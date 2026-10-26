Slot machine, blitz a Cosenza

La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata dai difensori Giuseppe De Marco, Cristian Cristiano e Francesco Santelli. La precedente condanna a 12 anni era stata annullata dalla Cassazione con rinvio sul trattamento sanzionatorio e sull’applicazione della giustizia riparativa
L’iniziativa è la prima di una serie annunciata dall’amministrazione Iacobini. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica farà il punto dopo gli ultimi fatti di sangue, in attesa della verità giudiziaria
Il 64enne è vigile e avrebbe già risposto alle domande degli investigatori. I carabinieri cercano elementi utili a identificare gli autori dell’agguato di contrada Lattughelle e a ricostruire il movente dell’omicidio. Ma la pista mafiosa resta la più probabile
Il 64enne si trova nell’ospedale di Cosenza, dove è stato trasferito dopo un primo intervento chirurgico a Rossano. Lui e sua moglie, unica vittima del blitz armato, si trovavano a bordo della propria auto quando i killer sono entrati in azione
Il Tribunale di Castrovillari ha assolto D.F.V., presidente del Cda di una società agricola con sede ad Adrano. Era accusato di aver impiegato un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno nell’ambito di un contratto di servizi per la raccolta degli agrumi
Il religioso calabrese scomparso nel 1995 è tra i sei nuovi servi di Dio per i quali il Pontefice ha autorizzato i decreti sulle virtù eroiche. Il riconoscimento rappresenta una tappa nel percorso verso la beatificazione