Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

Una Ford Puma nera è finita contro un muretto sulla provinciale 184, in località Settarie. Il presidio dei vigili del fuoco di Acri, a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente, è attualmente chiuso: i soccorsi sono attesi da Cosenza
Mandati di pagamento senza giustificazione contabile e trasferimenti sui conti personali: l’inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche tra il 2021 e il 2024. La Finanza ha sottoposto a sequestro anche denaro contante, monili e lingotti d’oro
La scossa di magnitudo 5.0 al largo delle Eolie ha fatto scattare il sistema di allertamento per i comuni costieri. L’allerta verde è rientrata dopo le verifiche di Ingv e Ispra: «Prosegue comunque il monitoraggio, sequenze sismiche in corso»
Dopo la forte scossa di magnitudo 5.0 delle 12.19, attivate le procedure di sicurezza in diversi istituti cittadini. Studenti fuori dalle aule e comunicazioni alle famiglie. Diramata anche un'allerta di livello verde per la Calabria
Alessandra e Francesco, agricoltori di Cerisano, raccontano l’emozione provata al presidio di Rende dopo le parole di Rosa: «Un pugno nello stomaco, ma anche tanto orgoglio». E chiedono alle istituzioni di abbassare i costi quotidiani e sanitari
Dall’accordo per piegare la Regione agli interessi elettorali al «patto del Nozzularu», il pm ricostruisce il sistema di potere che avrebbe legato l’ex governatore Oliverio a Devona, Adamo e Romeo, mentre su Sculco pesa la contestazione dello scambio elettorale politico-mafioso e i rapporti con esponenti dei clan crotonesi
Corteo pacifico tra cori e striscioni contro il governo Meloni, al fianco di agricoltori e autotrasportatori. In piazza anche Gaia, che festeggia i suoi 18 anni manifestando per il futuro della sua generazione
Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
I due uomini, di 59 e 72 anni e originari della provincia di Cosenza, avevano perso l’orientamento durante una battuta di caccia. Individuati sul sentiero CAI 403, sono stati riaccompagnati a Camigliatello Silano
La scelta è maturata in serata, a seguito di un confronto convocato nel presidio di Lamezia Terme da Fedralog. Si è deciso per lo scioglimento dei presidi, per domani è atteso un Cdm che dovrà adottare misure urgenti per il settore dei trasporti e agricoltura
Il pm Alessandro Rho ha richiesto anche una condanna a 4 anni e 6 mesi per l'ex vice presidente calabrese Nicola Adamo, e per l’ex consigliere Sebi Romeo. Cinque anni invocati per Flora Sculco, 3 anni e 6 mesi per Domenico Pallaria
Quasi nove ore di udienza davanti alla Corte d’Assise presieduta dal presidente Lucente. Contestate l’attendibilità del (presunto) collaboratore poi deceduto e la ricostruzione degli spostamenti degli imputati
L’allarme di Gino Noto, ad di Az spa: ortofrutta e pescheria scarseggiano, con i tir bloccati nei presidi. «Se la situazione non finisce subito ci saranno seri problemi». Chiesto un intervento per ripristinare le consegne