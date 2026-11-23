Conoscere dall’interno un’azienda e confrontarsi con gli imprenditori sulle competenze richieste, sugli investimenti e sulle difficoltà del lavoro. Gli studenti dell’Istituto superiore Filangeri di Trebisacce hanno partecipato alla diciassettesima edizione del PMI Day, visitando l’impresa Gli Artigiani del Riposo.

L’iniziativa nazionale di Piccola Industria Confindustria, alla quale aderisce Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, punta ad avvicinare le nuove generazioni alle realtà produttive attraverso incontri e visite guidate. Il tema scelto per l’edizione 2026 è stato la crescita.

Ad accogliere gli studenti sono stati gli imprenditori Vincenzo Brancaccio, Vincenzo Blotta e Francesco Soria. Il presidente di Confindustria Cosenza, Giovan Battista Perciaccante, ha aperto i lavori, mentre il presidente della Piccola Industria, Arturo Crispino, ha introdotto il tema della giornata.

Perciaccante ha collegato la formazione dei giovani alle esigenze di innovazione delle aziende. «Ai giovani diciamo di essere curiosi, di non smettere di imparare, di fare esperienze e di credere nelle proprie capacità, ma anche di guardare alla propria terra come a un luogo in cui poter realizzare ambizioni e progetti», ha affermato.

Crispino si è soffermato sulla trasmissione delle competenze e sul rapporto tra generazioni: «Le nostre aziende custodiscono un patrimonio fatto di competenze, esperienze, conoscenze e cultura del lavoro». L’obiettivo, ha aggiunto, è permettere ai giovani di raccogliere questa esperienza e arricchirla con nuove idee.

Vincenzo Brancaccio ha ripercorso la storia dell’impresa, affrontando i temi della sostenibilità, dell’innovazione, delle infrastrutture e degli investimenti. Nel suo intervento ha ricordato sia le difficoltà attraversate dall’azienda sia le fasi di sviluppo, legate, secondo il suo racconto, alle tecnologie, alla formazione delle persone e alle collaborazioni con associazioni e università.

«La nostra azienda ha vissuto momenti di difficoltà ma anche fasi interessanti di sviluppo. Lo abbiamo fatto rimboccandoci le maniche e favorendo investimenti in capitale umano e tecnologie», ha dichiarato.

Il consigliere Giorgio Battarino ha portato i saluti dell’amministrazione comunale; la professoressa Di Nicco quelli del dirigente scolastico Alfonso Costanza. Al confronto hanno partecipato anche Adriano Spina, vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria, Marco Orrico e Rita Victor della Piccola Industria, insieme al direttore facente funzione Giovanni Guagliardi e ai responsabili di area Maurizio Bozzo e Monica Perri.

Il PMI Day si svolge nell’ambito della Settimana europea delle PMI e della XXV Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.