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Cronaca

Slot machine, blitz a Cosenza

26 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
gioco sporco

«Patto corruttivo e giocate a nero»: Capomolla illustra la maxifrode sulle slot machine a Cosenza

Il Procuratore della Repubblica spiega il perché del blitz nel comparto dei giochi e parla della rete delle schede clonate negli apparecchi telematici
Redazione
«Patto corruttivo e giocate a nero»: Capomolla illustra la maxifrode sulle slot machine a Cosenza\n
IL BLITZ

Cosenza, il trucco delle slot machine: schede clonate e controlli anticipati | VIDEO

Quindici persone raggiunte da misure cautelari. Secondo l'ipotesi investigativa, un funzionario avrebbe avvertito l'imprenditore delle verifiche per consentire di occultare i dispositivi irregolari.
Redazione
Cosenza, il trucco delle slot machine: schede clonate e controlli anticipati | VIDEO\n
GIUSTIZIA

Duplice tentato omicidio a Diamante, i fratelli De Rose ammessi alla giustizia riparativa

La Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto l’istanza presentata dai difensori Giuseppe De Marco, Cristian Cristiano e Francesco Santelli. La precedente condanna a 12 anni era stata annullata dalla Cassazione con rinvio sul trattamento sanzionatorio e sull’applicazione della giustizia riparativa
Redazione
Duplice tentato omicidio a Diamante, i fratelli De Rose ammessi alla giustizia riparativa\n
Il caso internazionale

Torano Castello, negata l’estradizione in Brasile di Tagliaferro: il giudice de Moraes ne ordinò l’arresto perché «accusato»

Per la Corte di Catanzaro, il magistrato coinvolto nelle rivelazioni non garantiva imparzialità. Accolta la tesi della difesa rappresentata dall’avvocato Roberto Le Pera
Antonio Alizzi
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Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
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I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
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Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre 2026
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24 ottobre 2026
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23 ottobre 2026
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Cronaca

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23 ottobre 2026
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Slot machine, blitz a Cosenza

26 ottobre 2026
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Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Appello al territorio

«Questa è l’ora del coraggio»: il vescovo Savino esorta la comunità a reagire dopo l’agguato a Cassano

Il presule ricorda il grido di Giovanni Paolo II ad Agrigento e la scomunica pronunciata da Papa Francesco a Sibari nel 2014: «Mai più potere malavitoso, mai più ‘ndrangheta»
Franco Sangiovanni
«Questa è l’ora del coraggio»:\u00A0il vescovo Savino esorta la comunità a reagire dopo l’agguato a Cassano\n
Allarme criminalità

«Giù le mani dalla città»: Cassano all’Ionio rompe il silenzio. Giovedì il caso arriva in Prefettura a Cosenza

L’iniziativa è la prima di una serie annunciata dall’amministrazione Iacobini. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica farà il punto dopo gli ultimi fatti di sangue, in attesa della verità giudiziaria
Franco Sangiovanni
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‘Ndrangheta nella Sibaritide

Agguato a Cassano, Cgil e Cisl: più sicurezza, lavoro e opportunità per i giovani

Dopo l’uccisione di Silvana Sibarelli e il tentato omicidio del boss Damiano Pepe, i sindacati chiedono attenzione alla Prefettura e annunciano la partecipazione all’assemblea pubblica.
Redazione
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La decisione

Rapina a una minorenne, imputato assolto dopo oltre dieci anni dai fatti

L’uomo aveva trascorso oltre un anno ai domiciliari. La difesa ha contestato l’attendibilità del racconto e dei riconoscimenti della ragazza
Redazione
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Indagini in corso

Rossano, incendio nel parcheggio multipiano: in fiamme biciclette comunali abbandonate

Rogo nella tarda serata di ieri in piazza Bernardino Le Fosse. Intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Si sospetta un incendio doloso
Matteo Lauria
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Le motivazioni

Reset, ecco perché l’appello della Dda è inammissibile: il deposito cartaceo ferma l’impugnazione contro 28 assoluzioni

I pm di Catanzaro aveva segnalato problemi informatici. Per la Corte non è provato che impedissero il deposito telematico fino alla scadenza
Antonio Alizzi
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L’ordinanza

Cosenza, quindici misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: due indagati agli arresti domiciliari | NOMI

Il gip Ferrucci dispone anche un divieto di dimora, obblighi di firma e misure interdittive. Respinte le richieste per altre tre persone
Antonio Alizzi
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Cosa c’è nelle carte dell’inchiesta

