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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Attimi di paura

Acri, auto fuori strada: 22enne bloccato nell’abitacolo, sul posto l’elisoccorso e attesi i vigili del fuoco

Una Ford Puma nera è finita contro un muretto sulla provinciale 184, in località Settarie. Il presidio dei vigili del fuoco di Acri, a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente, è attualmente chiuso: i soccorsi sono attesi da Cosenza
Francesco Roberto Spina
Acri, auto fuori strada: 22enne bloccato nell’abitacolo, sul posto l’elisoccorso e attesi i vigili del fuoco\n
Trema la terra

Terremoto in Calabria: sciame sismico al largo del Tirreno tra ieri e oggi, l’ultima forte scossa di magnitudo 5

Diverse le scosse registrate negli ultimi giorni dall'Ingv. Paura e gente in strada nel Reggino dove il sisma è stato avvertito
Redazione Attualità
Terremoto in Calabria: sciame sismico al largo del Tirreno tra ieri e oggi, l’ultima forte scossa\u00A0di magnitudo 5\n
L’INDAGINE

Sequestro da 1,2 milioni di euro: quattro dipendenti comunali indagati a Scalea | VIDEO

Mandati di pagamento senza giustificazione contabile e trasferimenti sui conti personali: l’inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche tra il 2021 e il 2024. La Finanza ha sottoposto a sequestro anche denaro contante, monili e lingotti d’oro
REDAZIONE
Sequestro da 1,2 milioni di euro: quattro dipendenti comunali indagati a Scalea | VIDEO
Nella Sibaritide

Domenico Pepe ricoverato a Cosenza ma non è in pericolo di vita. Nell’agguato uccisa la moglie 60enne

Il commando formato da almeno due persone. Il boss 64enne è ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide
Redazione Cronaca
Domenico Pepe ricoverato a Cosenza ma non è in pericolo di vita. Nell’agguato uccisa la moglie 60enne\n

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I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

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Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

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«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

22 ottobre 2026
Ore 13:41
«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO
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A Cosenza corteo studentesco, cori contro Meloni e Vannacci

22 ottobre 2026
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Sangue nella Sibaritide

Agguato tra Corigliano e Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Ferito il 64enne

Commando armato nell'abitazione di “Tripolino” a Lattughelle, tornato libero dopo oltre 26 anni di carcere. La donna è morta, lui è ricoverato a Cosenza
Matteo Lauria
Agguato tra Corigliano e Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Ferito il 64enne
LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Scalea, Russo sull’inchiesta: «Piena collaborazione, il Comune tutelerà i propri interessi»

Il sindaco interviene dopo il sequestro da 1,2 milioni e l’indagine che coinvolge quattro dipendenti comunali
Francesca Lagatta
Scalea, Russo sull’inchiesta: «Piena collaborazione, il Comune tutelerà i propri interessi»\n
Il caso

Spezzano della Sila, il Consiglio di Stato respinge la sospensiva sull’accesso agli atti su dehors e servizi igienici

Resta esecutiva la sentenza che impone al Comune di consegnare i documenti chiesti da Spizzirri. L’appello sarà deciso nel merito
Antonio Alizzi
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La precisazione

Terremoto nel Tirreno, la ProCiv spiega l’allerta tsunami: «Procedure precauzionali, nessun maremoto previsto»

La scossa di magnitudo 5.0 al largo delle Eolie ha fatto scattare il sistema di allertamento per i comuni costieri. L’allerta verde è rientrata dopo le verifiche di Ingv e Ispra: «Prosegue comunque il monitoraggio, sequenze sismiche in corso»
Redazione
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Dopo il sisma

Terremoto in Calabria, è allerta maremoto a Reggio: la Protezione Civile invita a stare lontani dalle coste. Evacuate le scuole

Dopo la forte scossa di magnitudo 5.0 delle 12.19, attivate le procedure di sicurezza in diversi istituti cittadini. Studenti fuori dalle aule e comunicazioni alle famiglie. Diramata anche un'allerta di livello verde per la Calabria
Silvio Cacciatore
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Palazzo Bachelet

Corte d’Assise di Cosenza, proposto Carpino: attesa la decisione del Plenum

L’attuale presidente della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Paola è stato indicato per succedere a Paola Lucente
Antonio Alizzi
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L’intervista

È diventata uno dei simboli della protesta in Calabria, i genitori della 12enne di Rende: «Per i nostri figli chiediamo solo serenità»

Alessandra e Francesco, agricoltori di Cerisano, raccontano l’emozione provata al presidio di Rende dopo le parole di Rosa: «Un pugno nello stomaco, ma anche tanto orgoglio». E chiedono alle istituzioni di abbassare i costi quotidiani e sanitari
Francesco Roberto Spina
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La requisitoria

