Lorenzo Del Boca e Carlo Parisi, rispettivamente presidente e segretario generale della Figec; Giuseppe Soluri, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria. Interverranno inoltre Francesco Cangemi, coordinatore regionale per la Calabria e consigliere nazionale della Figec, e Pierantonio Lutrelli, componente della Giunta esecutiva e coordinatore della federazione per la Basilicata, e i giornalisti Oscar Buonamano, Marisa La Penna e Laura Magli.

Per la Summer Peace University parteciperanno Francesca Impieri; Massimiliano Bencardino, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno; e Taha Mattar, coordinatore della cooperazione con l’Italia della Galala University, già addetto culturale e scientifico dell’Ambasciata d’Egitto in Italia.

Il forum internazionale

Il confronto avviato con i professionisti dell’informazione proseguirà alle ore 18 nel forum pubblico «Il Mediterraneo, crocevia di pace, culture e civiltà», aprendosi al contributo delle università e al ruolo della cooperazione accademica nella costruzione di relazioni tra i popoli. Particolare rilievo assume, in questo quadro, la presenza della Galala University, ateneo egiziano partner della SPU, la cui delegazione è in questi giorni a Belvedere Marittimo per conoscere da vicino questa esperienza formativa e stringere partenariati con le università calabresi. La visita offre al sistema universitario regionale una concreta occasione di collaborazione con l’Egitto e dà ulteriore significato alla vocazione internazionale della Summer Peace University.

La delegazione è composta dal presidente Mohamed Elshinawi; da Mohamed Abouzeid, preside della Facoltà di Scienze; da Ahmed Alhussein Elnewishy, direttore del programma di Biotecnologie; e da Taha Mattar, coordinatore della cooperazione con l’Italia della Galala University. Il forum si aprirà con i saluti istituzionali del Comune di Belvedere Marittimo. Interverranno Abdelaziz Rhandi, delegato alle Relazioni internazionali dell’Università di Salerno; Mohamed Elshinawi, presidente della Galala University; Pietro Sacchetti, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; e per la FIGEC Lorenzo Del Boca e Carlo Parisi. Le conclusioni saranno affidate a Tilde Minasi, senatrice della Repubblica. A condurre e moderare l’incontro sarà Fabrizia Arcuri, giornalista e responsabile della Comunicazione e delle Relazioni Pubbliche della Summer Peace University.

Le sinergie

La terza edizione della SPU, in corso dal 5 al 16 ottobre, è promossa dall’Istituto Calabrese di Politiche Internazionali (IsCaPI) con il Comune di Belvedere Marittimo e una rete internazionale di università. Il tema «L’umanità a un bivio: educazione e leadership per una civiltà sostenibile» accompagna un percorso che mette in relazione giovani di diverse provenienze, docenti e comunità locale, aprendo la formazione al confronto con la società. L’edizione 2026 gode del patrocinio dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, della Regione Calabria e del Consiglio regionale della Calabria.

Un messaggio di pace da Belvedere Marittimo

Oltre a quelli della Figec e di Giornalisti Italia e dell’Associazione Giornaliste Italiane. Da un piccolo paese della Calabria, la SPU26 consegna al mondo un messaggio di pace che prende forza dall’incontro: conoscere per comprendersi, assumere la responsabilità delle proprie parole e trasformare il dialogo in cooperazione concreta. Nel confronto tra culture e saperi, la formazione diventa così un impegno verso le nuove generazioni, perché sappiano costruire legami duraturi e dare al futuro un orizzonte comune.