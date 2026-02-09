Indagini in corso per capire se si tratti di una persona scomparsa negli ultimi anni, ma l’unica certezza è che il corpo era in mare da molto tempo

Mistero e attesa a Scalea dopo il ritrovamento di un cadavere sulla spiaggia. Il corpo, rinvenuto ieri mattina in avanzato stato di decomposizione, non consente al momento di stabilire né il sesso né la provenienza della persona. Per questo motivo sarà necessario un esame genetico, ritenuto decisivo per fare chiarezza sull’identità della salma. Il ritrovamento è avvenuto sull’arenile all’altezza del Lido Nausicaa, in prossimità dell’area sud della cittadina tirrenica. Secondo le prime informazioni, il corpo sarebbe stato restituito dal mare in burrasca che nelle ultime ore ha interessato l’intero tratto di costa.

L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando alcuni passanti hanno notato la presenza del cadavere sulla spiaggia e hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Scalea e gli uomini della scientifica per i primi rilievi. Le indagini sono curate dal capitano dei Carabinieri Alessandro Francesco Senatore, mentre il coordinamento investigativo è affidato al Procuratore generale della Procura di Paola, Domenico Fiordalisi. Al momento, sull’esito degli accertamenti vige il massimo riserbo.

Unico elemento certo emerso finora è che il corpo si trovava in mare da molti mesi. Lo stato avanzato di decomposizione rende impossibile qualsiasi riconoscimento visivo e complica notevolmente il lavoro degli investigatori. Da qui la necessità di procedere con analisi genetiche e autopsia per stabilire innanzitutto il sesso e, successivamente, tentare di risalire all’identità. L’attenzione degli inquirenti, qualora i risultati viaggino in tale direzione, sarà nel caso rivolta anche alla comparazione con i numerosi casi di persone scomparse negli ultimi anni nella zona e nel comprensorio tirrenico cosentino.

Le sparizioni registrate nel tempo sono state diverse e solo l’esito degli esami potrà chiarire se il cadavere ritrovato a Scalea sia riconducibile a uno di questi casi. Nelle prossime ore si attendono ulteriori sviluppi dagli accertamenti medico legali e scientifici, che potrebbero fornire i primi elementi utili a sciogliere un giallo che ha scosso la comunità locale.