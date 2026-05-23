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All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

Dal 26 al 29 maggio 2026 lezioni e confronto scientifico in Calabria: docenti di rilievo e spazio ai giovani ricercatori. Parla il professore Mario Caterini, direttore dell’Ispa

23 maggio, 2026
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unical
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All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti | VIDEO

Dal 26 al 29 maggio 2026 lezioni e confronto scientifico in Calabria: docenti di rilievo e spazio ai giovani ricercatori. Parla il professore Mario Caterini, direttore dell’Ispa
Antonio Alizzi
All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti | VIDEO\n

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All’Unical la Scuola internazionale di diritto penale: studiosi da cinque continenti

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