Social
Home page>Cultura>Il libro su Sant'Agostin...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura

Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone

Lo studente Unical di Lettere Classiche è stato invitato dall'Università di Pisa a presentare la sua ricerca filosofica sul Santo d'Ippona: «Mi hanno accolto con interesse e curiosità

25 maggio, 2026
ULTIMA ORA
L’intervista

Gioacchino da Fiore sale sul palco grazie al musical di Francesco Vallone: «Punto a farlo conoscere ai giovani»

Celico torna ad essere crocevia di cultura, arte e visione internazionale con il Festival Internazionale delle Arti. Tra gli eventi più attesi il talk show dedicato all’anteprima dell’opera “L’Abate – La profezia dell’ultimo tempo”
Franco Laratta
Gioacchino da Fiore sale sul palco\u00A0grazie al musical\u00A0di Francesco Vallone: «Punto a farlo conoscere ai giovani»\n
IL FESTIVAL DELLE ARTI

Celico sogna in grande con Cronenberg: «Si è innamorato della Calabria» - VIDEO

Il sindaco Matteo Lettieri racconta la nascita del Festival Internazionale delle Arti: «La cultura deve essere condivisa, non chiusa nei campanili»
Alessia Principe
Celico sogna in grande con Cronenberg: «Si è innamorato della Calabria» - VIDEO
Fede e cultura

San Domenico, la chiesa dove Cosenza custodisce cinque secoli di arte sacra

Tra gotico, Rinascimento e barocco meridionale, uno dei luoghi più preziosi della città storica
Ernesto Mastroianni
San Domenico, la chiesa dove Cosenza custodisce cinque secoli di arte sacra\n
L’intervista

Il libro di Francesco Maria Maiuri su Sant’Agostino nelle mani di Papa Leone XIV

Lo studente cosentino è stato chiamato dal Cardinale Gianfranco Ravasi a far parte della Consulta Giovanile del Cortile dei Giusti presieduta dal costituzionalista Giuliano Amato. E adesso spera di presentare la sua ricerca filosofica sul Santo d’Ippona all’Unical, dove frequenta il corso di laurea in Lettere Classiche
Emilia Canonaco
Il libro di Francesco Maria Maiuri su Sant’Agostino nelle mani di Papa Leone XIV\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cultura

Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone

25 maggio 2026
Ore 13:46
Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone
Società

Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti

24 maggio 2026
Ore 13:21
<p>Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti</p><p> </p>
Società

All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

Dal 26 al 29 maggio 2026 lezioni e confronto scientifico in Calabria: docenti di rilievo e spazio ai giovani ricercatori. Parla il professore Mario Caterini, direttore dell’Ispa

23 maggio 2026
Ore 17:00
All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti
Società

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire

22 maggio 2026
Ore 14:38
<p>Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire</p>
Società

All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

Dal 26 al 29 maggio 2026 lezioni e confronto scientifico in Calabria: docenti di rilievo e spazio ai giovani ricercatori. Parla il professore Mario Caterini, direttore dell’Ispa

23 maggio 2026
Ore 17:00
All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti
Società

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire

22 maggio 2026
Ore 14:38
<p>Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire</p>
Cultura

Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone

25 maggio 2026
Ore 13:46
Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone
Società

Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti

24 maggio 2026
Ore 13:21
<p>Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti</p><p> </p>
Società

All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

Dal 26 al 29 maggio 2026 lezioni e confronto scientifico in Calabria: docenti di rilievo e spazio ai giovani ricercatori. Parla il professore Mario Caterini, direttore dell’Ispa

23 maggio 2026
Ore 17:00
All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti
Società

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire

22 maggio 2026
Ore 14:38
<p>Da Londra alla Presila, cori senza frontiere con Carmela Martire</p>
Cultura

Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone

25 maggio 2026
Ore 13:46
Il libro su Sant'Agostino di Francesco Maria Maiuri tra le mani di Papa Leone
Società

Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti

24 maggio 2026
Ore 13:21
<p>Matteo Lettieri racconta il Festival Internazionale delle Arti</p><p> </p>
Dialogo mediterraneo

Calabria ponte di dialogo, a Lungro cultura e religioni costruiscono percorsi di pace

