Paura nel pomeriggio a Isola Capo Rizzuto (KR), dove un violento incendio ha colpito un edificio scolastico in fase di costruzione. Le fiamme, partite dal tetto, hanno rapidamente avvolto l’intera struttura, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, con personale della sede centrale e del distaccamento di Petilia Policastro, affiancati da una squadra proveniente da Sellia Marina (CZ).

L’intervento ha visto impegnati oltre 20 operatori con un ingente schieramento di mezzi: tre autopompe serbatoio, tre autobotti per il rifornimento idrico, un’autoscala, un automezzo NBCR per il supporto ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie e tre pick-up con modulo antincendio.

Le operazioni, tuttora in corso, puntano alla completa estinzione del rogo e alla successiva bonifica dell’area, per evitare la ripresa delle fiamme. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza e per garantire la sicurezza dell’area.