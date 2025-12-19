Social
Sport

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»

19 dicembre, 2025
promozione · trebisacce
INCLUSIONE E CRESCITA COLLETTIVA

Verbicaro, quando lo sport è educazione, inclusione e comunità: il progetto della Polisportiva Gama Scalea

Le attività non si limitano all’avviamento sportivo, ma rappresentano un vero e proprio percorso educativo. Attraverso il gioco, il movimento e l’allenamento, i bambini imparano il rispetto delle regole, la collaborazione, la gestione delle emozioni, il valore dell’impegno e della responsabilità
Francesca Lagatta
Verbicaro, quando lo sport è\u00A0educazione, inclusione e comunità: il progetto della Polisportiva Gama Scalea\n
Evento storico

La Fiamma Olimpica attraversa Cosenza: città pronta a vivere un giorno simbolico

Domenica 21 dicembre il passaggio della Fiamma dei Giochi di Milano Cortina 2026 con modifiche alla viabilità
Redazione
La Fiamma Olimpica attraversa Cosenza: città pronta a vivere un giorno simbolico\n
Dilettanti Calabria

Coppa Italia Dilettanti, la finale tra DB Rossoblu Luzzi e Deliese al “Luigi Razza” di Vibo 

La sfida per il trofeo è in programma domenica 4 gennaio alle ore 14.30. Ai supporters cosentini sarà destinata la tribuna, mentre alla tifoseria reggina la gradinata
Redazione
Coppa Italia Dilettanti, la finale tra\u00A0DB Rossoblu\u00A0Luzzi e Deliese al “Luigi Razza” di Vibo\u00A0\n
L’intervista

Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO

Il direttore sportivo racconta negli studi di Cosenza Channel il progetto che ha portato la neopromossa al comando dell’Eccellenza: «È frutto del lavoro condiviso con lo staff e con una società seria»
Francesco Roberto Spina
Trebisacce da favola, Rugiano a LaC: «Nulla è casuale, tutto nasce dalla programmazione» | VIDEO\n

Sport

Atto conclusivo

Coppa Italia Femminile, domenica a Catanzaro si assegna il trofeo regionale

Al Centro Tecnico Federale sfida decisiva tra Eugenio Coscarello Castrolibero e Reggina: calcio d’inizio alle ore 15
Redazione Sport
Coppa Italia Femminile, domenica a Catanzaro si assegna il trofeo regionale\n
Le decisioni

Eccellenza sotto la lente del giudice sportivo: DB Rossoblù Luzzi–Paolana da ripetere

Il risultato della gara del 7 dicembre non viene omologato: il match sarà rigiocato. Ecco tutti i provvedimenti in Eccellenza e Promozione 
Redazione
Eccellenza sotto la lente del giudice sportivo: DB Rossoblù Luzzi–Paolana da ripetere\n\n\n
News e trattative

Eccellenza, clamoroso blitz di mercato del Praiatortora: a un passo l'attaccante brasiliano Amarildo Leirosa

Sfumata la pista Furina, il club tirrenico sarebbe vicinissimo al possente attaccante brasiliano, vice-cannoniere del campionato con dodici reti
Vincenzo Primerano
Eccellenza, clamoroso blitz di mercato del Praiatortora:\u00A0a un passo l'attaccante brasiliano Amarildo Leirosa
Il percorso

La Calabria accoglie la Fiamma Olimpica in tre giornate di staffetta: tutte le tappe che coinvolgono la regione

Dal 19 al 21 dicembre 2025, la Fiamma dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà nove comuni calabresi, valorizzando storia, cultura e talenti locali
Redazione Sport
La Calabria accoglie la Fiamma Olimpica in tre giornate di staffetta:\u00A0tutte le tappe che coinvolgono la regione\n
I migliori del turno

Promozione A, doppiette di Domanico e Cecreta: attacco da sogno (insieme a Hilario Mena) nella Top 11 di LaC

Gli attaccanti di Bisignano, Cassano Sybaris e Sersale conquistano il posto tra i migliori del quattordicesimo turno. Tra i pali Senatore del Rende, che incassa tre gol ma è protagonista di ottimi interventi e para anche un rigore
Francesco Roberto Spina
Promozione A, doppiette di Domanico e Cecreta: attacco da sogno (insieme a Hilario Mena)\u00A0nella Top 11 di LaC\n
primato solitario

Eccellenza, la favola del Trebisacce continua. Giallorossi in vetta, Rugiano: «Vogliamo divertirci e goderci il momento»

Quinta vittoria consecutiva e dodici risultati utili di fila per i delfini, che nel 14esimo turno battono 3-2 la Reggioravagnese: «I ragazzi l'hanno voluta fortemente, contro un avversario fisico e strutturato»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la favola del Trebisacce continua. Giallorossi in vetta, Rugiano: «Vogliamo divertirci e goderci il momento»\n
i migliori

Top 11 Eccellenza, la vetta del Trebisacce passa (anche) da Kerve. Lo Stilomonasterace sprinta con Bubacar 

Grande prova del giovane Violi del Brancaleone, autore di un gran gol, così come quello di Vico. Tripletta per Fioretti, e la Rossanese torna a vincere. Ecco la formazione ideale del quattordicesimo turno
Vincenzo Primerano
Top 11 Eccellenza, la vetta del Trebisacce passa (anche) da Kerve. Lo Stilomonasterace sprinta con Bubacar\u00A0\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il Praiatortora cade a Soriano. Il Trebisacce vince e si prende la vetta: i risultati del 14° turno

