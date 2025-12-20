Social
Home page>Cronaca>Bitz della Questura inte...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Bitz della Questura interessata anche Cosenza

20 dicembre, 2025
ULTIMA ORA
La tragedia

Cetraro, palazzo avvolto dalle fiamme: anziana morta carbonizzata

Critiche le condizioni del marito. Le fiamme partite probabilmente da una stufa elettrica. Sul posto tre squadre di vigili del fuoco
Redazione
Cetraro, palazzo avvolto dalle fiamme: anziana morta carbonizzata\n
Sicurezza

Maxi operazione antidroga: arresti e sequestri anche nel Cosentino. Tutti i dati

Blitz della Polizia ad alto impatto contro spaccio e criminalità diffusa. Coinvolta la Squadra Mobile di Cosenza.
Maxi operazione antidroga: arresti e sequestri anche nel Cosentino. Tutti i dati
Memoria viva

Ferita dai neofascisti Nar nel 1979: Castrovillari celebra Anna Attura con la Medaglia d’Oro come vittima del terrorismo

Vittima di un assalto con armi da fuoco e molotov a Roma dopo il quale rimase in coma per 4 giorni, la donna è stata premiata alla presenza del prefetto Maria Padovano. Il sindaco Lo Polito: «La sua storia un monito per la difesa della democrazia»
Redazione Cronaca
Ferita dai neofascisti\u00A0Nar nel 1979:\u00A0Castrovillari celebra Anna Attura\u00A0con la Medaglia d’Oro come\u00A0vittima del terrorismo\n
L’operazione

Droga, maxi blitz in Italia con 384 arresti. Anche Cosenza interessata

Sequestrati armi, droga e denaro in contante su tutto il territorio nazionale. I dati provinciali saranno diffusi in un secondo momento
Redazione
Droga, maxi blitz in Italia con 384 arresti. Anche Cosenza interessata

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»

19 dicembre 2025
Ore 15:41
Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO
Cosenza Calcio

D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»

Il capitano rossoblù parla del gruppo, delle ambizioni e del clima che si respira dentro e fuori dal campo

18 dicembre 2025
Ore 14:07
D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»
Societa

Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»

Il personal trainer e istruttore di sala pesi racconta come far diventare il movimento un piacere quotidiano, capace di alimentare energia, concentrazione e armonia nella vita di tutti i giorni

17 dicembre 2025
Ore 17:21
Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»
Societa

Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Questionario anonimo per raccogliere criticità e proposte da portare ai vertici di Università della Calabria: parla Emilio Pio Bossio

16 dicembre 2025
Ore 16:39
Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO
Societa

Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»

Il personal trainer e istruttore di sala pesi racconta come far diventare il movimento un piacere quotidiano, capace di alimentare energia, concentrazione e armonia nella vita di tutti i giorni

17 dicembre 2025
Ore 17:21
Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»
Societa

Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Questionario anonimo per raccogliere criticità e proposte da portare ai vertici di Università della Calabria: parla Emilio Pio Bossio

16 dicembre 2025
Ore 16:39
Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO
Sport

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»

19 dicembre 2025
Ore 15:41
Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO
Cosenza Calcio

D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»

Il capitano rossoblù parla del gruppo, delle ambizioni e del clima che si respira dentro e fuori dal campo

18 dicembre 2025
Ore 14:07
D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»
Societa

Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»

Il personal trainer e istruttore di sala pesi racconta come far diventare il movimento un piacere quotidiano, capace di alimentare energia, concentrazione e armonia nella vita di tutti i giorni

17 dicembre 2025
Ore 17:21
Attilio Chimenti: «Sport ed esercizio fisico? Due alleati per il nostro benessere»
Societa

Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO

Questionario anonimo per raccogliere criticità e proposte da portare ai vertici di Università della Calabria: parla Emilio Pio Bossio

16 dicembre 2025
Ore 16:39
Paura la sera, bus troppo cari e servizi che non funzionano: gli studenti dell’Unical ora parlano | VIDEO
Sport

