All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

Memoria e legalità al centro dell’incontro promosso nell’ambito della Pedagogia dell’Antimafia. Presente anche il presidente del network Domenico Maduli. Particolarmente significativo il monologo curato dal magistrato Andrea Apollonio e dalla giornalista di LaC News24 Mariassunta Veneziano
Marcello Fiore lascia dopo decenni la guida dei laureati Unical e passa il testimone a Giovambattista Nicoletti. Una transizione che riapre il dibattito sulla fuga dei giovani e sul futuro della Calabria
Il padre ha contattato il Santuario di San Sosti per comunicare che non c’è stata alcuna guarigione miracolosa: «Mio figlio aveva soltanto un piccolo problema di deambulazione, che si è risolto autonomamente»
Ogni Comune potrà ottenere un contributo massimo di 80mila euro. Pubblicato l’avviso. L’assessore Calabrese: «Vogliamo affermare un nuovo modello di sviluppo fondato su inclusione, dignità e pari opportunità»