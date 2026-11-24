Nuovo appuntamento della rassegna “Competenze Connesse” nella sala Pier Luigi Nervi, nell'ex sede della Banca d'Italia. Docenti, ingegneri e imprese discuteranno di efficienza energetica, smart building e integrazione con le reti intelligenti

Edifici capaci di produrre e condividere energia, dialogare con gli impianti e adattarsi alle esigenze di chi li abita. La transizione energetica passa anche attraverso una trasformazione radicale del modo di progettare, costruire e gestire gli spazi. È il tema al centro del nuovo appuntamento di “Competenze Connesse – L'Università Digitale al servizio del territorio”, in programma giovedì 26 novembre, a partire dalle 14.30, nella sala “Pier Luigi Nervi – San Francesco di Paola”, nell'ex sede della Banca d'Italia a Cosenza.

Il convegno, dal titolo “L'intelligenza del costruito nel futuro dell'energia: Smart Readiness Indicator, Comunità Energetiche Rinnovabili e integrazione con le reti intelligenti”, è promosso dal Polo di orientamento Uni Academy delle università telematiche Pegaso, San Raffaele e Mercatorum di Cosenza, in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza e la Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito della Terza Missione universitaria, attraverso cui gli atenei affiancano alla didattica e alla ricerca il trasferimento delle conoscenze e delle competenze al tessuto sociale e produttivo.

«Significa trasferire conoscenza, connettere la ricerca accademica con il tessuto produttivo e accompagnare i professionisti nelle grandi sfide contemporanee», spiega Angelita Bitonti, responsabile di Uni Academy Cosenza.

Dagli edifici intelligenti alle comunità energetiche

Tre le principali direttrici del confronto: lo Smart Readiness Indicator (SRI), lo strumento europeo che valuta la predisposizione degli edifici all'utilizzo delle tecnologie intelligenti e il suo rapporto con l'Attestato di Prestazione Energetica (APE); l'efficienza energetica del patrimonio edilizio e le tecnologie per migliorare il comfort abitativo; il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e la loro integrazione con le smart grid, le reti intelligenti di distribuzione dell'energia.

Al centro della discussione, dunque, il passaggio da una concezione tradizionale dell'edificio a quella di una struttura attiva, capace di interagire con il sistema energetico attraverso l'impiego delle tecnologie digitali.

Il programma del convegno

I lavori si apriranno alle 14.30 con i saluti istituzionali di Pierluigi Catanzaro, dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, Claudio Le Piane, della Fondazione Mediterranea per l'Ingegneria, e Angelita Bitonti, responsabile di Uni Academy Cosenza.

Seguiranno gli interventi di:

Elmiro Tavolaro, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Cosenza, sul ruolo dell'Information Technology nella riforma degli ordini professionali;

Nicola Sorrentino, del Dipartimento di Ingegneria dell'Università Telematica Pegaso, sull'integrazione tra SRI, comunità energetiche e smart grid;

Ippolita Mecca, del Dipartimento di Ingegneria dell'Università Telematica Pegaso, sull'efficienza e l'intelligenza del costruito;

Simone Colace, di Wish Innovation, sulle tecnologie smart building per l'efficienza energetica e il comfort;

Gianmarco Sitzia, delegato CNPI nei comitati CEI CT64 e CT205, sul rapporto tra Smart Readiness Indicator e Attestato di Prestazione Energetica, attraverso l'analisi di un caso concreto.

La seconda parte del pomeriggio sarà dedicata alla tavola rotonda “Dall'Hardware alla Strategia, un dialogo tra i protagonisti del Building Intelligent”, coordinata dal professor Nicola Sorrentino.

Al confronto parteciperanno Massimiliano Calipari (VT Solutions & Consulting), Francesco De Vito (Alma srl), Giuseppe Calcagno (Zennio Avance y Tecnología S.L.) e Giovanni Cifalà (Ismacontrolli S.p.A.).

A chiudere l'appuntamento sarà uno spazio dedicato al dibattito con il pubblico, per approfondire le prospettive applicative delle tecnologie illustrate nel corso del convegno.