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»

19 dicembre 2025
Ore 15:41
Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO
Cosenza Calcio

D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»

Il capitano rossoblù parla del gruppo, delle ambizioni e del clima che si respira dentro e fuori dal campo

18 dicembre 2025
Ore 14:07
D’Orazio guida il Cosenza verso la sfida con la Cavese: «Una gara da non sottovalutare»
Rinascita Scott

«Per Giamborino un calvario lungo sei anni, l’assoluzione stabilisce che è sideralmente lontano dalla ’ndrangheta»

Il legale dell’ex consigliere regionale commenta la sentenza d’appello: «La Procura ha voluto chiedere 20 anni di carcere nonostante si fossero già espressi 11 giudici»
Redazione Cronaca
«Per Giamborino un calvario lungo sei anni, l’assoluzione stabilisce che è sideralmente\u00A0lontano dalla ’ndrangheta»\n
‘Ndrangheta

Rinascita Scott, dopo la sentenza d’appello scarcerati 37 imputati: ecco chi torna in libertà – NOMI

Alcuni di loro restano detenuti per altre operazioni ma la gran parte è tornata in libertà per le riduzioni di pena e la scadenza dei termini massimi di custodia cautelare. Attenderanno a piede libero il giudizio della Cassazione
Giuseppe Baglivo
Rinascita Scott, dopo la sentenza d’appello scarcerati 37 imputati: ecco chi torna in libertà –\u00A0NOMI\n
La segnalazione

«Dopo la famiglia del bosco, l’uomo nel parco», la denuncia social su una misteriosa tenda nello spazio green a Rende

La segnalazione sui social e i dubbi su chi potrebbe pernottare all’interno dello spazio green della città
Redazione
«Dopo la famiglia del bosco, l’uomo nel parco», la denuncia social su una misteriosa tenda nello spazio green a Rende
La ricostruzione

Isis e propaganda jihadista, la Dda chiude l’inchiesta: Mselmi indagato insieme a un altro uomo

Conclusa l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro su Halmi Ben Mahmoud Mselmi (residente a Cosenza) e Skander Ben Fehri Bahroun: accuse di adesione e diffusione dell’ideologia dello Stato Islamico
Antonio Alizzi
Isis e propaganda jihadista, la Dda chiude l’inchiesta: Mselmi indagato insieme a un altro uomo\n
‘Ndrangheta

Rinascita Scott, imputati eccellenti e presunti boss: le principali posizioni tra condanne e assoluzioni nel processo d’appello

Reati prescritti per l’ex finanziere della Dia Michele Marinaro e l’ex comandante della polizia municipale di Vibo Filippo Nesci. Scarcerato Pasquale Bonavota, assolto l’avvocato Nazzareno La Tassa, notevole sconto di pena per l’avvocato Francesco Stilo e gli imprenditori Artusa. A giudizio sono finiti anche veterinari, dentisti, politici, un ex assistente giudiziario del Tribunale di Vibo e carabinieri
Giuseppe Baglivo
Rinascita Scott, imputati eccellenti e presunti boss: le principali posizioni tra condanne e assoluzioni nel processo d’appello\n
Nuove toghe

Cosenza, Paola e Castrovillari: ecco i nomi dei nuovi giudici e pm che hanno giurato nei tre tribunali

Il conferimento delle funzioni giurisdizionali riguarda i magistrati ordinari in tirocinio nominati con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024
Antonio Alizzi
Cosenza, Paola e Castrovillari: ecco i nomi dei nuovi giudici e pm che hanno giurato nei tre tribunali\n
La ricostruzione

Angelica Causil, le ultime ore: la spesa a Cosenza e l’accesso su WhatsApp alle 7.38 del 26 novembre