I tirrenici perdono 2-1 in casa del Soriano Fabrizia e si vedono scavalcare in classifica dai giallorossi che superano 3-2 la Reggioravagnese. In coda vincono Rossanese (7-0 al Cittanova) e Castrovillari (2-0 alla Gioiese)
Redazione Sport
Eccellenza, il Praiatortora cade a Soriano. Il Trebisacce vince e si prende la vetta: i risultati del 14° turno\n
Calcio a 5

Futsal Serie A2: Città di Acri e Blingink Soverato, doppio sorriso calabrese nel nono turno

I rossoneri cosentini espugnano Castel Volturno 5-2, mentre i catanzaresi superano in casa la GEAR Piazza Armerina 5-3, muovendo la classifica e restando in corsa per la salvezza.
F.R.S.
Futsal Serie A2: Città di Acri e Blingink Soverato, doppio sorriso calabrese nel nono turno\n
news e trattative

Dilettanti, il Trebisacce si regala il finlandese Mekki. La Rossanese annuncia Pizzoleo, il Cittanova Sinopoli

La compagine giallorossa si fa il regalo di Natale con l'ingaggio dell'attaccante, mentre i rossoblù presentano il roccioso difensore
Vincenzo Primerano
Dilettanti,\u00A0il Trebisacce si regala il finlandese Mekki. La Rossanese annuncia Pizzoleo, il Cittanova Sinopoli\n
Il gesto

Catanzaro-Avellino, dalla Curva Massimo Capraro piovono peluche: lo stadio si ferma e abbraccia i bambini

VIDEO | Durante il match al “Ceravolo” va in scena l’iniziativa solidale della CMC: centinaia di pupazzi lanciati in campo e raccolti per essere donati ai più piccoli. Anche i tifosi ospito hanno partecipato
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Avellino, dalla Curva Massimo Capraro piovono peluche: lo stadio si ferma e abbraccia i bambini\n
L’intervista

Smile Cosenza Pallanuoto, Federica Morrone: «Rappresentare la mia città è un onore enorme» | VIDEO

Vent’anni, cosentina doc e già punto di riferimento. La capitana parla del momento storico del club, del rapporto con coach Occhione e delle sfide che attendono la squadra: «Il gruppo è la nostra forza»
Francesco Roberto Spina
Smile Cosenza Pallanuoto, Federica Morrone: «Rappresentare la mia città è un onore enorme» | VIDEO\n
Sport

La pallavolo rinasce a Cosenza: una squadra di ragazzi per ripartire

Un progetto sportivo e culturale rimette al centro i giovani calabresi: solo under 20 in Serie C, tra sacrificio, studio e sogni condivisi. La voce di Andrea Cortese racconta una sfida che va oltre il campo
Ernesto Mastroianni
La pallavolo rinasce a Cosenza: una squadra di ragazzi per ripartire\n
Sport

Futsal, la Pirossigeno Cosenza lotta ma non basta: il Sala Consilina vince 2-1

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, i lupi rispondono con Saponara all’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Vidal. Nel secondo tempo il gol vittoria dei campani firmato da Delmestre
Futsal, la Pirossigeno Cosenza lotta ma non basta: il Sala Consilina vince 2-1\n
Dilettanti Calabria

Promozione A, la penultima d'andata accende la lotta al vertice e in coda alla classifica

Il Corigliano fa visita al Sersale, il Mesoraca contro il Cotronei spera nel sorpasso sulla PLM Morrone che affronta l’ostico Kratos Bisignano. Per Acri, Bisignano e Campora servono punti salvezza. Il programma del quattordicesimo turno
Franco Sangiovanni
Promozione A,\u00A0la penultima d'andata accende la lotta al vertice e in coda alla classifica\n
Sport e territorio

Nasce a Cosenza la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport cittadino

Presentato al Museo Multimediale il progetto che unisce eccellenza, settori giovanili e multidisciplinarietà. Al centro la Serie A1 femminile di pallanuoto
Redazione
Nasce a Cosenza la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport cittadino\n
eccellenza calabria

Rossanese in crisi: sei ko di fila, ecco Castellano e Pizzoleo per invertire la rotta

La società rossoblù punta su esperienza e solidità: il ritorno del centrocampista e l’arrivo del difensore mirano a rafforzare reparto mediano e retroguardia, elementi chiave per ritrovare fiducia e risultati
Franco Sangiovanni
Rossanese in crisi: sei ko di fila, ecco Castellano e Pizzoleo per invertire la rotta\n
le partite

Eccellenza, il quattordicesimo turno: Trebisacce-Reggioravagnese è sfida d’alta quota. Paolana e DBR Luzzi, vietato sbagliare

La capolista Praiatortora farà visita al Soriano Fabrizia, mentre è da tripla lo scontro tra Palmese e Bocale. Gioiese-Castrovillari da ultima spiaggia
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il quattordicesimo turno: Trebisacce-Reggioravagnese è sfida d’alta quota. Paolana e DBR Luzzi, vietato sbagliare\n
L’intervista

Storica DB Rossoblù: è finale di Coppa Italia Dilettanti. Magarò: «Traguardo enorme per una neopromossa»

La squadra del presidente Gencarelli supera l’Altomonte e centra la prima finale della sua storia. Il tecnico dei luzzesi: «Grande soddisfazione per tutti noi»
Franco Sangiovanni
Storica DB Rossoblù: è finale di Coppa Italia Dilettanti. Magarò:\u00A0«Traguardo enorme per una neopromossa»\n
L’intervista

Eccellenza, Praiatortora deciso a restare in vetta. Petrone: «Vogliamo essere protagonisti»

Il capitano e attaccante del club tirrenico parla anche della stagiorne dal punto di vista personale: «Sul piano realizzativo mi aspettavo di più, ma so che posso fare molto meglio»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Praiatortora deciso a restare in vetta. Petrone: «Vogliamo essere protagonisti»\n\n\n
