I dem calabresi denunciano le difficoltà della Regione nell'utilizzo delle risorse disponibili e l'aumento dei residui attivi, arrivati a quasi 7 miliardi di euro. Il segretario Nicola Irto: «La giunta in carica si attribuisce meriti altrui e tace sulle proprie responsabilità»

La capacità di riscossione delle entrate in conto capitale ferma al 14,2% e i residui attivi cresciuti di quasi il 25% nell'arco di un triennio. Sono i dati della relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni tra il 2023 e il 2025 richiamati dal Partito democratico calabrese, che torna ad attaccare il governo regionale guidato da Roberto Occhiuto, contestando la narrazione del centrodestra sui risultati economici e amministrativi della Calabria.

«Il governo regionale di Roberto Occhiuto continua a negare e nascondere la realtà della Calabria con una propaganda martellante. La relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Regioni fra il 2023 e il 2025 fornisce un quadro opposto a quello raccontato dal centrodestra, soprattutto sulla capacità di utilizzare le risorse disponibili per lo sviluppo del territorio», si legge nella nota del Pd.

I numeri della gestione finanziaria regionale

Secondo i dati della magistratura contabile riportati dai democratici, nel 2025, a fronte di quasi 1,39 miliardi di euro di entrate accertate in conto capitale, la capacità di riscossione della Regione Calabria si sarebbe attestata al 14,2%.

Nel triennio preso in esame, inoltre, i residui attivi, ossia le somme accertate ma non ancora riscosse, sarebbero passati da 5,56 a 6,95 miliardi di euro, registrando un incremento del 24,93%. La capacità di smaltimento dei crediti si sarebbe invece fermata al 23,9%.

Numeri che, secondo il Pd, evidenziano le criticità della macchina amministrativa regionale e le difficoltà nella gestione delle risorse destinate allo sviluppo del territorio.

Irto: «La crescita è merito delle imprese»

A intervenire è il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito democratico, che contesta alla giunta Occhiuto la rivendicazione dei risultati positivi registrati dall'economia calabrese.

«I segnali di crescita dell'economia calabrese dipendono soprattutto dal lavoro delle imprese e dalla vitalità di alcuni settori produttivi. La giunta in carica si attribuisce meriti altrui e tace sulle proprie responsabilità, sulla debolezza amministrativa della Regione e sull'incapacità di spesa per opere e servizi».

Il nodo dell'autonomia differenziata

La critica dei democratici investe anche il sostegno del centrodestra calabrese all'autonomia differenziata, a fronte di una capacità di autonomia finanziaria regionale che, secondo il Pd, risulta inferiore persino alla media del Mezzogiorno.

Una riforma che, nella valutazione dei dem, rischia di ampliare ulteriormente i divari territoriali.

«La Calabria ha bisogno di investimenti, infrastrutture, occupazione vera e servizi pubblici efficienti. Occhiuto si occupi di queste necessità, invece che creare opportunisticamente l'immagine di una regione irreale», conclude il Partito democratico calabrese.