Slot truccate a Cosenza, dal sequestro alle ammissioni: il retroscena delle quindici misure

Dopo il sequestro, Spadafora fece altri nomi. L’inchiesta sulle macchinette approda alle misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi
Antonio Alizzi
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gaming

Cosenza, inchiesta sulle slot machine: 15 persone raggiunte da misure cautelari

Presunti illeciti nella gestione degli apparecchi da gioco con vincite in denaro: tra le ipotesi di reato associazione a delinquere, corruzione e truffa aggravata ai danni dello Stato
Redazione
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Il sequestro

Beni per 300mila euro confiscati a Isola Capo Rizzuto, padre e figlio sottoposti a sorveglianza speciale

Le indagini economico-patrimoniali, coordinate dalla Dda di Catanzaro e svolte dal Nucleo Pef-Gico, hanno ricostruito la provenienza illecita delle risorse impiegate per l'acquisto degli immobili
Redazione
Beni per 300mila euro confiscati a Isola Capo Rizzuto, padre e figlio sottoposti\u00A0a sorveglianza speciale\n
Fascicolo aperto

Agguato a Damiano Pepe, i killer hanno sparato 30 colpi contro il boss uccidendo la moglie: domani atti alla Dda 

Il 64enne è vigile e avrebbe già risposto alle domande degli investigatori. I carabinieri cercano elementi utili a identificare gli autori dell’agguato di contrada Lattughelle e a ricostruire il movente dell’omicidio. Ma la pista mafiosa resta la più probabile
Redazione Cronaca
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Indagini in corso

Agguato a Damiano Pepe, stabili le condizioni del boss: ecco come è scampato al fuoco del commando

Il 64enne si trova nell’ospedale di Cosenza, dove è stato trasferito dopo un primo intervento chirurgico a Rossano. Lui e sua moglie, unica vittima del blitz armato, si trovavano a bordo della propria auto quando i killer sono entrati in azione
Redazione Cronaca
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GIUSTIZIA

Caporalato a Corigliano-Rossano, assolto imprenditore siciliano: il pm aveva chiesto sei mesi

Il Tribunale di Castrovillari ha assolto D.F.V., presidente del Cda di una società agricola con sede ad Adrano. Era accusato di aver impiegato un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno nell’ambito di un contratto di servizi per la raccolta degli agrumi
Redazione
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il commento

La ‘ndrangheta vive sulla Terra, la politica sulla Luna

L’esercito invocato, la tolleranza zero annunciata: dopo l’ennesimo agguato arrivano le parole. Per rafforzare investigatori e tribunali, invece, si aspetta
Antonio Alizzi
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Scomparsa

Rende, apprensione per Rahel: la giovane studentessa etiope non dà notizie dal 19 ottobre

La ragazza frequenta il campus dell’Università della Calabria. Il telefono risulta spento e gli ultimi avvistamenti risalirebbero alla zona delle Maisonettes
Redazione
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Le dichiarazioni

Agguato mafioso a Cassano, monsignor Savino: «La condanna deve essere netta, non lasciamo spazio alla paura»

Il vescovo di Cassano e vicepresidente della Cei dopo la morte di Silvana Sibarelli e il ferimento di Damiano Pepe: «Assumetevi le responsabilità del male compiuto». Lunedì incontro pubblico
Redazione
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‘ndrangheta di sangue

Sibaritide, una scia di sangue senza fine: dodici morti tra omicidi, agguati e scomparse

Dal delitto Portoraro all’uccisione di Silvana Sibarelli: il territorio vive con angoscia questo momento. La pax mafiosa ormai fa parte del passato
Antonio Alizzi
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Il religioso calabrese scomparso nel 1995 è tra i sei nuovi servi di Dio per i quali il Pontefice ha autorizzato i decreti sulle virtù eroiche. Il riconoscimento rappresenta una tappa nel percorso verso la beatificazione
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Agguato a Cassano, Damiano Pepe e la moglie colpiti davanti al cancello di casa mentre rientravano

I coniugi raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Silvana Sibarelli morta sul colpo, il boss ferito alle spalle e alla clavicola
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Intervista esclusiva

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politico-giudiziaria». E attacca Caruso, Succurro e Occhiuto | VIDEO

L'ex sindaco di Rende punta il dito contro il primo cittadino di Cosenza, l'ex presidente della Provincia di Cosenza e l'attuale governatore della Calabria
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