I cinquant'anni del teatro dell'Acquario di Cosenza

Il cartellone celebrativo si apre domani sera con lo spettacolo “Le Note di Giufà e il Mare”, commedia scritta nel 1994 da Antonello Antonante. Il fratello Carlo: «Sono sicuro che lui ci guarderà da lassù»
La regista italo-americana si aggiudica il festival internazionale con la pellicola “Il pezzo” girata in Calabria tra gli abitati di Cerisano e di Capistrano. Ospiti della serata finale tre giovani attori partenopei tra i più apprezzati talenti emergenti del panorama nazionale
Marcello Fonte presenterà Dogman a San Vito, Ludovica Francesconi accompagnerà la proiezione di Piume di struzzo in via Popilia. Chiara Penna: «Portare il cinema nei quartieri significa creare partecipazione, inclusione e legalità»
Il protagonista della graphic novel della Polizia di Stato ha fatto tappa nei centri A.I.A.S. nell’ambito del progetto “Sapori e Saperi”. Presentato l’ottavo e ultimo volume della serie, con un incontro dedicato anche a inclusione, legalità e impegno sociale
Alla Biblioteca Nazionale dieci artisti calabresi interpretano il rapporto tra morte e vita attraverso opere che trasformano il dolore in speranza. La collettiva è visitabile gratuitamente fino al 4 novembre
L’Unical entra da protagonista e diventa quasi il collante di un’area urbana che, almeno sul terreno della cultura e dello spettacolo, si presenta finalmente come un sistema unico. Lirica, prosa, danza, musical, comicità e concerti da ottobre a maggio
Nel foyer del PTU la presentazione del programma 2026-2027. Il rettore Gianluigi Greco: «Servono idee, cultura e teatro». Lindo Nudo e Max Mazzotta raccontano una storia lunga oltre trent’anni con gli studenti dell’Ateneo
Dal Rendano al Tau di Arcavacata, la stagione 2026-2027 unisce pubblici e linguaggi con Salemme, Lella Costa, Rubini ed Emma Dante. In cartellone anche uno spettacolo sulla strage di Cutro: il progetto punta a trasformare il teatro in uno spazio condiviso di cultura e memoria
La Fondazione Padula, con il patrocinio del Comune, promuove un incontro il 16 ottobre al Caffè Letterario. Storici, amministratori e sindacalisti ripercorreranno le vicende del dopoguerra e le rivendicazioni per la terra
Prosa, lirica e danza da ottobre a maggio in due diversi palcoscenici. Nel cartellone Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Sergio Rubini, Lella Costa, Pamela Villoresi, Concita De Gregorio, Sergio Bernal e la “Saga di Figaro”. Biglietti a prezzi ridotti