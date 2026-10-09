In casa Cosenza ci si continua ad allenare in vista della partita di lunedì sera contro il Picerno. Quella del “Curcio” è forse l’ultima chiamata per i rossoblù. Coppitelli si gioca tanto. Anche se, da quel che trapela, appurato che l’allenatore romano non ha mai pensato alle dimissioni, un eventuale esonero sarebbe una soluzione addirittura non sgradita all’ex Casertana che in questo modo potrebbe tornare ad allenare già in questa stagione.

Cambio modulo?

Coppitelli sta pensando di cambiare nuovamente modulo. Il Cosenza ha iniziato la stagione con il 4-3-3, visto fino alla partita disastrosa di Catania della 3^ giornata. Dalla gara successiva contro la Cavese della 4^ giornata, e fino alla partita di Bari della 7^ il Cosenza è sceso in campo con il 3-4-2-1. Nella partita scorsa, infine, il passaggio al 3-4-3, nonostante in conferenza stampa Coppitelli abbia fatto pretattica, lasciando intendere che Achour e Petrovic potessero giocare insieme. Ecco, da quel che trapela, le due punte potrebbero scendere in campo dal 1’ nella gara di lunedì, quando il Cosenza dovrebbe schierarsi con il 3-5-2. L’altra novità di formazione dovrebbe essere il ritorno di Pascalau, assente nelle ultime due per gli impegni della nazionale under 21 rumena. Il difensore permetterà a Clemente di tornare nella posizione di esterno destro. Per il resto, conferma per Rizzo in porta e probabile rilancio di D’Alena in mezzo al campo.