Concluso il ciclo di conferenze promosso dalla Biblioteca Diocesana dell’Eparchia. Evento finale il 19 giugno
Redazione
Calabria ponte di dialogo, a Lungro cultura e religioni costruiscono percorsi di pace\n
Cultura e visioni

Premio Giorgio Leone, a Scriptoria 2026 la cultura che trasforma il territorio

A Corigliano Rossano riconoscimenti a Santo Luca, Franco Cambi, Loredana Giannicola, Dario Brunori, Gianluigi Greco ed Eleonora Ivone
Redazione
Premio Giorgio Leone, a Scriptoria 2026 la cultura che trasforma il territorio\n
Contemporaneità

Tre libri, una voce: Emanuela Botti porta la poesia a Corigliano Rossano

Mercoledì 28 maggio alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi l’incontro con la poetessa milanese Boem
Redazione
Tre libri, una voce: Emanuela Botti porta la poesia a Corigliano Rossano\n
Eventi

A Cosenza appuntamento con “Lu santu jullàre Francesco”, l’opera di Dario Fo e Franca Rame interpretata da Mario Pirovano

Sarà un incontro con una tradizione teatrale che affonda le radici nella giullarata medievale, nella satira popolare, nella poesia. L’evento inserito della decima edizione della kermesse al Museo dei brettii e degli enotri
Ernesto Mastroianni
A Cosenza appuntamento con “Lu santu jullàre Francesco”, l’opera di Dario Fo e Franca Rame interpretata da Mario Pirovano\n
Libri e migrazioni

Barche di sabbia arriva al Salone del Libro tra memoria e responsabilità

Il volume di Emanuele Armentano consegnato ad Alessandro Masi, Amara Lakhous e Dario Brunori
Redazione
Barche di sabbia arriva al Salone del Libro tra memoria e responsabilità\n
MUSICA E INCLUSIONE

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere: «Quando le voci si incontrano nasce una comunità» – VIDEO

Casali del Manco e Cosenza ospitano “Armonie senza confini”, il gemellaggio internazionale tra il coro Mater Dei ed Eclectic Voices di Londra
Patrizia De Napoli
Da Londra alla Presila, cori senza frontiere: «Quando le voci si incontrano nasce una comunità» –\u00A0VIDEO\n
Cinema

William Baldwin gira in Calabria: concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”

Il nuovo cortometraggio di Giovanni B. Algieri affronta il tema del tumore al seno e delle difficoltà di accesso alle cure. Nel cast Violante Placido, Donatella Finocchiaro e William Baldwin
Redazione
William Baldwin gira in Calabria: concluse a Corigliano-Rossano le riprese di “Tutte o nessuna”\n
Eventi

Ad Acri tutto pronto per il Premio nazionale Padula: ecco i vincitori della sedicesima edizione

Nel corso delle giornate vengono proposti seminari e proiezione di docufilm. Tutti gli eventi si terranno nella “Sala Giovan Battista Falcone” del Palazzo Sanseverino-Falcone
Redazione
Ad Acri tutto pronto per il Premio nazionale Padula: ecco i vincitori della sedicesima edizione\n
Il debutto

Fortunata di Dio, al Rendano l’opera teatrale su Natuzza: «Personaggio enorme, è uno spettacolo da vivere»

Il maestro Francesco Perri e l’attrice Annalisa Insardà raccontano l’esperienza teatrale che va oltre la scena: «Raccontare questa storia è un atto dovuto»
Ernesto Mastroianni
Fortunata di Dio, al Rendano l’opera teatrale su Natuzza: «Personaggio enorme, è uno spettacolo da vivere»\n
Record

L’Unical accelera e segna un boom delle domande di ammissione: +25% rispetto al 2025

Grande aumento dei candidati extra-Ue, le cui domande sono balzate a 1.673 con una variazione positiva del 75% rispetto al precedente bando. Il rettore Greco: «Risultati che premiano il lavoro del nostro ateneo»
Redazione
L’Unical accelera e segna un boom delle domande di ammissione: +25% rispetto al 2025\n
Il racconto

A Rende il caffè letterario porta Teseo in Piazza Italia

La docente Barbara Gagliardi sceglie l’agorà del Quartiere Europa per una lezione pubblica su sapere e solidarietà
Redazione
A Rende il caffè letterario porta Teseo in Piazza Italia\n
La recensione

