Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Le attività non si limitano all’avviamento sportivo, ma rappresentano un vero e proprio percorso educativo. Attraverso il gioco, il movimento e l’allenamento, i bambini imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, la gestione delle emozioni, il valore dell’impegno e della responsabilità
Gli attaccanti di Bisignano, Cassano Sybaris e Sersale conquistano il posto tra i migliori del quattordicesimo turno. Tra i pali Senatore del Rende, che incassa tre gol ma è protagonista di ottimi interventi e para anche un rigore
Quinta vittoria consecutiva e dodici risultati utili di fila per i delfini, che nel 14esimo turno battono 3-2 la Reggioravagnese: «I ragazzi l'hanno voluta fortemente, contro un avversario fisico e strutturato»
Grande prova del giovane Violi del Brancaleone, autore di un gran gol, così come quello di Vico. Tripletta per Fioretti, e la Rossanese torna a vincere. Ecco la formazione ideale del quattordicesimo turno
I tirrenici perdono 2-1 in casa del Soriano Fabrizia e si vedono scavalcare in classifica dai giallorossi che superano 3-2 la Reggioravagnese. In coda vincono Rossanese (7-0 al Cittanova) e Castrovillari (2-0 alla Gioiese)
VIDEO | Durante il match al “Ceravolo” va in scena l’iniziativa solidale della CMC: centinaia di pupazzi lanciati in campo e raccolti per essere donati ai più piccoli. Anche i tifosi ospito hanno partecipato
Vent’anni, cosentina doc e già punto di riferimento. La capitana parla del momento storico del club, del rapporto con coach Occhione e delle sfide che attendono la squadra: «Il gruppo è la nostra forza»
Un progetto sportivo e culturale rimette al centro i giovani calabresi: solo under 20 in Serie C, tra sacrificio, studio e sogni condivisi. La voce di Andrea Cortese racconta una sfida che va oltre il campo
Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, i lupi rispondono con Saponara all’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Vidal. Nel secondo tempo il gol vittoria dei campani firmato da Delmestre
Il Corigliano fa visita al Sersale, il Mesoraca contro il Cotronei spera nel sorpasso sulla PLM Morrone che affronta l’ostico Kratos Bisignano. Per Acri, Bisignano e Campora servono punti salvezza. Il programma del quattordicesimo turno
La società rossoblù punta su esperienza e solidità: il ritorno del centrocampista e l’arrivo del difensore mirano a rafforzare reparto mediano e retroguardia, elementi chiave per ritrovare fiducia e risultati