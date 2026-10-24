Social
Home page>Cronaca>Manna dopo l'assoluzione...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

L'ex sindaco di Rende punta il dito contro il primo cittadino di Cosenza, l'ex presidente della Provincia di Cosenza e l'attuale governatore della Calabria

24 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
‘ndrangheta di sangue

Sibaritide, una scia di sangue senza fine: dodici morti tra omicidi, agguati e scomparse

Dal delitto Portoraro all’uccisione di Silvana Sibarelli: il territorio vive con angoscia questo momento. La pax mafiosa ormai fa parte del passato
Antonio Alizzi
Sibaritide, una scia di sangue senza fine: dodici morti tra omicidi, agguati e scomparse\n
Le dichiarazioni

Agguato mafioso a Cassano, monsignor Savino: «La condanna deve essere netta, non lasciamo spazio alla paura»

Il vescovo di Cassano e vicepresidente della Cei dopo la morte di Silvana Sibarelli e il ferimento di Damiano Pepe: «Assumetevi le responsabilità del male compiuto». Lunedì incontro pubblico
Redazione
Agguato mafioso a Cassano, monsignor Savino:\u00A0«La condanna deve essere netta, non lasciamo spazio alla paura»\n
Intervista esclusiva

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politico-giudiziaria». E attacca Caruso, Succurro e Occhiuto | VIDEO

L'ex sindaco di Rende punta il dito contro il primo cittadino di Cosenza, l'ex presidente della Provincia di Cosenza e l'attuale governatore della Calabria
Antonio Alizzi
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politico-giudiziaria». E attacca Caruso, Succurro e Occhiuto | VIDEO\n
La nomina

Un sacerdote della diocesi di Rossano-Cariati nella lista dei venerabili: Alessandro Vitetti riconosciuto da Papa Leone XIV

Il religioso calabrese scomparso nel 1995 è tra i sei nuovi servi di Dio per i quali il Pontefice ha autorizzato i decreti sulle virtù eroiche. Il riconoscimento rappresenta una tappa nel percorso verso la beatificazione
Redazione
Un sacerdote della diocesi di Rossano-Cariati nella lista dei venerabili: Alessandro Vitetti riconosciuto da Papa Leone XIV\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
Ore 16:10
I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza
Cronaca

Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre 2026
Ore 07:28
Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino
Società

«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

22 ottobre 2026
Ore 13:41
«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO
Cronaca

Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre 2026
Ore 07:28
Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino
Società

«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

22 ottobre 2026
Ore 13:41
«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
Ore 16:10
I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza
Cronaca

Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre 2026
Ore 07:28
Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino
Società

«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

22 ottobre 2026
Ore 13:41
«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO
Cronaca

Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»

24 ottobre 2026
Ore 10:12
Manna dopo l'assoluzione a Reset: «Contro di me una regia politica-giudiziaria»
Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

23 ottobre 2026
Ore 16:10
I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza
La dinamica

Agguato a Cassano, Damiano Pepe e la moglie colpiti davanti al cancello di casa mentre rientravano

I coniugi raggiunti da diversi colpi d’arma da fuoco. Silvana Sibarelli morta sul colpo, il boss ferito alle spalle e alla clavicola
Redazione Cronaca
Agguato a Cassano, Damiano Pepe e la moglie colpiti davanti al cancello di casa mentre rientravano\n
Scenari criminali

L'agguato mafioso contro Damiano Pepe mette la parola fine alle alleanze cassanesi nella Sibaritide

Il tentato omicidio del boss, ora ricoverato in Rianimazione, è solo l'ultimo fatto di sangue. Per capire il momento attuale bisogna ripartire dal delitto di Leonardo Portoraro ma servono rinforzi investigativi. Lo Stato deve fare la sua parte
Antonio Alizzi
L'agguato mafioso contro Damiano Pepe mette la parola fine alle alleanze cassanesi nella Sibaritide\n
Parla Iacobini

Agguato a Cassano, il sindaco: «Giù le mani dalla città, il mio è un grido di dolore e libertà»

Le parole del primo cittadino Iacobini all’indomani dell’omicidio in cui è rimasta vittima la moglie del boss Damiano Pepe: «Discutere subito delle iniziative da assumere»
Redazione Cronaca
Agguato a Cassano, il sindaco: «Giù le mani dalla città, il mio è un grido di dolore e libertà»\n
Nella Sibaritide

Damiano Pepe ricoverato a Cosenza ma non è in pericolo di vita. Nell’agguato uccisa la moglie 60enne

Il commando formato da almeno due persone. Il boss 64enne è ritenuto elemento di spicco della criminalità organizzata della Sibaritide
Redazione Cronaca
Damiano Pepe ricoverato a Cosenza ma non è in pericolo di vita. Nell’agguato uccisa la moglie 60enne\n
Attimi di paura

Acri, auto fuori strada: 22enne bloccato nell’abitacolo, sul posto l’elisoccorso e attesi i vigili del fuoco

Una Ford Puma nera è finita contro un muretto sulla provinciale 184, in località Settarie. Il presidio dei vigili del fuoco di Acri, a meno di un chilometro dal luogo dell’incidente, è attualmente chiuso: i soccorsi sono attesi da Rende
Francesco Roberto Spina
Acri, auto fuori strada: 22enne bloccato nell’abitacolo, sul posto l’elisoccorso e attesi i vigili del fuoco\n
Sangue nella Sibaritide

Agguato tra Corigliano e Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Ferito il 64enne

Commando armato nell'abitazione di “Tripolino” a Lattughelle, tornato libero dopo oltre 26 anni di carcere. La donna è morta, lui è ricoverato a Cosenza
Matteo Lauria
Agguato tra Corigliano e Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Ferito il 64enne
Sangue nella Sibaritide

Agguato nella notte Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Il 64enne ferito gravemente

Commando armato nell'abitazione di “Tripolino” a Lattughelle, tornato libero dopo oltre 26 anni di carcere. La donna è morta, lui è ricoverato a Cosenza
Matteo Lauria
Agguato nella notte Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Il 64enne ferito gravemente\n
LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Scalea, Russo sull’inchiesta: «Piena collaborazione, il Comune tutelerà i propri interessi»

Il sindaco interviene dopo il sequestro da 1,2 milioni e l’indagine che coinvolge quattro dipendenti comunali
Francesca Lagatta
Scalea, Russo sull’inchiesta: «Piena collaborazione, il Comune tutelerà i propri interessi»\n
Il caso

Spezzano della Sila, il Consiglio di Stato respinge la sospensiva sull’accesso agli atti su dehors e servizi igienici

Resta esecutiva la sentenza che impone al Comune di consegnare i documenti chiesti da Spizzirri. L’appello sarà deciso nel merito
Antonio Alizzi
Spezzano della Sila, il Consiglio di Stato respinge la sospensiva sull’accesso agli atti su dehors e servizi igienici\n
La precisazione

Terremoto nel Tirreno, la ProCiv spiega l’allerta tsunami: «Procedure precauzionali, nessun maremoto previsto»

La scossa di magnitudo 5.0 al largo delle Eolie ha fatto scattare il sistema di allertamento per i comuni costieri. L’allerta verde è rientrata dopo le verifiche di Ingv e Ispra: «Prosegue comunque il monitoraggio, sequenze sismiche in corso»
Redazione
Terremoto nel Tirreno, la ProCiv spiega l’allerta tsunami:\u00A0«Procedure precauzionali, nessun maremoto previsto»\n
Dopo il sisma

Terremoto in Calabria, è allerta maremoto a Reggio: la Protezione Civile invita a stare lontani dalle coste. Evacuate le scuole

Dopo la forte scossa di magnitudo 5.0 delle 12.19, attivate le procedure di sicurezza in diversi istituti cittadini. Studenti fuori dalle aule e comunicazioni alle famiglie. Diramata anche un'allerta di livello verde per la Calabria
Silvio Cacciatore
Terremoto in Calabria, è allerta maremoto a Reggio:\u00A0la Protezione Civile invita a stare lontani dalle coste. Evacuate le scuole
Trema la terra

Terremoto in Calabria: sciame sismico al largo del Tirreno tra ieri e oggi, l’ultima forte scossa di magnitudo 5

Diverse le scosse registrate negli ultimi giorni dall'Ingv. Paura e gente in strada nel Reggino dove il sisma è stato avvertito
Redazione Attualità
Terremoto in Calabria: sciame sismico al largo del Tirreno tra ieri e oggi, l’ultima forte scossa\u00A0di magnitudo 5\n
Palazzo Bachelet

Corte d’Assise di Cosenza, proposto Carpino: attesa la decisione del Plenum

L’attuale presidente della sezione penale dibattimentale del Tribunale di Paola è stato indicato per succedere a Paola Lucente
Antonio Alizzi
Corte d’Assise di Cosenza, proposto Carpino: attesa la decisione del Plenum\n
L’intervista

È diventata uno dei simboli della protesta in Calabria, i genitori della 12enne di Rende: «Per i nostri figli chiediamo solo serenità»

Alessandra e Francesco, agricoltori di Cerisano, raccontano l’emozione provata al presidio di Rende dopo le parole di Rosa: «Un pugno nello stomaco, ma anche tanto orgoglio». E chiedono alle istituzioni di abbassare i costi quotidiani e sanitari
Francesco Roberto Spina
È diventata uno dei simboli della protesta in Calabria, i genitori della 12enne di Rende: «Per i nostri figli chiediamo solo serenità»\n
L’INDAGINE

Sequestro da 1,2 milioni di euro: quattro dipendenti comunali indagati a Scalea | VIDEO

Mandati di pagamento senza giustificazione contabile e trasferimenti sui conti personali: l’inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche tra il 2021 e il 2024. La Finanza ha sottoposto a sequestro anche denaro contante, monili e lingotti d’oro
REDAZIONE
Sequestro da 1,2 milioni di euro: quattro dipendenti comunali indagati a Scalea | VIDEO
La requisitoria

Processo Glicine-Acheronte, Sculco e i rapporti con le cosche: «Ha dimostrato una certa familiarità con la ’ndrangheta»

Dall’accordo per piegare la Regione agli interessi elettorali al «patto del Nozzularu», il pm ricostruisce il sistema di potere che avrebbe legato l’ex governatore Oliverio a Devona, Adamo e Romeo, mentre su Sculco pesa la contestazione dello scambio elettorale politico-mafioso e i rapporti con esponenti dei clan crotonesi
Alessia Truzzolillo
Processo Glicine-Acheronte, Sculco e i rapporti con le cosche: «Ha dimostrato una certa familiarità con la ’ndrangheta»\n
L’operazione

Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì: era nascosto in una comunità di recupero

VIDEO | L’uomo era ricercato dal novembre scorso nell’ambito dell’inchiesta della DDA di Milano sul traffico di oltre 3,5 tonnellate di cocaina dal Sud America.
Redazione Cronaca
Arrestato latitante legato alla cosca Barbaro di Platì:\u00A0era nascosto in una comunità di recupero\n
Protesta studentesca

Mille studenti in piazza a Cosenza, anche una mamma tra i ragazzi: «La famiglia non basta, i nostri figli non hanno riferimenti»

Corteo pacifico tra cori e striscioni contro il governo Meloni, al fianco di agricoltori e autotrasportatori. In piazza anche Gaia, che festeggia i suoi 18 anni manifestando per il futuro della sua generazione
Riccardo Montanaro
Mille studenti in piazza a Cosenza,\u00A0anche una mamma tra i ragazzi: «La famiglia non basta, i nostri figli non hanno riferimenti»\n
Casa circondariale “Sergio Cosmai”

Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI

Secondo la Procura, l'assistente capo addetto alle videochiamate avrebbe accettato hashish, droga e un orologio in cambio di favori ai detenuti. Contestato anche l'uso illecito di cellulari a decine di reclusi
Antonio Alizzi
Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI\n
Il verdetto

Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera

La Corte d’Assise di Cosenza infligge 28 anni a Giorgio Arturi e 23 a Manuel Intrieri. La Dda aveva chiesto l’ergastolo per il presunto esecutore del delitto
Antonio Alizzi
Omicidio Pasquale Aquino, tre condanne: trent’anni di carcere a Le Pera\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Sangue nella Sibaritide

Agguato tra Corigliano e Cassano, uccisa la moglie del boss Damiano Pepe. Ferito il 64enne

2
Scenari criminali

L'agguato mafioso contro Damiano Pepe mette la parola fine alle alleanze cassanesi nella Sibaritide

3
L’INDAGINE

Sequestro da 1,2 milioni di euro: quattro dipendenti comunali indagati a Scalea | VIDEO

4
Casa circondariale “Sergio Cosmai”

Droga e telefoni nel carcere di Cosenza: 36 indagati. Agente della Penitenziaria accusato di corruzione | NOMI

5
Trema la terra

Terremoto in Calabria: sciame sismico al largo del Tirreno tra ieri e oggi, l’ultima forte scossa di magnitudo 5