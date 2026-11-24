Il consigliere regionale chiarisce le ragioni della carenza di personale e dell'accorpamento con Medicina Interna. Attualmente in servizio un solo medico, ma due delle quattro assenze sono temporanee. «Non è corretto parlare di smantellamento del servizio»

La Reumatologia dell'ospedale di Castrovillari non sarà chiusa né ridimensionata. A sostenerlo è il consigliere regionale di Noi Moderati Riccardo Rosa, che interviene dopo le preoccupazioni sollevate da cittadini e associazioni e l'interrogazione presentata dalla consigliera regionale Elisa Scutellà sulla carenza di personale medico e sul futuro della struttura.

«Comprendo le preoccupazioni espresse dai cittadini e dalle associazioni, ma ritengo necessario offrire alcuni chiarimenti perché il quadro che emerge dall'articolo non corrisponde pienamente alla realtà operativa della struttura», afferma Rosa.

Un solo medico in servizio: le ragioni della carenza di personale

Il consigliere conferma che, attualmente, l'attività reumatologica è garantita da un solo medico, ma precisa che non tutte le assenze sono definitive. Due dirigenti medici sono andati in pensione, una dottoressa è in congedo per maternità, mentre un'altra sarà in ferie obbligatorie per circa un mese, prima di rientrare regolarmente in servizio.

«Due di queste quattro assenze sono quindi temporanee. Al rientro loro la struttura tornerà al proprio organico ordinario, che rispetta la normativa vigente», sostiene Rosa, secondo cui per le unità operative semplici è prevista una dotazione di due medici e due infermieri.

L'accorpamento con Medicina Interna

L'altro nodo riguarda il previsto accorpamento della Reumatologia con Medicina Interna. Una scelta che, secondo il consigliere regionale, non comporterebbe una riduzione delle prestazioni, ma formalizzerebbe una collaborazione già consolidata all'interno dell'ospedale di Castrovillari.

Rosa ricorda come molte patologie reumatologiche, in particolare quelle autoimmuni e sistemiche, coinvolgano più organi e richiedano un approccio internistico. I pazienti reumatologici che necessitano di ricovero, spiega, vengono già assistiti nel reparto di Medicina Interna con il supporto degli specialisti.

«L'accorpamento non fa altro che rendere ufficiale una prassi consolidata», afferma il consigliere, ricordando inoltre che l'attività ambulatoriale è garantita anche dagli specialisti del poliambulatorio distrettuale.

Le rassicurazioni sulla continuità delle prestazioni

Rosa assicura che continueranno a essere garantiti le visite ambulatoriali, il day hospital, la presa in carico dei pazienti cronici, la somministrazione delle terapie, compresi i farmaci biologici e le prostaglandine per via endovenosa, e i ricoveri quando necessari.

«Ribadisco quindi che la Reumatologia di Castrovillari non viene chiusa né ridimensionata e non subirà ulteriori disagi. Per la situazione temporanea attuale è già stata individuata una soluzione. Non è corretto raccontarla come lo smantellamento di un servizio».

Nell'intervento del consigliere regionale non vengono tuttavia precisati i dettagli della soluzione individuata per fronteggiare l'attuale carenza di personale, né le modalità operative con cui saranno garantite tutte le prestazioni durante il periodo in cui la struttura potrà contare su un solo medico.