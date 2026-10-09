Erano andati a caccia di porcini ieri mattina, ma non hanno fatto rientro. Fondamentale l’intervento dei Vigili del fuoco e del gruppo cinofili che ha rintracciato le loro posizioni

Il periodo è quello propizio e la Sila non tradisce mai. Capita spesso, però, che addentrandosi un po’ più del dovuto nei boschi, si perda la bussola e ci si ritrovi a passare la notte in mezzo alla vegetazione. È quanto accaduto a due fungaioli attempati, di 89 e 92 anni, che ieri mattina sono partiti da casa verso le 10 per riempire di porcini i loro panieri.

Non vedendoli rientrare in orari consoni, i familiari hanno dato l’allarme facendo sì che si mettesse in moto la classica macchina dei soccorsi coordinata dai Vigili del fuoco. Sono stati rintracciati questa mattina, sani e salvi, nella parte cosentina della Sila Piccola. Fondamentale il supporto del gruppo cinofili che sono riusciti ad individuare il punto esatto in cui si trovavano.