Sabato 28 novembre nella Sala degli Stemmi della Provincia il convegno di Gruppo Citrigno Academy. Radiologi, cardiologi e cardiochirurghi discuteranno il ruolo delle immagini nelle decisioni cliniche

Quando richiedere una Cardio-TC e come utilizzarne i risultati nelle decisioni cliniche: sono i temi al centro del convegno multidisciplinare organizzato da Gruppo Citrigno Academy, in programma sabato 28 novembre 2026, dalle 9:00 alle 13:45, nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza, in piazza XV Marzo 5.

L’incontro, intitolato “Oltre l’immagine. La Cardio-TC tra anatomia, fisiologia e guida alla decisione clinica nell’era dell’intelligenza artificiale”, riunirà radiologi, cardiologi e cardiochirurghi per un confronto sull’impiego della tomografia computerizzata cardiaca.

Il programma affronterà le indicazioni all’esame, il suo utilizzo nella valutazione delle coronarie e del rischio cardiovascolare e il contributo delle immagini alla pianificazione degli interventi. Una sessione sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nell’analisi delle immagini cardiache, mettendo in relazione gli strumenti tecnologici con le scelte dei professionisti coinvolti nella cura.

Ad aprire i lavori, alle 9:00, saranno Salvatore Palazzo, coordinatore scientifico di Gruppo Citrigno Academy, e Mario Leporace, responsabile scientifico del convegno.

Alle 11:00 è previsto l’intervento “Cuore e algoritmi”, a cura di Fabio Falzea. Il confronto conclusivo si svolgerà alle 13:15, con una tavola rotonda multidisciplinare. L’evento è accreditato per 6 crediti ECM.