Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone

Celico torna ad essere crocevia di cultura, arte e visione internazionale con il Festival Internazionale delle Arti. Tra gli eventi più attesi il talk show dedicato all’anteprima dell’opera “L’Abate – La profezia dell’ultimo tempo”
Lo studente cosentino è stato chiamato dal Cardinale Gianfranco Ravasi a far parte della Consulta Giovanile del Cortile dei Giusti presieduta dal costituzionalista Giuliano Amato. E adesso spera di presentare la sua ricerca filosofica sul Santo d’Ippona all’Unical, dove frequenta il corso di laurea in Lettere Classiche
Sarà un incontro con una tradizione teatrale che affonda le radici nella giullarata medievale, nella satira popolare, nella poesia. L’evento inserito della decima edizione della kermesse al Museo dei brettii e degli enotri
Grande aumento dei candidati extra-Ue, le cui domande sono balzate a 1.673 con una variazione positiva del 75% rispetto al precedente bando. Il rettore Greco: «Risultati che premiano il lavoro del nostro ateneo»