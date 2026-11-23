La Calabria è interessata dalla serata di ieri da un forte vento che interessa gran parte della regione. L'apice dell'intensità si è raggiunto nella notte, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari e la punta massima raggiunta a Catanzaro con 130 secondo quanto riporta il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal.

A causa del forte vento, a Catanzaro sono caduti alcuni alberi - due in pieno centro - cartelloni e un mezzo con pannelli pubblicitari. Analoghe situazioni si sono verificate anche in altre zone della Calabria.

A Corigliano-Rossano, nel Cosentino, diverse sono state le chiamate al numero di emergenza 112 per alberi sradicati o spezzati. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'area urbana di Rossano per mettere in sicurezza la tettoia di un fabbricato, pericolante a causa delle forti raffiche di vento. A Corigliano sono andati in frantumi i vetri di alcune auto.

Il bollettino del Dipartimento della Protezione civile prevede per stamani venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio.