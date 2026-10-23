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Cultura

I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

Il presidente del Centro R.A.T. Carlo Antonante ripercorre il mezzo secolo di attività del teatro dell'Acquario

23 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Maschere ed emozioni

Dal tendone di Giangurgolo al Cine-Teatro Italia: i cinquant’anni dell’Acquario | VIDEO

Il cartellone celebrativo si apre domani sera con lo spettacolo “Le Note di Giufà e il Mare”, commedia scritta nel 1994 da Antonello Antonante. Il fratello Carlo: «Sono sicuro che lui ci guarderà da lassù»
Emilia Canonaco
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Il profilo

“Una confidenza tra amici”: ecco il nuovo singolo del cantautore cosentino Alessandro Ruvio

L'album arriverà a dicembre e questa canzone ne è l’anteprima. Accanto alla musica c'è la carriera universitaria, e forse viene da lì l'abitudine di osservare prima di giudicare
Francesco Vilotta
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Cultura

Autunno musicale: impressioni di Francia e Spagna al Museo dei Brettii e degli Enotri

Protagonisti di questo concerto che si preannuncia veramente singolare ed accattivante sono il violoncellista Tullio Zorzet e la pianista Helga Anna Pisapia
Redazione
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musica

JazzAmore 2026, la geografia del suono che accende il Sud: tra mito partenopeo, avant-garde newyorkese e sacro contemporaneo

Al Teatro Auditorium dell’Unical riprende la rassegna musicale con nomi di spessore della musica internazionale.Si comincia il 26 ottobre con Peppe Barra
Salvatore Bruno
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Sequestrati 1,2 milioni di beni a dipendenti comunali dell'Alto Tirreno cosentino

23 ottobre 2026
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«Il carovita ci sta ammazzando»: le voci degli studenti in piazza a Cosenza | VIDEO

I ragazzi spiegano le ragioni della protesta contro l’aumento dei prezzi e le scelte del Governo. «Non abbiamo saltato la scuola: siamo qui perché vogliamo un cambiamento»

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kermesse cinematografica

Vent’anni di Mendicino Corto, vince la newyorkese Kimberly Scarsella

La regista italo-americana si aggiudica il festival internazionale con la pellicola “Il pezzo” girata in Calabria tra gli abitati di Cerisano e di Capistrano. Ospiti della serata finale tre giovani attori partenopei tra i più apprezzati talenti emergenti del panorama nazionale

Salvatore Bruno
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Sergio Bernal apre la 61ª Stagione Lirica del Rendano: flamenco, classica e contemporaneo in scena

Giovedì 23 ottobre alle 21 il Teatro Alfonso Rendano inaugura la nuova stagione con Una Noche con Sergio Bernal. Il danzatore spagnolo sarà affiancato dalla sua Compagnia e dalla musica dal vivo
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Vivaldi incontra il rock a Crotone, l’Orchestra Sinfonica Brutia sul palco dello Scaramuzza

Sabato 24 ottobre chitarra elettrica, basso e batteria dialogheranno con gli archi sotto la direzione di Gianluigi Borrelli
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Angelica Perri vince il Premio Andrea Parodi 2026 con il brano “Licange”

Alla cantautrice di Rogliano anche il Premio della Critica e la Menzione della Giuria internazionale. Nel 2027 si esibirà a Parigi
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“Schermi – Cinema Multipiazza” torna a Cosenza: due serate gratuite nei quartieri

Marcello Fonte presenterà Dogman a San Vito, Ludovica Francesconi accompagnerà la proiezione di Piume di struzzo in via Popilia. Chiara Penna: «Portare il cinema nei quartieri significa creare partecipazione, inclusione e legalità»
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Il Commissario Mascherpa torna nel Cosentino: presentato “Un passato amaro”

Il protagonista della graphic novel della Polizia di Stato ha fatto tappa nei centri A.I.A.S. nell’ambito del progetto “Sapori e Saperi”. Presentato l’ottavo e ultimo volume della serie, con un incontro dedicato anche a inclusione, legalità e impegno sociale
Redazione
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Eventi

Inaugurata a Cosenza la mostra “Cicatrici di luce”, il racconto di un’arte che prova a curare le ferite

