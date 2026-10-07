Dal 2014/15, anno della riunificazione della categoria, nessuna squadra ha fatto peggio dopo otto turni. I rossoblù raggiungono Fiorenzuola, Turris, Crotone e Juventus Next Gen

Diciotto gol subiti in appena otto giornate. Il dato della difesa del Cosenza assume un peso ancora maggiore allargando il confronto all'intera Serie C. Prendendo come riferimento il 2014/15, stagione dalla quale Prima e Seconda Divisione furono riunificate nella Lega Pro unica, quota 18 rappresenta infatti il peggior dato riscontrato dopo otto turni. Il Cosenza non è però l'unica squadra ad aver raggiunto questa soglia.

I precedenti

Nel 2023/24 ci riuscirono sia il Fiorenzuola, nel girone A, sia la Turris, nel girone C. Il Fiorenzuola presentava un bilancio di 6 gol fatti e 18 subiti, mentre la Turris compensava una difesa molto fragile con ben 18 reti segnate. Stesso dato anche nella stagione successiva. Dopo otto giornate del 2024/25, infatti, Crotone e Juventus Next Gen avevano già incassato 18 gol. Negli altri campionati presi in esame i valori peggiori risultano inferiori. Nel 2016/17, ad esempio, il Forlì era la difesa più battuta del girone B con 15 reti subite dopo otto giornate; nel 2020/21 il Potenza arrivò a 16, mentre nel 2021/22 il Messina si fermò a 17. Il Cosenza entra dunque in un ristretto gruppo di squadre capaci di incassare 18 reti nelle prime otto partite dall'introduzione della Serie C unica. Un altro record negativo per gli uomini di Coppitelli.