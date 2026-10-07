Diciotto gol subiti in appena otto giornate. Il dato della difesa del Cosenza assume un peso ancora maggiore allargando il confronto all'intera Serie C. Prendendo come riferimento il 2014/15, stagione dalla quale Prima e Seconda Divisione furono riunificate nella Lega Pro unica, quota 18 rappresenta infatti il peggior dato riscontrato dopo otto turni. Il Cosenza non è però l'unica squadra ad aver raggiunto questa soglia.

I precedenti

Nel 2023/24 ci riuscirono sia il Fiorenzuola, nel girone A, sia la Turris, nel girone C. Il Fiorenzuola presentava un bilancio di 6 gol fatti e 18 subiti, mentre la Turris compensava una difesa molto fragile con ben 18 reti segnate. Stesso dato anche nella stagione successiva. Dopo otto giornate del 2024/25, infatti, Crotone e Juventus Next Gen avevano già incassato 18 gol. Negli altri campionati presi in esame i valori peggiori risultano inferiori. Nel 2016/17, ad esempio, il Forlì era la difesa più battuta del girone B con 15 reti subite dopo otto giornate; nel 2020/21 il Potenza arrivò a 16, mentre nel 2021/22 il Messina si fermò a 17. Il Cosenza entra dunque in un ristretto gruppo di squadre capaci di incassare 18 reti nelle prime otto partite dall'introduzione della Serie C unica. Un altro record negativo per gli uomini di Coppitelli.