Alla Biblioteca Nazionale dieci artisti calabresi interpretano il rapporto tra morte e vita attraverso opere che trasformano il dolore in speranza. La collettiva è visitabile gratuitamente fino al 4 novembre
Greta Himmelspach
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Rendano, TAU, Garden e Rende Teatro Festival: una grande stagione diffusa tra Cosenza e Rende

L’Unical entra da protagonista e diventa quasi il collante di un’area urbana che, almeno sul terreno della cultura e dello spettacolo, si presenta finalmente come un sistema unico. Lirica, prosa, danza, musical, comicità e concerti da ottobre a maggio
Alessia Principe
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Il profilo

Coriolano Martirano, lo storico che raccontò Cosenza: un’associazione e una biblioteca ne custodiscono l’eredità

Scrittore, poeta e segretario perpetuo dell’Accademia Cosentina, studiò Dante, Telesio e Campanella. Il suo motto, ricordato dalla famiglia: «Cultura è libertà»
Ernesto Mastroianni
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Al Teatro Rendano la leggenda del violino Boris Belkin per la prima volta in Calabria con l’Orchestra Sinfonica Brutia

Al centro dello spettacolo “Tra bagliori e suggestioni” il Concerto per violino e orchestra n. 1 di Max Bruch e la Sinfonia “Scozzese” di Mendelssohn, diretta dal maestro Giovanni Pompeo
Redazione Spettacoli
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Stagione concertistica

Boris Belkin per la prima volta in Calabria: il 30 ottobre al Rendano con l’Orchestra Sinfonica Brutia

Il violinista eseguirà il Concerto n. 1 di Max Bruch. Sul podio Giovanni Pompeo, che dirigerà anche la Sinfonia «Scozzese» di Mendelssohn. Biglietti a 15 euro
Redazione
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teatro

Piccolo Teatro Unical, nuova stagione tra spettacoli e laboratori: «Il teatro aiuta a crescere e a porsi domande»

Nel foyer del PTU la presentazione del programma 2026-2027. Il rettore Gianluigi Greco: «Servono idee, cultura e teatro». Lindo Nudo e Max Mazzotta raccontano una storia lunga oltre trent’anni con gli studenti dell’Ateneo
Redazione
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Gli appuntamenti

Teatro Garden di Rende, il cartellone 2026-2027: da Maccio Capatonda a Schettini, tutti gli spettacoli

Dopo i cartelloni del Rende Teatro Festival e della stagione di prosa, danza e lirica tra Rendano e TAU, ecco gli appuntamenti del Cine Teatro Garden
Alessia Principe
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Nuovo approccio

Cosenza e Unical, il teatro abbatte i muri tra città e università: scommessa culturale tra la memoria di Cutro e Pirandello

Dal Rendano al Tau di Arcavacata, la stagione 2026-2027 unisce pubblici e linguaggi con Salemme, Lella Costa, Rubini ed Emma Dante. In cartellone anche uno spettacolo sulla strage di Cutro: il progetto punta a trasformare il teatro in uno spazio condiviso di cultura e memoria
Gianfranco Donadio*
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Rom e stereotipi, Daniela Lucatti presenta il suo libro a Cosenza e Reggio

Il 16 ottobre appuntamento alla libreria Raccontami, il 17 a Spazio Teatro. Il saggio esplora pregiudizi e rappresentazioni del mondo rom
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La musica cambia ritmo: dal chitarrista Marco Cosenza un metodo formativo brevettato

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Musei calabresi, presentati a Cosenza gli interventi finanziati con il PNRR

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Bisignano ricorda le lotte contadine del 1945, un convegno sui fatti del 16 ottobre

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Rendano e TAU, otto mesi di spettacoli: da Salemme e Siani a Rossini, Mozart ed Emma Dante

Prosa, lirica e danza da ottobre a maggio in due diversi palcoscenici. Nel cartellone Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Sergio Rubini, Lella Costa, Pamela Villoresi, Concita De Gregorio, Sergio Bernal e la “Saga di Figaro”. Biglietti a prezzi ridotti
Patrizia De Napoli
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