Al Museo dei Brettii e degli Enotri la presentazione del volume “Risorgimento e Territori” di Prospero Francesco Mazza. Dalla fondazione del Comitato provinciale nel 1936 al contributo di Giacinto D'Ippolito, un viaggio nella storia culturale della città

Novant'anni di ricerca storica, testimonianze e studi sul contributo di Cosenza e della Calabria al processo di unificazione nazionale. È il patrimonio di memoria ripercorso nel volume “Risorgimento e Territori – Il Comitato provinciale di Cosenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano” di Prospero Francesco Mazza, che sarà presentato venerdì 27 novembre, alle ore 17, al Museo dei Brettii e degli Enotri.

L'appuntamento rientra nella rassegna libraria LibrinComune, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso e curata dalla consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza.

All'incontro interverranno il primo cittadino, la consigliera Cozza e Giuseppe Ferraro, attuale responsabile del Comitato provinciale di Cosenza dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano e autore dell'introduzione al volume. A dialogare con Mazza sarà Marilena Cerzoso, direttrice del Museo dei Brettii e degli Enotri.

Novant'anni di storia e ricerca

Il libro nasce in occasione del novantesimo anniversario della costituzione del Comitato cosentino dell'Istituto, avvenuta il 30 novembre 1936. Nel corso dei decenni, alla sua guida si sono alternate importanti personalità della cultura cittadina: Michele Scornajenghi, Tommaso Corigliano, Giacinto D'Ippolito, Gustavo Valente e Mario Spizzirri, fino all'attuale presidenza di Giuseppe Ferraro.

Particolare rilievo assume nel volume la figura di Giacinto D'Ippolito, tra i fondatori dell'Istituto insieme a Michele Scornajenghi, del quale fu dapprima segretario e successivamente presidente. La sua attività contribuì alla riscoperta del ruolo di Cosenza e della Calabria nelle vicende risorgimentali, intrecciandosi con un altro importante capitolo della storia culturale cittadina: quello della conservazione e della valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il legame con il Museo dei Brettii e degli Enotri

Il nome di D'Ippolito è infatti legato anche alla nascita dell'attuale Museo dei Brettii e degli Enotri, ospitato nel complesso monumentale di Sant'Agostino. Alcuni dei reperti oggi esposti provengono dalle sue ricerche archeologiche e dalle donazioni di cimeli personali.

Nominato direttore del museo civico, D'Ippolito si dedicò anche alla catalogazione del patrimonio, lasciando un'importante documentazione tuttora custodita nell'archivio comunale di Cosenza.

La scelta del museo come sede della presentazione assume, inoltre, un particolare valore simbolico per la sua vicinanza al Vallone di Rovito, luogo della memoria risorgimentale cosentina, teatro delle fucilazioni dei martiri del 15 marzo 1844 e dei protagonisti della spedizione dei fratelli Bandiera.

A custodire il ricordo di quelle vicende sono oggi l'Ara dei fratelli Bandiera e dei martiri cosentini e l'opera dello scultore Amerigo Tot dedicata ai due patrioti. Un patrimonio storico e monumentale che il volume di Mazza contribuisce a riportare all'attenzione della comunità.