Le indagini sulla scomparsa della giovane colombiana continuano in ogni direzione: intanto ecco come abbiamo ricostruito, grazie alle testimonianze di testimoni e persone vicine, gli spostamenti di Angelica prima che se ne perdessero le tracce
Francesco Rende
Angelica Causil, le ultime ore: la spesa a Cosenza\u00A0e l’accesso su WhatsApp alle 7.38 del 26 novembre\n
Il caso

Centrale Enel Corigliano Rossano, futuro incerto (con vista sul lungomare): ripresa dopo un anno la demolizione delle ciminiere

Incontro in municipio tra azienda, amministratori e sindacati. Il colosso energetico disponibile a cedere alcune aree al comune per la realizzazione di una passeggiata sul litorale che potrebbe misurare circa 20 chilometri. La Cgil chiede garanzie sui livelli occupazionali
Luca Latella
Centrale Enel Corigliano Rossano, futuro incerto (con vista sul lungomare):\u00A0ripresa dopo un anno la demolizione delle ciminiere\n
Natale di speranza

Incidente mortale con due vittime sulla statale 106 a Cassano, uno dei feriti torna a casa dopo i giorni in terapia intensiva

Dopo la tragedia costata la vita ai giovani Chiara Garofalo e Antonio Graziadia e superati i primi interventi chirurgici, Leonardo Perciaccante sarà dimesso e potrà continuare il proprio cammino di cure. La comunità resta vicina ai familiari delle vittime
Franco Sangiovanni
Incidente mortale con due vittime sulla statale 106 a Cassano, uno dei feriti\u00A0torna a casa dopo i giorni in terapia intensiva\n
’Ndrangheta

Rinascita Scott, la sentenza d’appello: 154 condanne, 50 assolti e 11 prescritti. Per Pittelli 7 anni e 8 mesi, assolto Giamborino – NOMI

Nell’aula bunker di Lamezia la pronuncia di secondo grado contro presunti membri dei clan del Vibonese, colletti bianchi e divise infedeli. Prescrizione per Marinaro, 2 anni per il colonnello Maselli. Confermata la pena per il boss Mancuso (30 anni), ridotte quelle a Razionale (21 anni) e Domenico Bonavota (23 anni e 6 mesi)
Alessia Truzzolillo
Rinascita Scott, la sentenza d’appello: 154 condanne, 50 assolti e 11 prescritti. Per\u00A0Pittelli 7 anni e 8 mesi, assolto Giamborino –\u00A0NOMI\n
Il processo

Rinascita Scott atto secondo: è il giorno dei giudizio d’appello per oltre 200 imputati - NOMI

Alla sbarra colletti bianchi, uomini di ’ndrangheta e presunte divise infedeli. Oggi la lettura della sentenza IN DIRETTA sui canali social di LaC
Alessia Truzzolillo
Rinascita Scott\u00A0atto secondo: è il giorno dei giudizio d’appello per oltre 200 imputati - NOMI\n
Inchiesta Grecale

Terremoto alla Magna Graecia: ministero della Salute, Università, Miur e Asp rischiano di pagare risarcimenti

Il gup ha accolto la richiesta di alcune associazioni animaliste di disporre la citazione degli enti pubblici coinvolti nel processo. Il paradosso: da persone offese che avrebbero potuto chiedere un risarcimento, rischiano, ora, di dover risarcire
Alessia Truzzolillo
Terremoto alla Magna Graecia:\u00A0ministero della Salute, Università, Miur e Asp rischiano di pagare risarcimenti\n
L’intervista

La scomparsa di Angelica Causil, parla l’amica: «Era felice, avevamo programmato il Natale insieme»

Il racconto della donna che ha denunciato la scomparsa: «Nessuno voleva farlo, la famiglia era da sola. Ho ricevuto pressioni per vedere la denuncia, chi sa qualcosa parli»
Francesco Rende
La scomparsa di Angelica Causil, parla l’amica: «Era felice, avevamo programmato il Natale insieme»\n
azione illecita

Carcere di Castrovillari, un'infermiera tenta di introdurre un telefonino all’interno