Processo Glicine-Acheronte, Sculco e i rapporti con le cosche: «Ha dimostrato una certa familiarità con la ’ndrangheta»

Dall’accordo per piegare la Regione agli interessi elettorali al «patto del Nozzularu», il pm ricostruisce il sistema di potere che avrebbe legato l’ex governatore Oliverio a Devona, Adamo e Romeo, mentre su Sculco pesa la contestazione dello scambio elettorale politico-mafioso e i rapporti con esponenti dei clan crotonesi
Alessia Truzzolillo
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L’operazione

Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì: era nascosto in una comunità di recupero

VIDEO | L’uomo era ricercato dal novembre scorso nell’ambito dell’inchiesta della DDA di Milano sul traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America.
Redazione Cronaca
Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì:\u00A0era nascosto in una comunità di recupero\n
Protesta studentesca

Mille studenti in piazza a Cosenza, anche una mamma tra i ragazzi: «La famiglia non basta, i nostri figli non hanno riferimenti»

Corteo pacifico tra cori e striscioni contro il governo Meloni, al fianco di agricoltori e autotrasportatori. In piazza anche Gaia, che festeggia i suoi 18 anni manifestando per il futuro della sua generazione
Riccardo Montanaro
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Casa circondariale “Sergio Cosmai”

Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI

Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
Antonio Alizzi
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Il verdetto

Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera

La Corte d’Assise di Cosenza infligge 28 anni a Giorgio Arturi e 23 a Manuel Intrieri. La Dda aveva chiesto l’ergastolo per il presunto esecutore del delitto
Antonio Alizzi
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La dichiarazione

Reset, Pino Munno dopo l’assoluzione: «Si chiude un capitolo buio»

La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione della Dda. L’ex assessore: «La verità prima o poi viene fuori»
Redazione
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sani e salvi

Sila, due cacciatori si perdono sul Monte Giordanello: ritrovati dal Soccorso Alpino

I due uomini, di 59 e 72 anni e originari della provincia di Cosenza, avevano perso l’orientamento durante una battuta di caccia. Individuati sul sentiero CAI 403, sono stati riaccompagnati a Camigliatello Silano
Redazione
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Caos al presidio

Sciopero dei Tir, manifestante investito nel Cosentino: indaga la polizia

L’episodio è avvenuto ieri sera a Montalto Uffugo: l’uomo ha riportato ferite a una mano e lievi contusioni. Soccorso dai sanitari del 118 si è recato in ospedale per le cure del caso
Redazione Cronaca
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Fronte aperto

Sciopero dei Tir finito, gli agricoltori vanno avanti: «I presidi continuano, i delusi vengano con noi». E il gasolio arriva a 2,4 euro 

L’annuncio di Matteo Talarico (Mta) dopo lo sblocco deciso da Fedralog invita i trasportatori a protestare pacificamente a Falerna, Castrovillari, San Marco Argentano e Spezzano: «Avanti tutta»
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Mobilitazione sospesa

Revocato lo sciopero dei Tir, decisione in serata dopo sei giorni di blocchi: «Ora risposte o il 27 ripartiremo con più forza»

La scelta è maturata in serata, a seguito di un confronto convocato nel presidio di Lamezia Terme da Fedralog. Si è deciso per lo scioglimento dei presidi, per domani è atteso un Cdm che dovrà adottare misure urgenti per il settore dei trasporti e agricoltura
Luana Costa
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La requisitoria

Inchiesta Glicine-Acheronte, invocate 96 condanne e 4 assoluzioni: chiesti 21 anni per Sculco e 6 per Oliverio - NOMI

Il pm Alessandro Rho ha richiesto anche una condanna a 4 anni e 6 mesi per l'ex vice presidente calabrese Nicola Adamo, e per l’ex consigliere Sebi Romeo. Cinque anni invocati per Flora Sculco, 3 anni e 6 mesi per Domenico Pallaria
Alessia Truzzolillo
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Primo grado

Omicidio Aquino, concluse le discussioni delle difese: «Cufone non è attendibile». Domani la sentenza a Cosenza

Quasi nove ore di udienza davanti alla Corte d’Assise presieduta dal presidente Lucente. Contestate l’attendibilità del (presunto) collaboratore poi deceduto e la ricostruzione degli spostamenti degli imputati
Antonio Alizzi
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Appello alla prefettura

Calabria, supermercati Coop con gli scaffali vuoti: «Rifornimenti bloccati, tagliano le gomme ai camion nei blocchi illegali»

L’allarme di Gino Noto, ad di Az spa: ortofrutta e pescheria scarseggiano, con i tir bloccati nei presidi. «Se la situazione non finisce subito ci saranno seri problemi». Chiesto un intervento per ripristinare le consegne
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