«Stare male non fa rima con stare fermi»: la malinconica leggerezza di "Sotto sotto", il nuovo gioiello emotivo di Aiello

Il cantautore cosentino consegna al pubblico un singolo che possiede la rara capacità di trasformare la fragilità in movimento, il dolore in una forma quasi danzante di resistenza emotiva
Ernesto Mastroianni
«Stare male non fa rima con stare fermi»: la malinconica leggerezza di \"Sotto sotto\", il nuovo gioiello emotivo di Aiello\n
Musica e territorio

Corigliano Rossano diventa capitale della musica con il Concorso Internazionale della Sibaritide

Dal 25 al 31 maggio oltre duemila giovani musicisti tra audizioni, concerti e turismo culturale. Finale al Castello Ducale
Redazione
Corigliano Rossano diventa capitale della musica con il Concorso Internazionale della Sibaritide\n
Il riconoscimento

Premio AIParC Cosenza “Irene Tripodi” all’ambasciatrice Blefari Melazzi e al cardiologo Indolfi

La cerimonia ha rappresentato un significativo momento di riflessione civile e culturale sul valore dell’eccellenza e della memoria
Redazione
Premio AIParC Cosenza “Irene Tripodi” all’ambasciatrice Blefari Melazzi e al cardiologo Indolfi\n
Musica corale

“Armonie Senza Confini”: da Londra alla Calabria nel segno della solidarietà

L’evento culminerà con il grande concerto finale tra le navate del maestoso Duomo di Cosenza
Redazione
“Armonie Senza Confini”: da Londra alla Calabria nel segno della solidarietà\n
ARTE E TERRITORIO

Cerisano si mette in posa: fotografi da tutta Italia raccontano i “Volti del Borgo”

Dal 20 al 30 maggio il borgo ospita la residenza artistica dedicata alla fotografia contemporanea tra formazione, memoria e racconto del territorio

Redazione
Cerisano si mette in posa: fotografi da tutta Italia raccontano i “Volti del Borgo”
Il riconoscimento

Premio AIParC Cosenza “Irene Tripodi” all’ambasciatrice Anna Blefari Melazzi e al cardiologo Ciro Indolfi

La cerimonia rappresenterà soprattutto un momento di riflessione civile e culturale sul valore dell’eccellenza, della memoria e dell’impegno umano
Redazione
Premio AIParC Cosenza “Irene Tripodi” all’ambasciatrice Anna Blefari Melazzi e al cardiologo Ciro Indolfi\n
Musica e territorio

Istituto Donizetti, vent’anni di musica celebrati tra emozioni e futuro

Agli Studios la serata per l’anniversario della scuola fondata da Giuseppe Greco, tra esibizioni, ricordi e riconoscimenti
Redazione
Istituto Donizetti, vent’anni di musica celebrati tra emozioni e futuro\n
Cultura e memoria

Open Lab Patir, a Corigliano-Rossano la scrittura torna protagonista con “Scriptoria”

Dal 22 al 24 maggio tre giornate tra manoscritti, corsivo, Codex Purpureus e intelligenza artificiale
Matteo Lauria
Open Lab Patir, a Corigliano-Rossano la scrittura torna protagonista con “Scriptoria”\n
L’intervista

Daniel Cundari racconta il Rogliano Green Fest, un “giardino culturale” tra yoga, musica e arte – VIDEO

La prima edizione del festival in programma il 23 e 24 aprirà le porte a laboratori, musica, biodiversità e identità territoriale. E già si pensa alla seconda edizione

Alessia Principe
Daniel Cundari racconta il Rogliano Green Fest, un “giardino culturale” tra yoga, musica e arte – VIDEO
1
...
PIÙ LETTI
1
Fede e leggenda

Madonna del Pettoruto, dal pastorello sordomuto che riacquistò la parola al miracolo (smentito) del bambino tornato a camminare

2
il mega concerto

Bob Sinclair a Cosenza, Regione e Comune lavorano al grande show dell’artista

3
Comunità sconvolta

Corigliano Rossano, ex preside precipita dal terzo piano e muore. Indagini in corso

4
Sangue sulla strada

Tragedia a Crotone, tremendo incidente in moto per due gemelli sulla statale 106: un morto e un ferito

5
sospiro di sollievo

Attimi di paura a Cosenza: bambino scomparso in via Panebianco, poi il lieto fine