Individuato il canale interno grazie ai controlli del personale penitenziario. La donna è stata denunciata in stato di libertà e allontanata dall’attività lavorativa
Matteo Lauria
Carcere di Castrovillari, un'infermiera tenta di introdurre un telefonino all’interno
Maxi blitz

Sequestrati 248 chili di cocaina per 40 milioni di euro al porto di Gioia Tauro, era nascosta tra auto usate e sacchi di sesamo

La sostanza stupefacente era suddivisa in 217 panetti. Nell’anno in corso i sequestri di droga nello scalo gioiese ammontano a circa 4,8 tonnellate
Redazione Cronaca
Sequestrati 248 chili di cocaina per 40 milioni di euro al porto di Gioia Tauro, era nascosta tra auto usate e sacchi di sesamo\n
Scomparsa

Quell'imbarazzante silenzio su Angelica Causil rotto solo dalle Fem.In.: «Farà notizia solo in un caso?»

Il collettivo femminista: «Non parlarne non è casuale, né neutro: è una scelta politica. È il riflesso di una gerarchia delle vite che decide quali scomparse meritano attenzione e quali possono essere lasciate nell’ombra»

Antonio Clausi
Quell'imbarazzante silenzio su Angelica Causil rotto solo dalle Fem.In.: «Farà notizia solo in un caso?»
Le motivazioni

Diciassette minuti per uccidere Bellocco, la sentenza Doppia Curva ricostruisce l’omicidio: «No alle aggravanti per Beretta»

Nelle motivazioni il film del delitto dall’arrivo del rampollo del clan alla palestra Testudo alle 10:44 fino all’intervento dei carabinieri alle 11:01. Filmati, testimonianze e consulenze medico-legali confermano come il capo ultrà dell’Inter pentito abbia colpito mortalmente il calabrese all’interno della Smart: letali le ferite al collo
Pablo Petrasso
Diciassette minuti per uccidere Bellocco, la sentenza Doppia Curva ricostruisce l’omicidio: «No alle aggravanti per Beretta»\n
Il caso

Catanzaro, soldi spariti dai conti dell’Ordine degli avvocati: il Tesoriere si dimette e presenta autodenuncia

Daniela Rodolà ha riconosciuto presunti mancati versamenti impegnandosi alla restituzione delle somme. Il Consiglio ha presentato denuncia-querela alla Procura
Redazione Cronaca
Catanzaro, soldi spariti dai conti dell’Ordine degli avvocati: il Tesoriere si dimette e presenta autodenuncia\n
La sentenza

Dormiva davvero su una panchina? Ecco cosa ha stabilito il Tribunale di Cosenza

Il giudice monocratico ha condannato Tripargoletti e un sindacalista UGL: risarcimento all’azienda LAV Service
Redazione
Dormiva davvero su una panchina? Ecco cosa ha stabilito il Tribunale di Cosenza\n
Secondo grado

Reset, il processo non è finito: 76 imputati a giudizio in appello, la Dda rilancia anche sulle assoluzioni | NOMI

Fissata al 19 marzo 2026 l’udienza di secondo grado della maxi inchiesta sulla ’ndrangheta cosentina: sotto esame anche le posizioni assolte in primo grado
Antonio Alizzi
Reset, il processo non è finito: 76 imputati a giudizio in appello, la Dda rilancia anche sulle assoluzioni | NOMI
1
...
PIÙ LETTI
1
Nuove toghe

Cosenza, Paola e Castrovillari: ecco i nomi dei nuovi giudici e pm che hanno giurato nei tre tribunali

2

Maxi operazione antidroga: coinvolta anche Cosenza, 384 arresti

3

Rinascita Scott, oggi la sentenza d'appello per oltre 200 imputati - NOMI

4

Rinascita Scott: scarcerati 37 imputati dopo la sentenza di secondo grado

5
poltrone

Greco (Lega), Brutto (Fdi), Rosa (Noi Moderati) e Santoianni (FI) presidenti di commissione in Regione