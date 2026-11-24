Due erano stati scarcerati dalla casa circondariale di Rossano e risultano indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il terzo è stato rintracciato sul territorio. Disposti i trasferimenti nei Cpr di Palazzo San Gervasio e Caltanissetta
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Tre cittadini stranieri, risultati irregolarmente presenti sul territorio nazionale, sono stati individuati dalla Polizia di Stato e trasferiti nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, e Pian del Lago, a Caltanissetta.
L'operazione rientra nell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare condotta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Cosenza, attraverso controlli sul territorio e verifiche all'interno degli istituti penitenziari.
Due dei cittadini stranieri destinatari dei provvedimenti, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, erano stati scarcerati dalla casa circondariale di Rossano. Entrambi sono stati trasferiti nel Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in Basilicata.
Il terzo, rintracciato nel corso dei controlli sul territorio, risulta gravato, secondo quanto riferito dalla Questura, da gravi precedenti penali e/o di polizia. Per lui è stato disposto il trasferimento presso il Cpr di Pian del Lago, in Sicilia.
L'attività si inserisce nel quadro delle verifiche condotte dalla Questura di Cosenza sul rispetto delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri sul territorio nazionale.
Non sono state rese note le nazionalità dei tre destinatari dei provvedimenti, né le tempistiche previste per gli eventuali rimpatri.